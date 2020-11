Itt tapad meg a legtöbb kórokozó az otthonodban: így tartsd tisztán ezeket a felületeket

Az influenzaszezonban a betegség elleni védekezés legjobb módja továbbra is a védőoltás

- hívta fel a figyelmet közleményében dr. Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettese, a Klinikai Központ elnöke.

Az influenza évtizedek óta életünk része, az ősz és a hideg idő beköszöntével szinte természetesnek vesszük, hogy beindul a szezonja. A koronavírus-járvány azonban az elmúlt hónapokban felhívta a figyelmet a légúti fertőzésekre és arra, hogy ezek akár súlyos következménnyel is járhatnak

- tette hozzá dr. Szabó Attila.

Hangsúlyozta, hogy az influenza is súlyos szövődményeket tud okozni, főleg, ha a veszélyeztetettek körébe tartozót fertőz meg. Ilyenek az idősek, a gyenge immunrendszerrel vagy krónikus betegséggel rendelkezők – ugyanazok, akikre a COVID-19 is a legnagyobb kockázatot jelenti. Az influenzának és szövődményeinek minden évben sok halálos áldozata van szerte a világon, nagy részük pedig ezekből a csoportokból származik.

A koronavírus ellenére ne feledkezzünk el az influenzáról sem és idén is minél többen adassák be maguknak az az elleni védőoltást. Különösen ajánlott ez a fent említett a veszélyeztetett csoportokba tartozók mellett az egészségügyi dolgozók számára, akik napi szinten számos beteggel találkoznak, így nemcsak fokozottan ki vannak téve a fertőzés veszélyének, de ők maguk is könnyen tovább fertőzhetnek. A védőoltások a XX. század legnagyszerűbb egészségügyi vívmányai közé tartoznak. Számos, korábban rengeteg áldozatot követelő fertőző betegséget – a járványos gyermekbénulást, a torokgyíkot, vagy épp a szamárköhögést – ezek segítségével sikerült szinte teljesen kiszorítani az országból. Az influenzát ugyan egyelőre nem tudtuk száműzni, ám a védőoltással jelentősen csökkenthetők a fertőzés szövődményei, a megbetegedések száma és a halálozások aránya is

- hangsúlyozta a klinikai rektorhelyettes, aki szerint annak is érdemes beadatnia az oltást, aki nem tartozik a veszélyeztetett csoportokba, hiszen a koronavírushoz hasonlóan az influenza esetében is könnyen megfertőzhet másokat.

Az influenzavírus évről évre mutálódik, ezért szükséges a védőoltáson folyamatosan változtatni. A védőoltások sokat fejlődtek az elmúlt években. Régebben gyakoriak voltak az élő, ám legyengített kórokozót tartalmazó oltások – ezek lényege, hogy enyhe betegséglefolyást okozva készítik fel a szervezetet a fertőzésre. A napjainkban használatos védőoltások nagy része azonban nem ilyen: a legújabb típusú oltások többsége a kórokozóknak csak egy kis darabját tartalmazza, amely önmagában nem okoz betegséget, de mivel a vírusra nagyon jellemző rész, az immunrendszer felismeri azt és elkezd ellenanyagot termelni. Így sokkal felkészültebbé válik a szervezetünk a valós megbetegedésre. Az influenza elleni védőoltást ősz közepétől érdemes beadatni magunknak, de a novemberben vagy decemberben végzett oltás sem számít elkésettnek. Bár a jelen helyzetben a minél korábban beadott védőoltás javasolható, hiszen egy influenzában szenvedő más betegségekre, így az újtípusú koronavírusra is fogékonyabb lehet, és a két betegség sokkal súlyosabb formában érintheti a szervezetet. A védőoltások továbbra sem járnak egészségügyi kockázattal, így azokat bárki bátran beadathatja magának

- magyarázta dr. Szabó Attila.

Otthon se feledkezzünk meg a vírusokról

A hideg idő beköszöntével szinte elkerülhetetlen, hogy a családban valaki ne betegedjen meg. Éppen ezért fontos, hogy ne csak az utcán és közösségekben védekezzünk a vírusok ellen, hanem az otthonunkban is! Amikor beteg van a házban, érdemes többször takarítani, ezzel nem csak a vírusok számát csökkentjük a lakásban, de megelőzhetjük, hogy más is megbetegedjen a családból. A megfelelő tisztítás és fertőtlenítés a betegség lezajlása után is elengedhetetlen, hiszen a beteg által megérintett felületeken megtapadt kórokozók. Ezeket a területeket érdemes kezelni akkor is, ha felépültünk a betegségből. Hogyan végezzük hatékonyan? Ehhez adunk néhány tippet!

Központi helyek

Nem kell minden nap tetőtől talpig végigtakarítani a lakást, de a kiemelten érintett területeken érdemes rendszeresen fertőtleníteni. Legfőként a fürdőszoba, konyha és a hálószoba tisztaságára ügyelj. A fürdőben és a konyhában a mindenki által megérintett részeket ajánlott legtöbbször fertőtleníteni. Fontos, hogy a hálószobában is rendszeresen töröljük át a beteg által legtöbbet használt tárgyakat, felszereléseket.

Mely felületek fertőtlenítése a legfontosabb?

A gyakran megérintett felületek, például a TV-távirányítók és a kilincsek, csapok. Bár ezeket egész évben rendszeresen tisztítani kell, de különösen fontossá válik, ha valaki a háztartásában megbetegszik. Valójában az influenzavírus akár 48 órán keresztül is életben maradhat ezeken a felületeken. A gyakran érintett, nem porózus felületek és az otthon körüli tárgyak, például asztallapok, távirányítók, villanykapcsolók és kilincsek fertőtlenítésének a napi rutin részévé kell válniuk a hideg és az influenza szezonban a betegségek terjedésének megakadályozása érdekében.

Van még valami, amit meg kell tisztítani egy betegség után?

A betegek sok időt töltenek az ágyban, ezért betegség után elengedhetetlen a lepedők, párnahuzatok és egyéb ágyneműk fertőtlenítése. A mobiltelefonok és a táblagépek baktériumokat is hordozhatnak, ezért ne felejtsünk el minden olyan elektronikus eszközt megtisztítani, amelyet beteg a kezében fogott. Töröljük át őket szappanos meleg vízzel - vagy alkohol alapú kézfertőtlenítővel.

Mikor kezdjem el a takarítást?

Fontos, hogy már akkor kezdjünk neki a fertőtlenítésnek, ha észrevesszük, hogy valaki megbetegedett a családban. Nem érdemes várni, míg meggyógyul az illető, hiszen addig is olyan környezetet tudunk számára biztosítani, ami nem hemzseg a vírusoktól. Az viszont fontos, hogy a beteg közelében ne használjunk erős illatú, folytó szagú fertőtlenítőszereket, hiszen ez akár irritálhatja is őt.

Milyen tisztítószereket használjak fertőtlenítéshez?

A fürdőszoba sterilizálásához a fehérítő trükk. Egy fél csésze fehérítőt, egy liter vízzel keverjünk össze, majd töröljük vele át a WC-felületet (beleértve a fogantyúkat is). Ezzel akár a csapokat, mosdókat is körbetakaríthatjuk.

A ruházat és az ágynemű fertőtlenítéséhez, miután egy családtag beteg volt, használjunk külön ruhákra tervezett fertőtlenítőszereket, amely megölik azokat a baktériumokat, amelyeket a szokásos mosószerek nem képesek.

Fontos, hogy a felületeket legalább 15 másodpercig törölgessük, mivel ennyi idő kell a baktériumok elpusztulásához.

Címlapkép: Getty Images