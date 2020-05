Nincs többé a kullancsszezon: egész évben támadnak a veszélyes vérszívók

Kullancsmentes kedvencek néven társadalmi érzékenyítő kampány indult, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a háziállatokat veszélyeztető, kullancsok által terjesztett betegségekre és a védekezés fontosságára. Miközben ugyanis nemzetközi szinten egyértelműen a kullancscsípés megelőzésére helyezik hangsúlyt, Magyarországon ebben a kérdésben még növelni kell az állattartói tudatosságot.

Külföldön a megelőzés van fókuszban, ott a kullancsok is kisebb mértékben fertőzöttek, ezért az esetszám is alacsonyabb. Egy magyar kutatók által publikált szakmai tanulmány szerint például a gyakran végzetes kimenetelű babéziózis közel harmincszor nagyobb eséllyel támadja meg hazánkban a kutyákat, mint Európa más országaiban. A kullancsok elleni védekezés a kedvencek, így részben a család közelében lévő egyedek számát mérsékelheti, így kisebb lesz az esély arra is, hogy házi kedvencünk a kertből esetleg a lakótérbe vigye be a kullancsot

- emelte ki dr. Paulina Anna, klinikus állatorvos, a Magyar Bőrgyógyász Állatorvosok Egyesületének elnökségi tagja, a kampány szakértője.

A kullancsok okozta megbetegedések közül a kutyákra nézve az említett babéziózis a legveszélyesebb. A vizsgált kullancsok 30 %-a volt babéziával fertőzött, amit ha a kutyák vérébe juttatnak a paraziták, pár napon belül akár végzetes kimenetelű is lehet a fertőzés. Ha a házikedvencnél lázat, étvágytalanságot, levertséget, hátsó testfél gyengeséget, vagy vörösbarnára színeződött vizeletet tapasztalunk, azonnal forduljunk orvoshoz.

A Lyme-kórt okozó baktériumot 5,6 %-ban mutatták ki a vizsgált kullancsokban, amelynek akár 5 hónapos lappangási ideje is lehet kutyákban. A nehezen diagnosztizálható betegséget az állatok akár évekig is hordozhatják, ami az emberre nézve is veszélyes, hiszen a kutyából lehulló kullancs által nagyobb eséllyel fertőződhetnek meg Lyme-kórral a gazdik is. Ezek mellett a fehérvérsejteket pusztító anaplazmózist, bénulást és a macskákra különösen veszélyes hemobartonellózist is okozhatnak a kullancsok.

A városi környezetben található kullancsállományt és a fertőzöttséget is tovább növelheti, hogy az olykor több száz kullancsot hordozó rókák, vaddisznók, őzek egyre gyakrabban bemerészkednek a lakóövezetekbe is. Védekezés hiányában a házi kedvencekre így olyan kullancsok tapadhatnak, amelyek korábban vadállatok véréből táplálkoztak.

A megfelelő védelemmel ellátott háziállatok közvetett módon minket, embereket is megvédenek a kullancscsípéstől és a kullancsok által terjesztett betegségektől. Azáltal, hogy nehezebben találnak gazdatestet, csökken a kullancsok száma, ezáltal a fertőzések is visszaszoríthatók

- hívta fel a figyelmet az összefüggésekre a szakértő. A védekezés során választhatunk tablettás, spot on-os, nyakörves, és akár ultrahangos technológiával működő vegyszermentes megoldások közül is. Azonban mivel egyik termék sem biztosít 100%-os védettséget, ezért a kullanccsal sűrűn fertőzött területeken érdemes kombinálni a vegyszeres és ultrahangos védekezést.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne most szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)