Különös dolgokat vásárolnak a kismamák: ezek a legnépszerűbb kuponok most

A Bónusz Brigád kismamáknak szóló ajánlatai között tavaly a 4D ultrahang és a kismama fotózás volt a legnépszerűbb, és az idei eladási adatok is ugyanezt a sorrendet jelzik előre.

Népszerű még a kismamajóga és a kismamamasszázs, de biztos vagyok benne, hogy egy olyan nem mindennapos élménylehetőségek is felkeltik kismama vásárlóink és családtagjaik figyelmét, mint a kismamáknak szóló túra: szeretnénk, ha ők is nagyon jól éreznék magukat

– mondta Kaprinay Zoltán, a Bónusz Brigád egyik alapítója. „A túra során nem az a célunk, hogy minél nagyobb távokat tegyünk meg nyúltempóban. Itt a tempót teljesen a kismama diktálja, ha sokadjára is meg akar állni, akkor megállunk pihenni. Összességében nagyon jól szokták bírni a túrát a kismamák, talán a nap végére mondják már, hogy fáradtabbak, de ennek ellenére szinte a végtelenségig túráznának. Feltöltődnek, kikapcsolódnak, kiszakadnak otthonról a négy fal közül, nem beszélve arról, hogy kint vannak a természetben, a friss levegőn, szép helyeket bejárva” – mondja Tóth Balázs, az Elveszett Utakon alapítója.

Túráról a szülőszobába?

Az egyik legemlékezetesebb túrára a kismama magával vitte a születésnapos férjét és az édesanyját is. Szerette volna megviccelni őket, ebben kérte Balázsék segítségét. „A kismama már a 37. hétben járt és arra kért minket, hogy egy fához rejtsünk el egy palack ásványvizet, hogy eljátszhassa, hogy elfolyt a magzatvize. Így is történt. Nagy kapkodás közepette elindultunk visszafelé, hogy mihamarabb a kórházba tudják vinni az édesanyát, hiszen jön mindjárt a baba! Az apuka teljesen megzavarodva azt sem tudta, hogy pontosan mi is a teendő. Aztán visszaértünk a kiindulási pontra, ahol a kismama nem bírta tovább magában tartani és kitört belőle a nevetés. De alighogy felvilágosította ijedt férjét és édesanyját, hogy ez csak vicc volt, a következő percekben ismét megszólalt enyhén rémült hangon, hogy most viszont tényleg elfolyt a magzatvíz” – emlékszik vissza Tóth Balázs.

Természetesen mindenki azt hitte, hogy ez a poén második felvonása, de némi győzködés után végül kiderült, hogy ez már nem vicc és tényleg elfolyt a magzatvíz. Nyomban hívták is a mentőt és mint később kiderült még aznap, az apuka születésnapján meg is született Lejla nevű kislányuk – igazi örök élmény marad a közös túra ennek a családnak. Balázs bízik abban, hogy sokan jutnak majd el hozzájuk a Bónusz Brigád élménybónuszával és lesz részük, ha nem is hasonló, de azért felejthetetlen közös túrákban.