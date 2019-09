Te készülsz már a télre? Rengetegen vásárolnak tűzifát hazánkban!

A szolnoki Várady Tüzépnél azt tapasztalják, hogy augusztustól elkezdtek gondoskodni az emberek a tűzifa beszerzéséről. Legtöbben 10-25 mázsányi adagokban vásárolják a téli tüzelőt.

Minden fafajta iránt van kereslet, de főként azt viszik, amit felhasogatva megkapnak. A kemény fát sokan keresik, inkább megveszik a drágábbat. De van kereslet a lignit és a szén iránt is, bár évről évre csökken. Áraink egyelőre nem emelkednek, de valószínűleg a jövő hónaptól számítanunk kell arra, hogy az import szenek drágulni fognak, a forint árfolyama ugyanis elég alacsony.

– mondta el Várady Attila, a Tüzép ügyvezetője.

Tiszafüred vonzáskörzetében is veszik már télire a tüzelőt, augusztus elejétől fokozatosan emelkedik a forgalom a Tisza-tói Tüzép Telepen.

Nálunk tölgy, bükk és akác kapható, karikára vágva, illetve konyhakészre hasogatva. Nyolc-tíz évvel ezelőtt még kilencven százalékban az akácot vásárolták és csak tíz százalékban a tölgyet, bükköt. Mára már belátták az emberek, hogy az olcsóbb fának, a tölgynek és a bükknek nagyobb a fűtőértéke, így azt érdemesebb vásárolni.

– mondta Feren¬czi Sándor, a Tisza-tói Tüzép Telep és Fészek Áruház igazgatója.

A bükk és a tölgy rövid lánggal ég, és van parazsa, míg az akác hosszú lánggal ég és rövidebb ideig, utána összeroppan. Az igazgató elmondása szerint kellett hat-nyolc év, mire meggyőzték erről az embereket. A telepnek folyamatos az ellátása tűzifából, jelenleg minden igényt ki tudnak elégíteni. A tűzifát még most érdemes beszerezni, mert ezek még tavaszi vágásúak, így már elég szárazak. A lignit iránt is van már érdeklődés, sőt keresik a préselt brikettet is.

Lengyel szénből van kétfélénk, az olcsóbb, alacsonyabb kalóriaértékűt viszik, pár napja rendelnünk is kellett utánpótlást. Más szénfajtákat még nem hozunk, mivel magasabb a víztartalma, és a melegben, napon, porladásnak indul. Így megvárjuk az árusításával, míg 18–20 fok alá csökken a hőmérséklet.

– mondta Ferenczi Sándor.

A zagyvarékasi Kézér Tüzép dolgozóinak tapasztalata szerint a térségben már jó korán elkezdték beszerezni a tűzifát, náluk a fát főleg nyáron vitték. A tűzifa iránti még most is nagy a kereslet, viszik folyamatosan nyár eleje óta, de a nagy tételeket többnyire már beszerezték. Korán megvásárolják, hogy legyen ideje kiszáradni, mire fűteni kell. A pár mázsányi vagy kiskocsis adagokat a szerényebb anyagi helyzetűek veszik, ők télen is vásárolnak, egyik napról a másikra gondoskodva a fűtésről.

A legkeresettebb tüzelő egyértelműen a hasított tölgy és bükk, ennek mázsája nálunk 3800 forint, az akác kicsit drágább. Az olcsó, alacsony kalóriájú lignitet is vinni kezdték már több mint egy hónappal ezelőtt. A barna és fekete szenet pedig szeptember végén, októberben szokták keresni, a német brikettet és a fabrikettet pedig majd télen viszik igazán – sorolta. Elmondta azt is, az árak valamelyest emelkedtek idén. Az import szeneknél pár százalékos a drágulás, a lignit ára a tavalyihoz képest 15 százalékkal magasabb. A tűzifát egyelőre nem érintette a drágulás.

– mondta el Kézér Tamás, a zagyvarékasi Kézér Tüzép vezetője.