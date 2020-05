Így döntötte be az esküvő-bizniszt a koronavírus Magyarországon

2020. június 01-től a legfrissebb kormányzati rendelkezések alapján megtarthatóak a 200 fő alatti lakodalmak vidéken és Pest megyében, Budapesten is. Cikkünkben nyilatkozó szakemberek országos kiterjedtséggel dolgoznak és érintették őket a korlátozások.

HelloVidék: Hogyan indult az idei esküvői szezon? Mennyire volt teli a naptár?

Vőfély Sanyi: Számomra teljesen szokványosan indult a szezon, a naptáram tele volt. 2020-ban már februárban két lagzival nyitottam és minden hónapra volt megbízásom, májustól pedig minden hétvégém le volt foglalva decemberig, és azt követően is voltak érdeklődőim.

Lévay Máté (fotós): Az idei a 6. évem esküvői fotósként. Minden évben nagyon várom a 'szezon kezdetét', de erre az évre már 1,5 évvel előre elkezdődtek a szerződéskötések, esküvői találkozók. Összesen 39 esküvőn fotózhattam volna idén.

László Tamás (esküvői videós): 2019-ben 51 esküvőnk volt. Idén év elején nagyjából 30 megkötött szerződéssel rendelkeztünk, de ez a szám tavasszal szokott növekedni, hiszen sokan csak néhány hónappal az esküvőt megelőzően keresnek szolgáltatókat.

Szabó Emil (DJ): A 2020-as szezon nagyon jól indult mivel már januártól kezdve voltak lekötött esküvőim, aminek nagyon örültem, mert ebben az időszakban nem szoktak még felkéréseim lenni. Az év elejétől kezdve, október végéig szinte az összes szombati napom le volt már foglalva.

HelloVidék: Milyen következménye volt az esküvői szolgáltatókra nézve a koronavírus berobbanásának?

Vőfély Sanyi: A járvány megjelenésétől kezdve folyamatosan kapcsolatban voltam először csak a tavaszi, majd a berobbanást követően minden ifjú párral. Próbáltuk elemezni és értékelni az éppen aktuális információkat, ezek alapján végeztünk módosítások a terveken.

Lévay Máté: A bevezetett szigorú szabályok miatt ellehetetlenültek a kitűzött „Nagy Napok” megtartása, ezért munkanélküliek lettünk egy szempillantás alatt, nem csak az elmaradni látszó esküvők miatt, de minden más esemény, rendezvény a tiltások hatására megszűntek, a családi fotózások a korlátozások ugyancsak nincsenek.

László Tamás: A vírus megjelenésénél még nem volt érezhető hatás, de a kijárási korlátozás bevezetésével megkezdődtek az esküvők átszervezései 2020. őszi és 2021. évi időpontokra. Sokan még kivárnak- akiknek augusztusi időpontjuk van-, de néhányan már közülük is átszervezték a nagy nap dátumát későbbi időpontra. Ezzel együtt az új érdeklődések és ajánlatkérések is minimalizálódtak, hiszen ilyen bizonytalan helyzetben nehéz a pároknak konkrét dátumra lakodalmat szervezni.

Szabó Emil: Mivel a korlátozás ideje alatt nem lehet lakodalmat tartani így az első számú következmény az, hogy munka nélkül maradtak azok a szolgáltatók, akik főállásban dolgoztak ezen a területen.

HelloVidék: Milyen arányban mondták vissza a megbízásokat?

Vőfély Sanyi: Eddig csak egy pár gondolta úgy, hogy számukra egyszerűbb lemondani a lakodalmat, mintsem korrigálni a helyzetnek megfelelően.

Lévay Máté: Szerencsére szinte minden „házasulandó pár” próbál ’B’ időpontra tervezni. Amíg nem biztos az eredeti időpont vis maior miatti elmaradása, addig 2 időpontot tartunk fenn velük együtt. Ennek ellenére is sajnos már biztos, hogy 30-40 százaléka az esküvői fotózásaimnak elmarad. Sokan a stresszes időszak miatt idénre elengedték a ’Nagy Napjukat’, de olyanok is vannak, akik a bevételeiket – hozzánk hasonlóan - bizonytalan ideig elvesztették, emiatt kényszerültek a teljes lemondásra, pótolni sem tervezik.

László Tamás: Esetünkben a szerződések kb. 40 %-át későbbi időpontra módosították, néhány esetben több lehetséges variációval, függően attól, hogy mikor oldódnak a korlátozások. Összesen 2 lemondásunk volt, ahol a párok nem tudták megoldani az esküvőjük későbbre halasztását. A még el nem halasztott esküvők esetében azonban el fog jönni az a pont, amikor már időpontütközés miatt nem fogom tudni vállalni a felkérést, így sajnos mindenképpen veszteséggel számolhatunk az idei és a jövő évi szezonban.

