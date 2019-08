Ezért jó vidéken élni: 10 dolog, amit a pestiek nem érthetnek

Ha azt gondolnád, hogy vidéken nincsenek lehetőségek, szórakozás, csak szegénység és kilátástalanság van, akkor nagyon tévedsz! Számos olyan csodálatos előnye van a vidéki életnek, amit egy városban nem lehet kapni, ugyanakkor költözés előtt mindenkinek mérlegelnie kell, hogy számára mely szempontok a legfontosabbak. Van, aki egyáltalán nem igényli a nyugalmat és nem hatja meg a tiszta levegő gondolata sem, ugyanakkor másoknak fontos az, hogy természetközeli helyen töltsék a mindennapjaikat.

Természetesen a vidéki életnek is vannak hátrányai, számos nehézséggel és kompromisszummal jár: előfordulhat, hogy kevesebb a fizetés, ingázásra szorul az ember, az időjárás tönkreteszi a konyhakertet, vagy éppen órákat kell utazni ahhoz, hogy ismerősökkel találkozhasson az ember. Ugyanakkor az éremnek két oldala van, és az is lehet, hogy egyesek számára a vidéki élet több pozitívummal kecsegtet, mint negatívummal. Lássuk csak, melyek azok a pontok, amelyekben veri a vidéki élet a városit!

1. Olcsóbb az élet

A városokban sokkal drágább a megélhetés, sőt, az is megfigyelhető, hogy már a külváros is jóval olcsóbb tud lenni, mint a belváros. Ehhez képest a vidéki térségekben élők megélhetési költségei még tovább csökkennek. Gondolj csak bele: a kertben magad termelheted meg a zöldségeket, nem kell annyi pénzt hagyni a boltban, mivel rengeteg alapélelmiszer megtermelhető otthon. Nem csak az árak miatt előnyös ez, hanem azért is, mert így friss és ízletes zöldségeket és gyümölcsöket fogyaszthatsz, ráadásul nem terheled a környezeted a felesleges csomagolóanyagokkal.

Nem utolsó szempont, hogy az ingatlanárak is sokkal alacsonyabbak vidéken: bár jócskán megdrágultak a házak és lakások az egész országban, a fővárosi és a vidéki ingatlanárak között még mindig hatalmas szakadék tátong. Ráadásul vannak olyan otthonteremtési kedvezmények, amelyek kifejezetten arra ösztönöznek, hogy vidékre költözz. Ha egy család kihasználja a falusi csok és egyéb támogatások sorát, akkor akár ingyen is házhoz juthat vidéken.

2. Van elég tered

Ha utaztál már egy forgalmas városban tömegközlekedésen, akkor tudhatod, hogy néha milyen heringparti tud kialakulni egy kis talpalatnyi helyen. Vidéken nincs dugó, sőt akkora forgalom sincs a közúton, de általában a parkolásért sem kell fizetni. A városokban nagyobb a népsűrűség, és nemcsak amiatt nincs elég tere az embernek, mert sokan osztoznak a közterületeken, hanem az ingatlanok alapterülete is jóval kisebb. Míg vidéken megoldható az, hogy kertészkedj és állatokat tarts, egy nagyobb városban ez elképzelhetetlen, mivel egyre többen kényszerülnek minigarzonokba.

3. Jobb lehet az életminőséged

Bár vidéken általában kisebb jövedelemből gazdálkodnak az emberek, nincsenek olyan nagy társadalmi különbségek, mint a nagyobb városokban. Ha a kevesebb bér alacsonyabb megélhetési költséggel párosul, akkor még az is lehet, hogy vidéken fényűzőbb életet élhetsz, ráadásul a vidéki létnek vannak olyan további költségei (pl. tömegközlekedési bérlet), amelyekre vidéken nincs szükség.

4. Sokat mozogsz

Korábban mi is beszámoltunk róla, mekkora problémát okoz, hogy nagyon keveset mozognak a magyarok. A városi életmód és az ülőmunka elterjedése elkényelmesítette az embereket, de vidéken mindig van ok egy kis mozgásra, legyen az kertészkedés vagy csak A-ból B-be való eljutás. Vidéken gyakrabban pattannak biciklire az emberek, illetve az is előfordul, hogy olyan távokat gyalog tesznek meg, amelyeket városban valószínűleg busszal vagy villamossal hidalnának át.

