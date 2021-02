Mi az aszcendens jelentése, milyen aszcendens vagyok? Aszcendens számítás, aszcendens kalkulátor

Az asztrológia, másnéven csillagjóslás az emberi kultúrával egyidős tudományág, ám megítélését azóta is számos misztikum és kérdés övezi. Az asztrológia és más ezoterikus tanok tényleg segítséget nyújtanak egy ember személyiségének, fizikai tulajdonságainak, sőt, sorsának megismerésében, vagy gondoljunk rá inkább úgy, mint spirituális iránymutatásra?

Cikkünkben eláruljuk, hogyan működik a hétköznapi asztrológia és ezen belül mi az aszcendens és a horoszkóp szerepe az életünkben, illetve alapozhatunk-e az aszcendens jegyünkre jövőtervezésünk során és megéri-e ellátogatnunk egy tanult asztrológushoz, ha szeretnénk magukat jobban megismerni vagy iránymutatásért folyamodni, hogy tudatos életet élhessünk. Azt is eláruljuk, jelenleg mi az asztrológia megítélése, mennyire számít áltudománynak és miért van annyi támogatója és rajongója az aszcendens meghatározásának, milyen érvek szólnak mellette.

Asztrológia: ősi tudomány vagy bulvárjóslás?

Mi az asztrológia?

Az asztrológia, másnéven csillagjóslás az ezoterikus tanok egyikét képzi, célja, hogy a bolygók állása alapján számolva minél pontosabb képet alkossunk egy adott időpontban bekövetkezett eseményről. Ez az esemény leggyakrabban egy ember születése: az asztrológia alapvető célkitűzése tehát, hogy a születés időpontjában a bolygók, csillagképek állásából minél nagyobb valószínűséggel kikövetkeztethessük egy ember sorsát, meghatározó személyiségjegyeit és fizikai jellemzőit (kinézet, betegségekre való hajlam).

Az asztrológia története

Az éjszakai égbolt, a csillagképek, a bolygók, a Hold és a Nap tanulmányozása ősi idők óta foglalkoztatja az emberiséget: az asztrológia, mint ősi tudomány megjelent Európa bölcsőjében, Mezopotámiában, Babilóniában és az ókori Görögországban, illetve az ókori Indiában, Kínában, illetve a közép- és dél-amerikai azték és maja kultúrákban is. Az első ismert asztrológiai művek Mezopotámiából és Egyiptomból származnak, ám e tudományág időszámításunk kezdete után is sokakat – köztük nagy tudósokat, mint például Johannes Kepler – foglalkoztatott. Az asztrológiát jelenleg is számos megközelítésből vizsgálják és alkalmazzák, lelkes ellenzői pedig próbálják bizonyítani érvénytelenségét.

Az asztrológia ágazatai

Az asztrológia jóval bonyolultabb ezoterikus ágazat, mint azt gondolnánk: az asztrológusok külön foglalkoznak kezdőasztrológiával (eseményasztrológia, időválasztó asztrológia, szándékasztrológia és kérdőasztrológia), születésasztrológiával (ide tartozik az aszcendens témaköre is), egyetemes asztrológiával (természeti és történeti asztrológia), illetve úgynevezett bulvárasztrológiával, aminek nem sok köze van az ősi csillagjóslás célkitűzéseihez.

Az asztrológia tanai

Az asztrológia számításaihoz mintegy szimbólumrendszert használja fel a bolygókat, csillagokat és csillagképeket. Mind a keleti és mind a nyugati tanok hasonlóképpen járnak el: felosztják az égbolt egy szakaszát, a zodiákust különböző állatövi jegyekre, amelyek az adott kultúra naptárát, horoszkópját is meghatározzák. A zodiákus tehát: állatöv, az ekliptikát (a Nap egyéves keringése a Föld körül) északról és délről övező, 360° kerületű sávja, amit klasszikus értelemben tizenkettő csillagkép alkot.

