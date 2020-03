Bámulatos, mire képes a testedben ez a csodabogyó: kevesen ismerik, a kertedben is megterem

A galagonya bogyók apró gyümölcsök, amelyek a Crataegus nemzetségbe tartozó fákon és cserjéken nőnek. A nemzetségbe több száz faj tartozik, amelyek Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában is megtalálhatók.

A bogyóknak savanyú, csípős és enyhe édes íze van. Színük a sárgától egészen a mélyvörösig, feketéig terjed. A galagonya bogyót évszázadok óta gyógynövényként használják emésztőrendszeri problémák, szívelégtelenség és magas vérnyomás ellen. Most megnéztük, hogy mi mindenért érdemes egy-egy tövet a kertünkbe telepíteni.

A galagonya bogyó jótékony hatásai:

Tele van antioxidánsokkal

A galagonya bogyója tele van antioxidánsokkal, melyek segítik a szabad gyököknek nevezett instabil molekulák semlegesítését. Ez azért fontos mert ezek károsíthatják a testünket, ha magas számban vannak jelen. Ezek a molekulák származhatnak a rossz étrendből, valamint a környezeti méreganyagokból, például a légszennyezésből és a cigarettafüstből is.

Az antioxidánsok pozitív hatása, hogy segítenek megelőzni az egyes daganatos betegségeket, a 2-es típusú diabéteszt, az asztmát, a fertőzéseket, segítenek a szívproblémák megelőzésében, és megakadályozzák a bőr korai öregedését is.

Gyulladáscsökkentő hatása van

A krónikus gyulladás számos betegséggel összefügg, beleértve a 2. típusú cukorbetegséget, az asztmát és egyes daganatos betegségeket is. Egy májbetegségben szenvedő egerekkel végzett vizsgálatban a galagonyabogyó-kivonat szignifikánsan csökkentette a gyulladásos vegyületek szintjét. Sőt, az asztmás egereken végzett vizsgálatok is azt mutatták, hogy galagonyabogyó-kivonat csökkentette a gyulladást a szervezetben, így az asztma tüneteit is enyhébbek voltak.

Jótékony hatással van a vérnyomásra

A hagyományos kínai orvoslásban a galagonya bogyó az egyik leggyakrabban ajánlott étel a magas vérnyomás kezelésében. Számos állatkísérlet kimutatta, hogy a galagonya értágító szerepet tölthet be, vagyis ellazíthatja a szűkített ereket, ezzel csökkentve a vérnyomást.

Egy 16 hetes tanulmányban, amelyben 79, 2-es típusú cukorbetegségben és magas vérnyomásban szenvedő ember vett részt, megfigyelték, hogy azoknál, akik napi 1200 mg galagonya kivonatot szedtek, javult a vérnyomása, mint a placebo csoportban.

Javítja az emésztést

A galagonya bogyókat és a galagonya kivonatot évszázadok óta használják emésztési problémák, különösen az emésztési zavarok és a gyomorfájdalom kezelésére. A bogyók rostot tartalmaznak, amelyek elősegítik a megfelelő emésztést azáltal, hogy csökkentik a székrekedést. A prebiotikumként hat, ami táplálja az egészséges bél baktériumait, és nélkülözhetetlenek az egészséges emésztés fenntartásához.

Szívbetegeknek ajánlott a fogyasztása

A galagonya bogyót a hagyományos gyógyszerek mellett a szívelégtelenség kezelésében történő felhasználásáról ismert. Egy több mint 850 embert érintő vizsgálat során arra a következtetésre jutottak, hogy azok, akik galagonya kivonatot és szívelégtelenségi gyógyszereket kaptak, azoknak javult a szívműködése. Sőt, egy másik tanulmány azt mutatta, hogy a galagonya-bogyó kivonatot kiegészítésként szedők kevesebb fáradtságot, légszomjat és heves szívdobogást éreztek, mint azok, akik nem alkalmazták a galagonyakivonatot.

Hogyan ültessem?

Ha kedvet kaptunk a galagonya ültetéshez, érdemes pár dologra figyelnünk. A Megyeri Kertészet leírása szerint, a rózsafélék családjába tartozó galagonyák melegkedvelő növények, igénytelen, köves, sivár talajon is remekül megélnek és jól bírják a szárazságot. Emiatt nagyvárosi kertekbe is kifejezetten jól érzik magukat. A kert egy központi helyére ültetve tavaszi virágzásában, őszi lombszínében és vörös termésében egyaránt gyönyörködhet, hiszen ez a növény minden évszakban más arcát mutatja. Mivel a galagonya nem csak a városi környezetet, hanem a metszést is remekül bírja, sövénynek is ültethető, hiszen szúrós, kiválóan védelmező birtokvédő alakítható ki belőle. Ültetésnél érdemes figyelembe venni, hogy a kertészeti fajtákat többnyire nyári alvószemzéssel szaporítják, ezekről várható termés is. A magról vetett példányok viszont közel 5-8 év múlva hoznak termést.

Hogyan szerezzem be ültetés nélkül?

Azok, akiknek nincs kertje vagy nem vágnának bele bokrok, fák ültetésébe, jó megoldás lehet, ha tea formátumban fogyasztanak galagonyát. A legtöbb bevásárlóközpontban, drogériában és gyógynövényboltban már vásárolhatunk szálas vagy filteres galagonyateát - az ízlésünktől függ, melyik variációt választjuk. Árak tekintetében a Herbaház webshopját böngésztük át, itt 286-638 Ft között árulják a galagonyából készült teákat. A Györgytea oldalon pedig 690 forintért vásárolhatunk 17 főzésre elegendő teát. Ha inkább kapszula formában vinnénk be szervezetünkbe a galagonya kivonatot, akkor érdemes a patikákban is körbenézni, a Benu gyógyszertárakban 1849 Ft-ért juthatunk galagonya extraktum kapszulához.

Bármelyik variációt is választjuk, előtte érdemes konzultálni szakorvossal, hogy miként és mennyit fogyaszthatunk a készítményből. Amellett, hogy számos jótékony hatással rendelkezik a galagonya, érdemes úgy fogyasztani, ahogy azt szakember előírja a számunkra!