5. Kedvesek az emberek

Ha városban egy idegen rád köszön, vagy megkérdezi, hogy „hogy vagy?”, akkor azonnal rátör az emberre a gyanakvás. Vidéken azonban ez mindennapos: az emberek sokkal nyitottabbak egymás felé, és szorosabb emberi kapcsolatok alakulnak ki. Az ember ismeri a szomszédjait, akiket szinte családtagként kezel, megosztják egymással a napi történéseket, örömöt és bánatot. Ha bármilyen problémád akad, akkor bárki szívesen segít. Egy kisebb településen olyan közösség alakulhat ki, amelynek tagjai bármikor számíthatnak egymásra, megosztják egymással a tapasztalatokat és így könnyebb elviselni a vidéki élet nehézségeit is.

6. Tisztább a levegő

Rengeteg asztmás beteg költözik a hegyekbe, hogy megszabaduljon a kínzó tünetekről. Ez azért van, mert a vidéki levegő sokkal tisztább, nincs annyi por és szmog. Ez nem csak annak köszönhető, hogy kisebb a közlekedés és a gyárak által okozott terhelés, hanem a nagyobb zöldfelületeknek is: a növények köztudottan tisztítják és szűrik a levegőt. A rossz levegőminőség egyébként az egészségnek sem tesz jót: az apró részecskék a tüdőbe jutva károsítják a szerveket és hozzájárulnak a különféle légúti megbetegedések kockázatához.

7. Kell egy kis magány néha

Talán nem is gondoltad volna, de az is egy előnye lehet a vidéki életnek, hogy kevés az ember. Ha egy kis magányra vágysz, nem kell attól félned, hogy percenként belemászik valaki az aurádba, hanem nyugodtan el tudsz vonulni a világ elől. A vidék egyébként is tökéletes hely a pihenéshez: nincs zaj, ami már önmagában is elég a pihentető alváshoz.

8. Kevesebb a bűncselekmény

Természetesen mindenhol van bűncselekmény, de a statisztikák szerint vidéken kevesebb esély van rá, hogy bűnözés áldozataivá váljunk. Ez nem azt jelenti, hogy vidéken az emberek hirtelen tisztességesek lesznek, a titok nyitja szimplán a nagy számok törvénye: ha a városban több emberre több bűncselekmény jut, akkor vidéken kevesebb emberre kevesebb bűncselekmény. Sokan emiatt nagyobb biztonságban érzik magukat vidéken.

9. Jobb lehet a mentális egészséged

Mint ahogyan azt a HelloVidék megírta, a vidéki-városi életforma az ember mentális egészségére is kihathat. Régóta ismeretes, hogy az életterünk és a környezetünk hat a fizikai egészségünkre. Kiderült, hogy a városi életmódnak nem csak a fizikai egészség romlásához, hanem a mentális betegségek kialakulásához is köze lehet. Egy új kutatás szerint nem csak testileg, hanem lelkileg sem tesz jót, ha túl sokáig élünk a panelrengetegben: a városi környezetben megtalálható légszennyezés, zajszennyezés és magas ólomtartalom károsíthatja az emberi szervezetet, a fizikai állapot pedig a mentális egészségre is kihathat.

Egyes kutatások szerint a depresszió és más mentális betegség kockázatát csökkenti a természet: a friss levegőtől fizikailag aktívabbak leszünk, a természet hangjai és illatai, valamint színei nyugtató hatással bírnak, és jó hangulatot kölcsönöznek. Az is lényeges, hogy a természetben kevesebb zajnak van kitéve az ember, mint a városi környezetben. Egy mozgalmas városközpontban élő például kisebb eséllyel tudja kipihenni magát, mint az, aki csendes környezetben él, ez pedig rossz hatással van az agyra. Az alváshiány memóriaromlást és a szövegértési képesség romlását okozhatja, de hosszútávon hormonproblémákhoz és demenciához is vezethet.

10. Közel vagy a természethez

A természet közelségének rengeteg előnye van. Mint ahogyan azt írjuk, a növényeknek megtisztítják a levegőt, elnyelik a zajokat és hozzájárulnak a jó közérzethez. De ez még nem minden! Vidéken nincs fényszennyezés, minden éjszaka látni lehet a csillagokat, és csodálatos helyek vannak karnyújtásnyira, ahol túrázni, kirándulni lehet. A természet további előnye, hogy nyáron nincs olyan meleg: a zöldfelület párásít, és nem szívja magába a hőt – nem úgy, mint a beton, ami csak úgy ontja magából a meleget egy forró napon.