A zodiákus az asztrológia felosztása szerint az ekliptika alatt és felett 20-20°, azaz 40° széles sáv. Ezeket az állatövi jegyeket gyakran társítják a bolygók helyzetével: a nyugati asztrológia 12 állatövi jegyet (az általunk ismert horoszkópokat, például skorpió, oroszlán), 10 bolygót és 12 horoszkópházat azonosít. Mivel minden állatövi jegy 30° kiterjedésű, ezek helyzete egymáshoz képest eltolódott, mozgásuk máshogy működik (befolyásolja az őszpont és a tavaszpont eltolódása is), így számtalan személyiséget, „sorsot” befolyásoló variáció jöhet létre – itt jön a képbe az asztrológus, aki segít eligazodni a bonyolult bolygóhelyzetek, a tényezők egymással bezárt szögkapcsolata között.

Ha minden egyes számítási tényezőt sikerül pontosan megállapítani és minden adatot tudunk egy gyermek születésével kapcsolatban, az asztrológia a felsorolt tényezők kölcsönhatásának ismeretében kiszámítja, milyen várható tulajdonságokkal fog rendelkezni az újszülött. A tulajdonságok között a legfontosabb a személyiségvonások, az ember jelleme és a bekövetkezendő életesemények, másszóval sors ismerete. Ezen a ponton eldönthetjük, tényleg hiszünk-e abban, hogy születésünk pillanata ténylegesen kihatással lehet-e a jövőnkre, illetve elfogadjuk-e a csillagjóslást, mint ezoterikus tudományt.

Hogy teljes legyen a kép, azt is hozzá kell tennünk a leírtakhoz, hogy az asztrológia nézetei szerint a csillagok nem határozzák meg ténylegesen, mozzanatról mozzanatra egy ember sorsát, inkább lehetőséget kínálnak az összefüggések felismerésére. Az asztrológiai számítások által megismert tényezők nem írnak le konkrét eseményeket vagy jövőképet, csak az egyén feladatait, lehetőségeit vázolják, amelyek közt szabad akaratunkból dönthetünk – ez a vagylagosság adja a legtöbb támadási felületet az ezotériának.

Bulvárasztrológia: „ez annyira igaz rám!”

Nagy valószínűséggel minden olvasónk találkozott már az újságban, a tévében, vagy az interneten általános érvényességű asztrológiai tartalommal: ilyen a heti/havi/éves horoszkóp és az aszcendens számítás különféle aszcendens kalkulátor programokkal. Ezek az ezoterikus tartalmak a legtöbb médiumnál nem szolgának más célt, mint a nézettség stabilizálását: eleve úgy vannak elkészítve, hogy nagy valószínűséggel magunkra ismerhessünk bennük és mindig nyitott a lehetőség arra, hogy igazoljuk magunkban, miért térnek el életeseményeink, személyiségvonásaink a horoszkópban leírtaktól.

Mivel az eredeti, ősi alapokon nyugvó asztrológia az aszcendens számítás során figyelembe veszi a születés helyét és pontos idejét, hogy kiszámíthassa szögperc-pontosságra az aszcendenst, számításba veszi a születésünk pillanatában lévő csillagképet és állatövi jegyet, illetve a mozgó ősz-tavasz pontot is, a tévés és internetes asztrológiai tartalmak, horoszkópok már ennyi információ alapján is cáfolható jóslási erővel bírnak – de természetesen, ha érdeklődünk az ilyen információk iránt, vagy szórakoztat minket a horoszkóp figyelemmel kísérése, nyugodtan tegyük meg azt, mert ártalmatlan szokás, feltéve ha nem hiszünk el mindent.

Horoszkóp és aszcendens

Mi a horoszkóp?

A horoszkóp az asztrológia vizuális megjelenítési formája, a szó jelentése „óra-kép”, ami a bolygók, a Hold és a Nap egy magadott időpontban, a Föld egy megadott pontjáról látható elhelyezkedése az állatövön. Az égitestek látszólagos pozíciójának kiszámításához szükségünk van az elemzendő alany pontos születési helyére és dátumára (év, hónap, nap, óra, perc).

A születési horoszkópot úgy hívjuk, hogy radix: ez mutatja meg a személyiségünk markáns, meghatározó jegyeit. Minél pontosabban ismerjük valakinek a születési dátumát, annál személyre szabottabb horoszkópot lehet rá létrehozni, ugyanis „szabályosan” minden asztrológiai objektum elhelyezkedését figyelembe kell venni – épp ezért még az asztrológusok sem ajánlják senkinek, hogy az általános horoszkóp alapján döntsön, hiszen túlságosan tág az információk értelmezése. Nem csak személyeknek lehet létrehozni horoszkópot, hanem eseményeknek is, amellyel szintén megjósolhatjuk egy törekvés pozitív vagy negatív végkimenetelét – legyen szó például egy projektről vagy egy vállalkozás beindításáról.

