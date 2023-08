Rengeteg magyar fizetett rá a gigaviharokra: hiába volt biztosítás, erre nem jár kártérítés

Az utóbbi években hozzászokhattunk az akár jelentős anyagi károkat okozó záporok, zivatarok, jégverések megszaporodásához itthon. De milyen módon kerülhetjük el az autónkban esetlegesen keletkezett jégkárok okozta jelentős anyagi kiadásokat? Sokan nem tudják, hogy a kötelező biztosításuk nem védi őket az elemi károkkal szemben, derül ki a Pénzcentrum írásásból.

Időről időre hazánknak is szembe kell néznie a pusztító természeti erőkkel, például július 20-án egy erős, viharos széllel kísért jégesőt okozó szupercella vonult át az ország északkeleti része felett, jelentős anyagi károkat okozva. A legerősebb jégverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagyecsed szenvedte el, ahol a teniszlabda méretű jég több száz ingatlanban és szabadban álló járműben okozott kárt, írja a Pénzcentrum.

Jégverte gépkocsik

Vajon a biztosítók casco biztosítási termékei alapból fizetik-e a jégkárokat, vagy esetleg külön kiegészítő biztosítást kell kötni erre a típusú kárra? A megkérdezett biztosítók - Union, Allianz, Aegon (új nevén Alfa), Generali és Uniqa - mindegyikétől azt a választ kapta a Pénzcentrum, hogy a casco biztosítási termékeik fedezik a jégkárokat, így nem szükséges külön kiegészítő biztosítást kötni.

Az Allianz elárulta, hogy a biztosító bármely casco-csomagjának „… választása esetén a biztosítónk téríti a természeti csapások okozta károkat, amelyek az autóban, tartozékában vagy alkatrészeiben keletkeznek. A jégveréskárok is ebbe a kategóriába esnek”.

Hasonló válaszokat érkeztek a többi biztosítótól is, sőt, a Generali azt is elárulta, hogy „… a kgfb termék mellé is köthető a Generalinál vihar és jégkár kiegészítő termékünk is”.

A jégveréskárok esetében is kizáró tényezőnek számít, ha a kárhoz az vezetett, hogy a jármű valamelyik ablaka (akár a tetőablak vagy napfénytető), illetve bármely ajtaja, fedele (például motorháztető) hiányzott, vagy nyitva volt. A jégverés okozta károk esetében is érvényesek az olyan külső tényezők, amelyek általánosságban kizárást okoznak. Ezek az egyes szerződések Általános Szerződési Feltételei között minden esetben pontosan megtalálhatók.”

A biztosítók válaszaiból az is kiderült, hogy 2023-ban az Union Biztosító esetében megközelítőleg 800 ezer, az Alfa Biztosítónál 700 ezer, a Generali Biztosítónál 880 ezer, míg az Allianz Biztosítónál több mint 500 ezer forint volt gépjárművek esetében a jégkárkifizetések átlagos összege.

A legmagasabb jégkárkifizetések esetében már nagyobb szórás látszik: ez az összeg az Unionnál 1,3 millió, az Allianznál 2,5 millió, az Alfánál 3,6 millió, a Generalinál 3 millió, az Uniqánál pedig 3,5 millió forint volt 2023 eddig eltelt időszakában.

