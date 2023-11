Veszélyes horda portyázik a magyar temetőkben: törnek-zúznak, visznek, amit érnek

Mindenszentek és a halottak napja alkalmából rengetegen keresik fel a temetőket. A megnövekedett forgalom miatt sok helyen hosszabb nyitvatartási idővel várják a kilátogatókat. A megemlékezés árnyékában ugyanakkor még mindig rengeteg a sirrongálás, és a lopás is.

Alaposan kiverte a biztosítékot nemrég az az idős férfi, aki több síremléket is megrongált a monori temetőben. A 70 éves nyugdíjas több százezer forintos kárt okozott. A rendőrök később elfogták és az otthonát is átkutatták. A hatóság emberei festékeket és ecseteket zacskóztak be és foglaltak le. Nemrég valóságos ámokfutást végzett egy nő a tiszabői temetőben is, aki festékszóróval rongálta meg haragosa sírhelyét Röszkén. A vádlott több mint 400 ezer forintos kárt okozott a családnak, ami nem térült meg, ezért a nyomozás során kérték káruk megtérítését.

Az ilyen, és ehhez hasonló esetek nem új keletűek, már régóta komoly problémát okoznak a gyászolóknak. Halottak napja, és Mindenszentek alkalmával a temetőkben ráadásul mégtöbb bűncselekmény történik. Az elkövetők mindent elkövetnek ilyenkor, hogy kihasználják a hozzátartozók figyelmetlenségét.

Az esetek túlnyomó többségében felnőttkorú elkövetőkkel van dolguk, azonban egyre gyakoribb a fiatalkorúak által elkövetett rongálások száma is. Nemrég tinik okoztak óriási pusztítást Szatmárcsekén egy több mint száz éve műemlékvédelem alatt álló temetőben. A vandálok összesen 15 fejfát rongáltak meg ezzel közel 2 millió forintos kárt okoztak a sértetteknek.

A polgárőrök, és a rendőrség az ünnepre jellemző bűncselekmények (rongálások, virágok, mécsesek, koszorúk lopása, a látogatók őrizetlenül hagyott értéktárgyainak eltulajdonítása) megelőzése érdekében nem csak figyelmeztetik a szeretteikre emlékezőket az értéktárgyaik védelmére, de próbálják megelőzni a lopásokat, a gépkocsi feltöréseket, rongálásokat. De figyelik az esetleges rosszulléteket is. A polgárőrök is segítik a temetőbe érkezők tájékozódását és biztosítják a megemlékezés nyugalmát.

Semmi sem szent a fosztogatóknak

Hiába a fokozott rendőri jelenlét sajnos, még így is renegetg bűncselekmény történik a temetőkben. Az esetek többsége pedig egy kis odafigyeléssel megelőzhető lenne.

A rendőrség tapasztalatai azt mutatják, hogy ilyenkor gyakrabban fordulnak elő gépkocsifeltörések, kerékpárlopások a temetők környezetében, illetve gyakran tulajdonítják el a sírokról a virágot, koszorút vagy kegytárgyat, esetleg az őrizetlenül hagyott táskát. Ebben az időszakban zsúfoltabbak lehetnek a tömegközlekedési eszközök is, ahol különösen figyelni kell értékeink megóvására, a zseblopások elkerülésére.

A Hello Vidék megkeresésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) felhívta a figyelmet arra, hogy a temetők környékén - belsősorban a forgalom segítése és a bűncselekmények megakadályozása érdekében - fokozott rendőri jelenlétre lehet majd idén is számítani.

Ebben az időszakban zsúfoltabbak lehetnek a tömegközlekedési eszközök, amelyeken különösen figyelni kell a zseblopások elkerülésére. Éppen ezért azt tanácsolják, hogy soha ne hagyjuk őrizetlenül a saját tárgyainkat, ha lehet tartsuk testközelbe az értékeinket, amikor tömegközlekedéssel utazunk.

Az autóban ne hagyjon látható helyen mobiltelefont, értékes tárgyakat!

- hívták fel a figyelmet.

Mint írták, minden esetben legyünk körültekintőek, vigyázzunk az értékeikre, hogy ez a néhány nap valóban a kegyeletről és megemlékezésről szóljon!

A jog egyébként keményen fellép a rongálókkal szemben. A Btk. szerint, aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást követ el a büntetés vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a rongálás kisebb kárt okoz, vagy

b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó rongálást

ba) falfirka elhelyezésével vagy

bb) bűnszövetségben

- követik el.

Címlapkép: Getty Images