Horoszkópok: az asztrológiai év felosztása

Az asztrológia a 12 állatövi jegy alapján osztja fel az évet, amelyek nagyjából lefedik a hónapokat, ám kezdetük és végük nem felel meg egy-egy hónap kezdő- és végpontjának. Egyes jegyek rövidebb ideig tartanak, mások hosszabbak, így néhány csillagjegy is gyakoribb típus. Nézzük, melyik horoszkóp mikor van!

Bak horoszkóp (december 22. – január 19.)

Vízöntő horoszkóp (január 20. – február 18.)

Halak horoszkóp (február 19. – március 20.)

Kos horoszkóp (március 21. – április 19.)

Bika horoszkóp (április 20. – május 20.)

Ikrek horoszkóp (május 21. – június 21.)

Rák horoszkóp (június 22. – július 22.)

Oroszlán horoszkóp (július 23. – augusztus 22.)

Szűz horoszkóp (augusztus 23. – szeptember 22.)

Mérleg horoszkóp (szeptember 23. – október 22.)

Skorpió horoszkóp (október 23. – november 24.)

Nyilas horoszkóp (november 22. – december 21.)

Mi az aszcendens jelentése?

Az aszcendens jelentése és értelmezése valójában sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk: az aszcendens a horoszkópunk kezdőpontja, annak a pillanatnak a szimbóluma, amikor világra jöttünk. Az aszcendens emellett asztrológiai alapfogalom, jelentése a felkelő jegy, vagyis azt a csillagjegyet jelöli, ami születésünk pillanatában a keleti horizonton éppen emelkedőben van. Az asztrológia szerint születésünk pillanatában a csillagjegyek és a bolygók állása meghatározza, hogy milyen, a külvilág felé mutatott vonásokkal fogunk rendelkezni, milyen testi és lelki tulajdonságok befolyásolják majd életünket.

Az aszcendens jelentősége, hogy míg a bolygók csak nagyon lassan haladnak, vagyis egy napon belül jelentéktelen a változásuk, addig az aszcendens egy nap alatt mind a 12 állatövi jegyet bejárja. Egy állatövi jegy átlagosan 1-2 órán keresztül tart, így, ha már egy órát is tévedtünk a születésünk dátumával kapcsolatban, nagy valószínűséggel az egész aszcendens számítás téves alapokon fog nyugodni – sőt, 5-10 perc pontatlanság is elég ahhoz, hogy tévedjünk, hiszen az asztrológia szerint a bolygók ennyi idő alatt átléphetnek egyik horoszkópházból a másikba.

Tehát: az asztrológia tanításai szerint a csillagjóslást befolyásolja, hogy melyik horoszkóp idején születtünk (a születésünk napja melyik kb. egy hónapos horoszkóp-tartományba esik), illetve a pontos idő szükséges ahhoz, hogy tudjuk, milyen csillagkép volt éppen emelkedőben az égen a születés pillanatában (egy nap alatt az összes aszcendens körbefordul, egy aszcendens 1-2 órát fed le), illetve ezalatt az idő alatt a bolygók milyen horoszkópházban jártak.

Aszcendens számítás (aszcendens kalkulátor)

Habár a személyre szabott horoszkóp és a szakszerű csillagjóslás még az asztrológia tanult szakemberei szerint is nehéz művészet, az aszcendens számítás, ha tudjuk percre pontosan, hogy mikor születtünk, nem olyan bonyolult feladat. Kifejezetten ebből a célból születtek meg az aszcendens kalkulátor programok, amelyek, ha megadjuk születésünk helyét és idejét, visszaszámolják, hogy születésünk idejében milyen csillagkép volt emelkedőben és pontosan hány fok és szögperc magasan állt. Ezekkel az információkkal tud egy asztrológus további számításokat végezni és elénk tárni sorsunk lehetséges útjait.

Az aszcendensek jellemzői

Kos aszcendens

A kos aszcendenssel rendelkező embereket az energia és a szenvedély viszi előre: élettel teli személyek, akik dinamikus életet élnek, ennek megfelelően gyorsan hoznak döntéseket és nem haboznak, ha cselekedniük kell.

