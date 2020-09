Steiner Kristóf: Nagyon nehéz "elviselni" ezt a fajta emberi hozzáállást

HelloVidék: Milyen okok vannak leggyakrabban amögött, hogy valaki vegán életmódra vált?

Steiner Kristóf: Nincs egyetemleges válasz, mert a legtöbb ember az egészségéhez köti a növényi étrendet vagy ökológiai (öko) lábnyomát szeretné csökkenteni. Klasszikus értelemben a vegán szó és a vegán ideológia az állatok szervezet-kihasználásának és használatának visszaszorítását jelenti. Ha szó szerint nézzük a veganizmust, akkor az egyetlen valós oka, hogy valaki életmódot vált, a "nem ártás" szándéka lehet. Ennek ellenére nagyon sokan büszkén vallják magukat vegánnak, de mégis egészségügyi okuk van rá, hogy vegán étrenden éljenek.

Milyen előnyei és hátrányai vannak a vegán étrendnek/életmódnak?

Az egyetlen hátrány, hogy a vegánok a társadalomban kissé nehezebben találják meg a helyüket. Sokan kritizálják és sztereotípiák alapján döntik el, hogy milyenek is a vegán életmódot folytatók. Nagyon nehéz "elviselni" ezt a fajta emberi hozzáállást, de azt gondolom, hogy több az előnye, mint a hátránya. Az egyik legfontosabb előnye, a már említett "nem ártás" szándéka, a másik az egészségre gyakorolt hatása.

11 éve vagyok vegán, de fizikailag és mentálisan is érzem, hogy erősebb vagyok. Egy jól összeállított vegán étrend olcsóbb is, ha nem "csilliárdos" kamu húsokat és műsajtokat vásárolunk, hanem zöldségeket, gyümölcsöket és csonthéjasokat, leveleket, leveles zöldségeket fogyasztunk.

Vidéken is egyre inkább terjed a vegán étkezés. Mi lehet ennek az oka?

Annak, hogy vidéken is egyre jobban terjed a vegán étkezés több oka is van. Az emberek kezdik végre megérteni, hogy a vegán étrend nem az ördögtől való lilaködös furcsaság és növényi alapon is lehet tápláló ételeket fogyasztani. Az étterem üzemeltetők és vendéglátói-pari egységek kezdenek rájönni, hogyha nem állati alapanyagokkal dolgoznak, akkor frissebben tarthatóbbak az ételek, emiatt kevesebb az esély, hogy megromoljanak. Azt gondolom vidéken is egyre jobban odafigyelnek az Öko-lábnyom csökkentésre, ami nemcsak a veganizmusban nyilvánul meg, hanem igyekeznek szezonális, helyi termesztésű dolgokat fogyasztani. Ez az attitűd egyre jobban terjed vidéken is.

Szerinted gyökeret ereszthet a vegán étrend vidéken is?

Azt gondolom a veganizmus elterjedhet vidéken és bárhol máshol is. Ez egy folyamat, aminek még mindig az elején vagyunk, de szerintem 5-10 éven belül hatványozódni fog.

Mit szoktál javasolni azoknak, akik vegán étterem nyitásában gondolkodnak?

Bárki, aki vegán vagy vegán barát éttermet vagy kávézót szeretne nyitni, azt javasolnám, hogy ne méregdrága árakban gondolkodjanak és ne szejtán, tofu, különböző trendi húshelyettesítőkkel készítsék el az ételeiket. Próbálják megmutatni, hogy itthon, Magyarországon, helyi termelőkkel, kistermelőkkel szezonális alapanyagokat használva könnyen megfizethető, pénztárcabarát ételeket tudnak előállítani és kiszolgálni vendégeiket. Szuper lenne egy olyan étterem, ami klasszikusan magyaros konyhát visz, és bevállalná, hogy van egy vegán étlapjuk is. Nem kell 100%-osan vegánra váltani egy étteremnek, hogy tesztelje, hogy milyen a reakciója a vendégkörnek.

