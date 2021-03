Kiakadtak az esküvőszervezők: az 50%-os bértámogatás csepp a tengerben!

Harmati-Nagy Brigitta az Elkeltem.hu esküvői szolgáltató oldal üzemeltetője szerint a házasságkötések számában nem tapasztaltak radikális csökkenést. Jellemzően a párok vagy elhalasztották a lagzit egy későbbi, őszi időpontra, vagy elhagyták a lagzit és szűk körben, polgári esküvő keretein belül kötöttek házasságot. A házasodási kedv megmaradt, a csökkenés főképp amiatt észrevehető, hogy a párok egy része a 2020-as esküvőt 2021-re halasztotta, nem 2020 őszére.

Náluk a Covid előtt is ingyenes volt az esküvőszervezési tanácsadás, mely hasznos tanácsok átadását jelentette. Ami újítás volt, hogy a weboldalon lévő szolgáltatói hirdetést ingyenessé tették az esküvői szolgáltatók számára. Ezt az újításukat örömmel fogadták a szolgáltatók, mert megkönnyítette számukra, hogy a házasulandók szeme előtt maradjanak, plusz költségek nélkül.

A szolgáltatók körében számos újítás lépett életbe a Covid miatt, attól függően, hogy a szakma mely ágát képviselik. Esküvőszervezőknél volt rá példa, hogy online tanácsadást vállaltak, vagy épp esküvőszervezési tanácsokat osztottak meg neten, videó formában. Hasonlókat tapasztaltak ceremóniamestereknél, vagy szertartásvezetőknél is. Ruhaszalonoknál volt példa online segítségnyújtásra a ruhaválasztáshoz, DJ-k lakodalmas zenéket válogattak össze. Összességében, aki tehette valamilyen formában az online jelenlétet választotta még akkor is, ha ez nem járt keresettel. A hagyományos lagzik és a nagy létszámú esküvők elmaradása számos szolgáltatást érintett.

Mint mindenki, ők is tűkön ülve várják, hogyan alakul a következő szezon. Nagy újításokat nem terveznek, legalábbis szolgáltatás tekintetében, a weblapjuk megújul és lesz pár új funkció melynek az esküvőre készülők és a szolgáltatói szektor is örülni fog. A szakma alighanem nagyon várja az idei kezdést és a klasszikus esküvőket. Nagyon nagy szükség is lenne most a kezdésre, mert a tartalékok végesek.

Bizonyára sok újdonság, szolgáltatásbővítés lesz a piacon, aminek a menyasszonyok nagyon fognak örülni. Általában minden évben van egy kis emelkedés az anyagiak tekintetében, most erre pluszban rájön az is, hogy az előző évi mínusznak legalább egy részét vissza kellene tölteni a budget-be. Már 2020-ban is volt számos példa rá, hogy a meglévő szerződések újragondolásra, módosításra kerültek, mivel a szolgáltatók nem tudták ugyan azon az áron vállalni a következő évi esküvőt, mint amennyiért 2020-ban vállalták volna. Ez egyébként főleg a rendezvényhelyszíneket érintette, hiszen az ő áraiknál a munkatársak bérnövekedése, az általános rezsiköltségek növekedése és az ételekhez szükséges alapanyagok árának növekedése is közrejátszik az áraik megállapításában.

A párok leginkább attól tartanak, hogy nem úgy tarthatják meg az esküvőt, ahogy megálmodták. Az igények radikális lecsökkentése egy megoldás, de sok pár van, akik a halasztott esküvőjüket is halasztják, mert sehogy nem jönnek össze a dolgok.

Rendezvényhelyszínt biztosít a Bohém Birtok és Csárda, ahol Szente Andrea válaszolt kérdéseinkre. Náluk árbevétel tekintetében kb. 20 %-os visszaesés volt tapasztalható. 2018-ban kezdték el működtetni a Bohém Birtokot, a 2020-as év lett volna az első "igazi" évük. A tavaszi és őszi csapatépítő tréningek teljesen elmaradtak, az esküvők 30 %-át kellett átcsoportosítani a 2021-es évre. A téli rendezvények szintén teljesen elmaradtak. November óta folyamatosan elmaradtak a programjaik, csak remélni tudják, hogy az esküvői szezonra már nyithatnak és nem kell elhalasztani esküvőket.

