Munkából kreatív szórakozás: sokan tűzifából művészkednek + videó

Hazánkban rengetegen vásárolnak tűzifát, vannak akik már a nyár folyamán felvásárolták a szükséges mennyiséget, de akadnak olyanok is, akik csak az ősszel kezdenek el felkészülni a télre. A tűzifa beszerzése, szállítása és raktározása igen fárasztó, és nagy munka, főleg mivel az egész télre fel kell készülnünk, azonban vannak, akik játékot csinálnak a munkából, és kiélve kreativitásukat, ötletes mintákat alkotnak a fahasábokból.

A fa tárolásának helye is sokszor igen nagy kérdés, az alábbi képekből és videókból egy kis ihlethez juthatunk, ha kifogynánk az ötletekből. A Csináld magad Facebook csoportban például a következő ötletek születtek:

A Youtube-on is látható, hogy a tűzifa tárolására rengeteg kreatív ötlet született, vannak, akik házukat is úgy építették meg, hogy legyen hely a kandallónál a tűzifának is, mások könyvespolcokat használnak a fa tárolására, mi tagadás, a legtöbb ilyen ötlet igen mutatós!

Sokan a kültéri tárolásnál is kiélik kreatív énjüket, és egész portrékat raknak ki a fahasábokból. A legkedveltebbek általában az állati formák, de vannak, akik a geometriai formákban teljesednek ki.

Fotók: Instagram