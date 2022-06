Ki nem találod, mivel tölti most szabadidejét a legendás séf, Jamie Oliver

A negyvenes évei végén járó Jamie Oliver , a pucér szakácsból lett gasztrovezért kitüntette már az angol királynő, főzött már a Downing Street 10-ben is, a brit kormányfői rezidencián. Sok millió dolláros brandbirodalmat vezet, több tucat tévésorozatot, valamint számos különkiadást készített, legalább 20 bestseller szakácskönyvet jegyez, több éttermet, valamint főzőiskolákat üzemeltet. De élelmiszer-ellátó cége is van, számtalan főzéssel kapcsolatos terméket árul, emellett egy jótékony alapítványt tart fent hátrányos helyzetű fiatalok számára. De ez mind semmi!

Az egészséges étkezés brit reformere, a világ egyik legismertebb séfje nemrég egy videót töltött fel a méhek jelentőségéről, és arról, hogyan állítja elő saját birtokán a mézet. Érdemes megnézni, márcsak a praktikus és modern házi méhkaptár miatt is, amiből a a friss nektárt a sztárséf úgy csapolja, mint más a pubban a sört! Ezzel a videóval is arra kívánja felhívni a figyelmet, itt az idő, hogy mi is jobban megbecsüljük a méhek áldozatos munkáját!

Miért fontosak a méhek a mézen túl is?

A globális élelmiszertermelés 76 százaléka függ a házi- és vadméhfajok beporzásától. Ezek az élőlények világszerte biztosítják, hogy jó minőségű termények, például különböző gyümölcsfélék is teremjenek. Egyszóval méhek nélkül nem léteznének zamatos gyümölcsök, azonban a Föld méhpopulációjának nagysága az 1970-es évek óta mintegy 60 százalékkal csökkent. Ráadásul az elmúlt 25-30 évben a rovarok össztömege évente 2,5 százalékkal csökkent, és ha ez ilyen ütemben folytatódik tovább, egy évszázadon belül teljesen eltűnhetnek a Föld színéről. A hazai méhállományokat sújtó, hátrányos környezeti hatások, a klímaváltozás, a növekvő méhegészségügyi feladatok nem várt kihívások elé állítják a szakembereket Magyarországon is - de erről bővebben ITT olvashatsz!

Mézes - szőlős pizza? Miért is ne!

A mézes sütiken, csipős-mézes csirkeszárnyakon valamint a mézben pácolt sült karajon kívül is van élet, számtalan receptet találunk arra, hogyan használhatjuk fel kreatívan a mézet saját konyhákban. Következzék egy pikáns recept, kitől mástól, mint Jamie Olivertől! Elsőre kicsit bizarnak is tűnhet a szőlő és a méz találkozása egy kemencében sült pizzán, de ha jobban belegondolunk, nem is olyan rossz választás! Mi ígérjük, kipróbáljuk:

Címlapkép: Getty Images