A legnagyobb félelem a kiszámíthatatlanság. Kéthetente változnak, vagy maradnak a szigorítások. Nem tudni, hogy a külföldi rokonok el tudnak-e jönni, vagy ha a pár külföldön él, haza tud-e egyáltalán jönni. Nem tudni, lesz-e létszám korlát. Nagyon nehéz a jegyes oktatás egyeztetése, a ruhaválasztás, a dekor és minden más.

A járványhelyzet ellenére felújították a házak konyháit, új játszóteret készítettek, hogy növeljék a kültéri lehetőségeket. Új szolgáltatásként bevezették, hogy az étkezések felszolgálása a házakban történik. Náluk helyszín, catering és szállás az elérhető szolgáltatás. Nem terveznek extra áremelést. Andrea úgy látja, hogy

a turizmus lassan megszűnik létezni. Az 50%-os bértámogatás csepp a tengerben!

November óta fizetik az alkalmazottakat és szinten tartják az egységeket, amely komoly költséget jelent, olyan alap szinten, hogy semmi ne fagyjon el. Szinte nulla bevétellel! A közművekre semmiféle moratórium és türelmi idő nincs, annak ellenére, hogy minden közmű állami tulajdonban van! Az egyszerű szállás tulajdonosok, éttermesek és sokan mások, erejükön felül felelősséget vállalnak a dolgozóikért, felélve minden tartalékukat. de segítséget csekély mértékben kapnak.

Megkerestük a Cake Norell Esküvői torta készítőnél Hegedüs-Bónyai Szandrát, hogy ossza meg velünk tapasztalatait. Számukra példátlan volt a 2020-as év, a megrendeléseik 30%-át teljesen elveszítették már tavasszal! Azok a párok, akik a helyzet ellenére mégis megtartották az esküvőjüket, vagy a létszám csökkentésére kényszerültek, vagy az időkorlátok miatt választottak kisebb mennyiségű desszertet. Ez ugyancsak jelentős forgalomkiesést jelentett, az előzetesen 2020-ra kalkulált bevételeiknek majdnem a felét a koronavírus miatt nem tudták realizálni.

Több pártól hallotta, hogy már a szervezés kezdetétől kettő időpontra szervezik a nagy napot, és egészen az utolsó pillanatig - illetve a következő kormányrendeletig – mert kétséges, hogy melyik változat valósulhat meg. Ez elég megterhelő, hiszen egyetlen esküvő megszervezése is embert próbáló feladat, nemhogy kettőé.

A Covid miatt új szolgáltatásokat is bevezettek. Nagy népszerűségnek örvend a házhoz szállítás lehetősége. A kis létszámú családi eseményekre felkészülve pedig néhány fős desszertboxot szoktak javasolni az ünneplőknek. 2020-ban is nagy hangsülyt fektettek a marketingre, ezt folytatják most, 2021-ben is. Felkészülten várják, hogy az esküvőszezon nem ér véget a nyárral, őszi/téli ízvilágot és díszítést álmodott meg az év végén házasulandóknak.

Fotózási szolgáltatásokkal kapcsolatban Kovács Szabolcs esküvőfotós válaszolt kérdéseinkre. Szabolcs szerint a helyzet új volt mindenkinek, így a párok kitartottak a végsőkig. Ennek köszönhetően az esküvők közel 70 %-át meg tudták tartani, dátum áthelyezéssel, illetve az esküvő nagyságának módosításával. Így több 200 fős lagziból csak 20 fős lett. Ezzel persze a fotózás végösszege is csökkent. Úgy látja, hogy egyenlőre nagyon félnek a párok szervezni és foglalni is.

