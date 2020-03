Így fertőtleníti a lakást egy mikrobiológus: hasznos tippek, amiket te is bevethetsz otthon

Ahhoz, hogy a legjobb módon védekezzünk, érdemes szakemberek tanácsát kérni és megfogadni. A koronavírus terjedése során a legtöbb, amit tehetünk, a rendszeres és hatékony kézmosás, valamint a tömeg és a zsúfolt helyek kerülése. A legjobb döntés - ha megoldható persze -, ha otthon maradunk. Persze ez önmagában még nem jelent semmit, hiszen egy lakás, ami tele van bacikkal, könnyen fertőző lehet. Hogyan tartja tisztán egy mikrobiológus otthonát, hogy elkerülje a baktériumok terjedését? Ennek jártunk most utána.

Évtizedek óta mikrobiológusként dolgozik Dr. Charles Gerba, így határozottan tud néhány hasznos tippet mondani arról, miként tudjuk távol tartani a baktériumokat használati tárgyainktól, lakásunktól. Sokszor olvashatunk olyan híreket, melyek szerint a tudósok felfedezték, hogy egyes tárgyainkon sokkal több baktérium található, mint a WC-ülőkén. Ilyen tanulmányokat készített Dr. Charles Gerba mikrobiológus is az Arizonai Egyetemen.

Dr. Germ - ahogy kollégái és barátai hívják - élete során már számtalan tanulmány megosztott a baktériumokról, amelyek beszivárognak a mindennapi életünkbe. Évtizedek óta tanulmányozza, hogy bizonyos vírusok milyen gyorsan terjedhetnek egy irodában vagy épp a konyhánkban. De folyamatosan kutatta azt is, hogy hogyan tehetjük tisztává otthonunkat, valamint azt is, hogyan tartsuk távol a baktériumokat.

Lássuk, milyen tippeket ad a mikrobiológus azzal kapcsolatban, hogy: melyek a ház leginkább szennyezett részei és mit is tehetünk annak érdekében, hogy megfelelően fertőtleníthessük a lakás minden kritikus pontját.

Inkább a konyhára fókuszálj

Dr. Gerba szerint sokkal több figyelem hárul a fürdőszobára és a mosdó tisztán tartására, mint a konyha kitakarítására.

Az emberek félnek a WC-ülőkéktől, vagyis az azokon megtapadó baktériumoktól. Éppen ezért, a fürdőszobai csapok, padló és csempe midig sokkal tisztább, mint a konyha, amiben főzünk és eszünk. Pedig gondoljunk csak bele, a család minden tagja megfordul itt, a gyerekek is jönnek-mennek rajta keresztül egész nap

- magyarázza a szakember, aki külön felhívja a figyelmet arra is, hogy ne pakoljunk "nem odavaló" tárgyakat a konyhapultra. Mint például a pénztárcánkat. Ahogy mondja, a pénztárcák egynegyedén E-coli baktérium található. Éppen ezért fontos, hogy oda, ahol az ételeket készítjük vagy elfogyasztjuk, ne pakoljuk a használati tárgyainkat.

Kitért arra is, hogy a mosogatószivacsot havonta érdemes lecserélni. Tanácsos külön vágódeszkát használni a húsok és zöldségek számára és minden használat után elmosni őket. A hűtőszekrény ajtófogantyúját is rendszeresen törölgessük át, hiszen ezt is mindenki megfogja naponta többször is a családban. A csapokat is rendszeresen fertőtlenítsük, mivel ezt is naponta többször használjuk.

A hűtő is kritikus pont

Különös figyelmet kell fordítani a hűtő aljára is, hiszen ide hullik le minden morzsa és apró ételdarab. Az így felgyűlt szemcsék rohadni majd penészedni kezdenek, ez pedig egészségügyileg nem túl kedvező számunkra

- mondja a mikrobiológus.

A padlóról se feledkezz meg

A kisgyermekes szülők rendszerint odafigyelnek a padló és a csempék tisztán tartására, de azok a családok, ahol már idősebb gyerekek, felnőttek élnek, bizony hajlamosak megfeledkezni erről. Éppen ezért, ha nem is naponta, de 2-3 naponta érdemes fertőtleníteni a járólapokat, és a szőnyegeket is, hiszen ezekben is képes megtapadni mindenféle baktérium.

Érdemes környezettudatos maradni, de csak óvatosan

Ha tehetjük vigyünk magunkkal saját bevásárlótáskát a boltba, a legjobb pedig az lenne, ha vászonból készülne. Nem is gondolnánk, mennyi baktérium van a mások által megfogdosott termékeken, amik aztán a táskában is megtelepszenek. Ha vászonzsákot viszünk magunkkal, vásárlás után kimoshatjuk azt. Ezzel kész is a fertőtlenítés!

(forrás: goodhousekeeping.com)

Címlapkép: Getty Images