Bika aszcendens

A bika aszcendens olyan emberre utal, aki két lábbal áll a földön: racionális, türelmes és stabil ember, de ha dühbe gurul, nehéz megállítani. A bika emellett vonzódik az esztétikus, finom és szép dolgokhoz.

Ikrek aszcendens

Az ikrek aszcendens egy nyitott, beszédes embert eredményez, aki jó kommunikációs készségekkel rendelkezik, kíváncsi természetének köszönhetően pedig folyamatosan keresi a szellemi kihívást.

Rák aszcendens

A rák aszcendens családcentrikus embert takar, akinek mindig az otthon és a rokonság szeretete lesz az első. Ő egy érzékeny, gondoskodó, intuitív ember, aki hajlamos az álmodozásra.

Oroszlán aszcendens

Az oroszlán aszcendenssel rendelkező emberek büszkék, tele önbizalommal és tartással, ám ehhez szüksége van környezete elismerésére is.

Szűz aszcendens

A szűz aszcendens egy meggondolt, kimért viselkedésű személyiség, aki sosem hamarkodja el döntéseit. Szellemi képességei kiválóak, vitái során mindig az észérvek győznek.

Mérleg aszcendens

A mérlegeket az igazságosság és a harmónia szeretete vezeti: jellemző rájuk a kedves természet és az igényesség környezetükre, megjelenésükre.

Skorpió aszcendens

A skorpió aszcendens vonzódik a hatalomhoz, a szenvedély vezérli és könnyen elsodorja a hév, ám ez gyakran zárkózott személyiségvonásokkal párosul.

Nyilas aszcendens

A nyilasokat a nyitott gondolkodás és a tolerancia jellemzi: ők leginkább becsületes, jókedélyű és őszinte emberek.

Bak aszcendens

A bak tiszta látókörű ember, aki sokszor konzervatív és közömbös, tetteit a praktikusság, az üzletiesség vezérli.

Vízöntő aszcendens

A vízöntő aszcendenst a spontaneitás és a kreativitás vezérli: tele vannak új ötletekkel, amelyeket lehetőség szerint meg is valósítanak.

Halak aszcendens

A halak aszcendens nyílt szívet és érző lelket takar: ezek az emberek szeretettel fordulnak mások felé és könnyen alkalmazkodnak a szokatlan helyzetekhez.

Mit jelentenek a horoszkópházak?

ház: Külső megjelenés, egyéniség, személyiség, fizikai alkat és vérmérséklet, velünk született képességek; ház: Anyagiak: tulajdon, amit megszerezhetünk, anyagi függőség, az ezzel járó nyugalom vagy nyugtalanság; ház: Testvérek: testvérek, rokonok és szomszédok irányában való elköteleződés, kommunikáció, irodalmi érdeklődés; ház: Család, otthon: kapcsolat a családdal, hazával, családi örökség jelentősége; ház: Vágyak, szenvedélyek: az élet örömei, a szórakozás, a szexualitás, a szerelem és a gyermekekkel kapcsolatos elképzelések, kaland és művészet; ház: Egészség: táplálkozás, munkahelyi alá- fölérendeltség, betegségekre és balesetekre való hajlam; ház: Kapcsolat: kapcsolat a családdal, párkapcsolat, a külvilághoz való viszonyulás, ellenségek és szövetségesek; ház: Okkult érdeklődés: az áldozatok, a veszteség és az okkult dolgok iránti érdeklődés, a környezetünkben lévő emberek titkai; ház: Vallás: fejlett vallási gondolkodás, igazságérzet, utazás; ház: Karrier: az elismerés és a népszerűség iránti vágy, munkahelyi és önmegvalósítási ambíciók; ház: Barárok: szabadság és önérvényesítés, függetlenség, baráti kapcsolatok, reménnyel teli tervezés és egyenjogúság; ház: Befelé fordulás: önértékelés, magány, meditáció, lelki betegségek, titkos belső élet, áldozathozatal és álmodozás.

Mit szimbolizál a bolygók állása?

A születés pillanatának minden esetben van egy uralkodó bolygója, ami szintén hatással bír a személyiség és a sors további árnyalásában. A következőkben arról lesz szó, hogy mit mondanak az asztrológia tanai, mit befolyásol az aktuális uralkodó bolygó az első (és egyben legfontosabb) horoszkópházban.