Az áprilisi és májusi esküvők dátumát már közösen áthelyezték, de persze történtek lemondások is. Egy esküvő nagyon sok összetevős. Az egyik legnagyobb félelem melyet megosztanak, az, hogy a rokonságból meghal valaki, akit szerették volna ha az esküvőn még ott van. Mindenki gondoljon bele, hány idős és beteg szülő álma, hogy láthassa gyermekét az oltárnál!

Nagy visszatartó erő még, hogy esetleg nem lehet majd lagzit tartani. Nagyon sok szolgáltató dolgozik össze, hogy az ifjú pár nagy napja tökéletes legyen. Sokáig tart, míg megtalálják a megfelelő embert, akiben megbíznak. Most viszont előfordul, hogy nem mindenkinek megfelelő a módosított dátum, de olyat is hallott már, hogy a helyszín lemondta, mivel el kellett küldeniük az embereket.

Felkerestük Kis István vőfélyt is. Az ő meglátásai szerint 2020-ban főként az év eleji esküvők kapcsán kezdődött a riadalom. Megtörténtek az első lezárások és futótűzként vagy lemondták az év közbeni rendezvényeket, vagy áttették az időpontjukat a következő szezonra. Erre a helyzetre, már az esküvői szolgáltatók többsége rémülten reagált, mert senki nem tudta, ilyenkor mi a helyes út: visszaadni a foglalót vagy ragaszkodni a szerződésekhez? A lemondott rendezvények többségében az emberség játszott főszerepet: mind a párok, mind a szolgáltatók keresték a közös kompromisszumos megoldásokat, hogy mindkét fél (megelégedve) ki tudjon fair módon szállni sérülésmentesen.

A Covid nem csupán a rendezvényeket írta át, hanem a családi és emberi kapcsolatok nagy részét megváltoztatta. Az esküvők világa sokat fog változni. A piacon csak az tud majd megmaradni, aki képes új igények kiszolgálására és a párok modern elvárásainak teljesítésére. Szolgáltatóként aggodalommal néz a 2021-es szezonnak. A párok egy része, most kezd keresgélni szolgáltatókat és törekednek rá, hogy a nyári időszakban tartsák meg a rendezvényeket. Azok a párok, akik erre az évre hozták át rendezvényeiket, azok közül sokan lemondják és feladják a küzdelmet, hiszen nem tudni mikor nyit újra az ország és már belefáradtak az időpontok módosításába.

Rendkívül nehéz volt áttenni időpontokat erre az évre, hogy minden már felkért szolgáltatójuk ott legyen a „nagynapon” és segítsék életük egyik legszebb napját. A párok, aggódnak és tele vannak kérdésekkel, amire jelenleg válasz nem érkezik. Átlagosan a legnagyobb kérdés, hogy meg lehet-e majd tartani, és ha igen, mikortól? Kérdések sokasága fakad a sajtó híreiből, hiszen bevezették az oltási könyvet. Ennek kapcsán az első kérdés, hogy szelektálni kell e majd a vendégeiket?

Ha igen, akkor miként közöljék szeretteikkel, barátaikkal, hogy nem jöhet, mert nincs oltási könyve. És mi van akkor, ha valakinek nincs oltási könyve? De azt állítja, hogy van. Kit büntetnek majd egy esetleges ellenőrzés során? Vendéget? Párt? Vagy a rendezvény helyszínt? Nehéz, küzdelmes időszak a párok számára és többen is bele vannak fáradva. Hangoztatják, ha április végére nincs változás, lezárások maradnak, akkor lemondják a júniusi, és júliusi esküvőket. Személy szerint próbálja vigasztalni a párokat, de sajnos elfáradtak!

Nem tudni, hogy a megemelkedett házasságkötési kedvük a fiataloknak meddig marad meg. Most sokféle támogatást tudnak igényelni, mellyel elindítják közös életüket, ezért is nőtt a házasság iránti érdeklődés. Aki az esküvők világában akar maradni, annak fontos a szolgáltatás javítása. Ez bizonyos területeken biztosan emelkedéseket fog magával hozni.