Szabó Emil: Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy konkrét esküvő lemondásom még nem volt, csak új időpont kitűzése az őszi időszakra vagy teljes átszervezés a 2021-es szezonra. Az esküvők arányát nézve jelen pillanatban kb. 50% van átmozgatva másik időpontra.

HelloVidék: Hogyan próbálják "túlélni" ezt az időszakot?

Vőfély Sanyi: A járvány kezdetekor a hétköznapi munkahelyemet is elveszítettem, nekem ez az esemény duplán okozott anyagi veszteséget. Sajnos családfenntartóként semmilyen bevételi forrást nem tudtam felmutatni. A családi- baráti kölcsönök nélkül nem tudom hogyan tudtuk volna túlélni ezt az egészet. Már sikerült ugyan elhelyezkednem egy új munkahelyen, de arról fogalmam sincs, hogy mikor rendeződhet az anyagi helyzetünk.

Lévay Máté: Jelen helyzet egyetlen előnye talán az, hogy jut elegendő idő a fejlődésre, rengeteget gyakorlok saját műtermemben különböző beállításokat, és szakmai könyvek olvasására is szánhatok néhány órát hetente. A ’túlélés’ a meglévő tartalékokból történik, hiszen a megrendelések száma 90%-kal csökkent. Ez az időszak most a pihenésé, a családé, a fejlődésé, ha pedig a legrosszabb forgatókönyv marad, vagyis továbbra sem lehet hosszú hónapokig rendezvényeket, köztük esküvőket tartani, akkor jön a mi „B” tervünk, másik szakmában kell elhelyezkedni.

László Tamás: Brandépítéssel és saját produkciók készítésével, most van lehetőség olyan feladatokat elvégezni, amik eddig idő hiányában háttérbe szorultak. Analóg felvételek digitalizálásával is foglalkozom, most sok ilyen megkeresést kapok, ahogy otthon töltik az idejüket az emberek, előkerülnek a szekrény mélyéről a féltve őrzött családi felvételek (VHS, kamerakazetta, keskenyfilm), amik jelen helyzetben még inkább felértékelődnek, így kérik azok digitalizálását.

Szabó Emil: Én úgy gondolom, akinek van félretett pénze az abból próbál most gazdálkodni, de akinek nincs vagy nem bír tétlenül várni ebben a helyzetben, az más területen munkát keresett és most ott dolgozik addig amíg újra nem indulnak az esküvők.

HelloVidék: Milyen változások várhatóak a jövőre nézve?

Vőfély Sanyi: Nem tudom mit hoz a holnap. Most úgy tűnik, hogy semmi sem lesz már a régi. Néhány idei megbízásom átkerült a jövő évre, ami szintén bevétel kiesést okoz a 2020-as és a 2021-es pénzügyi évben is. Sajnos árat kellett emeljek a 2021-es évre, mert nincs más módom arra, hogy a családom megélhetését biztosítani tudjam.

Lévay Máté: Sajnos sokunknak most lett egyértelmű az a sokat hangoztatott tény, miszerint érdemes több lábon állni a világban, hiszen sosem tudhatjuk előre, mit hoz a jövő, ami miatt mást (is) kényszerülünk csinálni. Én bízom abban, hogy a vírus rövidesen eltűnik, bármilyen oknál fogva, az emberekre veszélytelenné válik, az élet ott folytatódik ahol egy picit megállt, én pedig újra azt csinálhatom, amit a legjobban szeretek, és így lesz happy end a történet vége.

László Tamás: Ezt nehéz megjósolni. Vannak, akik szerint a 2021. évi szezon tele lesz esküvőkkel, más vélemények szerint nem. Miután jelenleg sok olyan ember jövedelme esik ki, vagy válik bizonytalanná, akik 2021-re tervezték az esküvőjüket, elképzelhető, hogy nem tudják majd fedezni az esküvőhöz szükséges költségeket és halasztják az időpontot vagy nem tartanak majd lakodalmat. Az is kérdéses, hogy lesz-e a vírusnak újabb fellángolása, amennyiben igen, akkor végképp nem lehet megmondani, hogy mi lesz az idén őszre halasztott és a 2021. évi esküvőkkel.

Szabó Emil: Bízunk a legjobbakban és reméljük, hogy minden onnan folytatódik ahol abbahagytuk.