Nap: az aktív megnyilvánulás és a szereplés fontossága;

Hold: az érzelmi megnyilvánulások fontossága, az érzelmek irányítása;

Merkúr: az észszerűség és a kézügyesség fontossága;

Vénusz: az ízlés, a jó karizma és a kedvesség hatóereje;

Mars: az akarat ereje, a világ nem más, mint küzdőtér;

Jupiter: optimizmus és jó kedély;

Szaturnusz: szigor és számító hozzáállás;

Uránusz: felvillanyozó megjelenés, kiszámíthatatlanság;

Neptunusz: álmodozó beállítottság, a világ csodálata;

Plútó: visszahúzódó egyéniség, megnyilvánulásai teljes beleéléssel történnek.

Aszcendensek a párkapcsolatban, avagy: milyen aszcendens illik hozzád?

Az asztrológia gyakran vizsgálja, hogy milyen napjegyben született emberekhez milyen aszcendensű pár illik, hiszen jól tudjuk, az ezoterikus tudományok nagy jelentőséget tartanak a csillagok megfelelő állásának. Nézzük, az asztrológia tudománya szerint milyen aszcendens illik hozzád!

Kos: kos, oroszlán, nyilas, mérleg

Bika: bika, szűz, bak

Ikrek: ikrek, mérleg, vízöntő, nyilas

Rák: rák, halak, bak, skorpió

Oroszlán: oroszlán, kos, nyilas, vízöntő

Szűz: szűz, bika, bak, halak

Mérleg: mérleg, ikrek, kos

Skorpió: rák, bika, halak

Nyilas: nyilas, kos, ikrek

Bak: bak, bika, szűz, rák

Vízöntő: vízöntő, ikrek, mérleg, oroszlán

Halak: halak, rák, skorpió, szűz

Az asztrológia kritikája, PRO-KONTRA

Az asztrológia, a horoszkóp és az aszcendens számítás szintúgy, mint bármilyen más ezoterikus ágazat, az emberiséggel egyidős vitatémaként kíséri kultúránkat. Az asztrológusok elűzése és az asztrológia, mint tudomány elutasítása már az ókori Rómában is előfordult, a kereszténység évszázadaiban pedig pogányságnak ítélték. Hiába foglalkozott az asztrológia tudományával számos neves tudós, érvényességéről senki nem tudott igazolást szerezni. Sokan úgy tekintenek a csillagjóslásra, mint a szabad akaratnak ellentmondó sorsigazságra, egyesek éppen azért utasítják el, mert a szabad akaratot befolyásoló tényezőket látnak benne, mások pedig egyszerűen azért ellenzik, mert nem ismerik az asztrológia tanait.

Az asztrológia érvényességének cáfolata elméleti és empirikus problémákon nyugszik: maga az asztrológia elmélete is bizonytalan lábakon áll, minden nagy tudós más számítási rendszert alkalmazott, emellett senki nem készített olyan tanulmányt, ami bármilyen statisztikai igazolással támasztott volna alá a csillagjóslás érvényességét. Nincsenek előtte-utána feljegyzések, nem dokumentálták a sokszor életutakon, családtörténeten átívelő eseményeket, így nem lehet párhuzamot vonni a csillagok állása és az ember életeseményei vagy személyiségváltozása között.

Zárásként az asztrológia támogatóinak, az ezotéria iránt érdeklődők védelmében is meg kell szólalnunk: egyes emberek racionális beállítottságúak, tudatos tervezők, míg mások szeretik életeseményeiket a sorsra bízni és valamivel spirituálisabb életet élni az átlagnál. Mindkét felfogásnak megvannak a maga előnyei és hátrányai is; alapvetően arra kell törekednünk, hogy megértsük az ellentétes nézőpontokat és életfelfogásokat, színesítve ezzel saját perspektívánkat is. Ha úgy érezzük, hogy igenis létezik a sors és sok mindent befolyásol születésünk pillanata, a horoszkóp és az aszcendens, érdemes elmélyedni a témában, hogy kielégítsük érdeklődési körünk. Semmi baj sincs azzal, ha valaki spirituális jelentőséget tulajdonít életeseményeinek, viszont minden esetben fontos kihangsúlyozni, hogy könnyű visszaélni az emberek jóhiszeműségével és kihasználni valakit azért, mert hisz valamiben.

