Nagy a baj a Balatonnál: alig jönnek a nyaralók, pang az ürességtől sok strand

Egyre inkább úgy tűnik, sok magyarnak idén nemhogy belföldi, de semmilyen utazásra nincs pénze. Egy friss felmérés szerint a magyarok 59 százaléka nyaralt vagy fog még nyaralni idén, 41 százalék viszont otthon tölti a nyarat, többnyire azért, mert az utazás nem fér bele nekik anyagilag. Ha egy magyar család utazik is, a legtöbben 100-300 ezer forintot szánnak a nyaralásra. A külföldön nyaraló magyarok 51 százaléka szerint pedig ott olcsóbban kijönnek, mint itthon. Nem csoda, hogy alig látni embert a Balaton legnépesebb partszakaszain is, derül ki a Telex írásából.

Azt mondták a kormányinfón, hogy nincs baj? Hát nézz már szét! A 30-40 százalék is egy optimista szám

– mutat körbe lemondóan a fonyódi strand egyik dolgozója. Ez pedig egy viszonylag népszerű partszakasz. A szállodák szövetségének elnöke, Flesch Tamás azt állította, egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a balatoni nyaralást, idén pedig legalább 30-40 százalékkal kevesebb a vendég, az emberek pedig egyébként is inkább csak hétvégén mennek a tóhoz, amire Gulyás Gergely miniszter azt felelte, ez kacsa, írja a Telex.

A Szállás.hu pár nappal ezelőtti közleménye szerint náluk idén csak minden ötödik nyári foglalás szól a Balatonra, miközben tavaly minden harmadik volt balatoni, az északinál népszerűbb a déli part, és Siófokra mennek a legtöbben.

Az első megálló: Balatonakarattya, ahol a sima felnőtt belépő 1300 forint az egyik fizetős strandon, parkolni viszont ingyen lehet, a jegy tavaly 900-ba került. Belépve látni, hogy alig néhány tucatnyian vannak a kis partszakaszon, főképp idősek és családosok.

János, az egyik büfés borúlátó. Alig pár hete nyitotta meg a kajáldáját a strand bejáratánál (itt ugyanis csak úgy lehet enni, ha kijössz a strandról), a pizzák nála 2500 forintosak, és a 30 dekás hekk is 2500 forint körül van. Szerinte lehet, hogy hétvégén valamennyivel többen vannak, mint pénteken, de még az sem közelíti meg a régebbi szintet: úgy tudja, korábban kétezer jegyet is eladtak naponta a strandon, idén ez csak száz-kétszáz között van.

Akarattyára az jön, aki Világoson nem talált helyet. Erre a strandra meg az, aki nem talált a másik két strandon parkolót. Tavaly a beszállítók itt alig tudtak megállni, idén, látod, mennyi hely van. Péntekhez képest ez nagyon kevés most

– mondja lemondóan.

János szerint infláció tavaly is volt, az emberek mégis nyaraltak, mert a magyaroknak is ki kell valahol kapcsolódniuk. Az ő barátai viszont most Horvátországban voltak, ahol a nyaralást a család 300 ezerből megúszta. „Itt csak a szállást hozod ki belőle. Jöttek a barátaim is ide, de inkább nem is aludtak itt, mert 50 ezerért találtak csak szobát.”

Ez az első balatonos éve, de azt mondja, az is lehet, hogy az utolsó. A belefektetett pénzének eddig csak a húsz százaléka jött neki vissza. A három gyerekét viszont el kell tartania, úgyhogy lehet, inkább Budapesten nyit majd egy pizzériát.

Míg két éve 6000 forint volt a hétvégi belépő Tihanyban az egyik elitstrandra, idén ez felkúszott kerek 10 ezer forintra. A strandon nagyjából két-három tucatnyian lehetnek épp, de a töredékük megy csak be a vízbe, ami a parthoz közel persze itt is ugyanolyan koszos és hínáros, mint bárhol a Balatonon.

Ahogy mindenhol máshol, úgy a forgalom itt is visszaesett. Az egyik dolgozó szerint a strand rekordja a napi 270 látogató volt, de akkor már a füvön is ültek az emberek. Ezen a szombaton ennél kevesebbre, 200 vendégre számítanak összesen, bár valójában ennél többet vártak volna. Tavaly többen voltak. Szerintük új emberek hozzájuk nem jönnek, inkább csak a törzsvendégek járnak vissza. „Infláció”, válaszolja röviden arra a kérdésre, hogy ennek mi az oka, bár szerinte a forgalom az egész Balatonon visszaesett vagy 40 százalékkal.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)