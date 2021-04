Koronavírus: némileg csökkent az új fertőzöttek és az elhunytak száma

A kormányzati portálon azt írták: 720 164-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 23 417-re, a gyógyultaké 426 394-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 270 353-ra nőtt. Kórházban 10 484 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1290-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 44 370-en vannak, a mintavételek száma 4 934 786-ra nőtt.

Ma is oltanak

A beoltottak száma jelenleg 2 835 894 fő, közülük 1197685 fő már a második oltását is megkapta. Így magyar lakosság 28%-a már kapott oltást, szemben az uniós 15%-os átlaggal. Miután a beoltottak száma kedden meghaladta a 2,5 milliót, szerdától megkezdődhetett a lépcsőzetes újraindítás. Szigorú járványügyi intézkedések mellett, de kinyithattak az üzletek, a szolgáltatások és a kijárási tilalom 22 órára tolódott. Emellett a védelmi intézkedések továbbra is érvényben maradnak.

Ma is folytatódik a bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók soron kívüli oltása a kórházi oltópontokon. A háziorvosok is folytathatják a regisztráltak beküldését a kórházi oltópontokra, ahol most Pfizer és Szputnyik vakcinákkal tudják folytatni az oltást.

Az elmúlt 11 napban 2 680 haltak meg koronavírusban Március 31-én, 652 433 volt Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké akkor 20 737-re emelkedett, a gyógyultak száma pedig 406 935. A beoltott száma akkor 2011029 fő volt, közülük 753187 fő már a második oltását is megkapta. Tehát, egy kis számolás után, az elmúlt közel két hétben: 67 731 fővel nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma.

fővel nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma. 2 680 haltak meg koronavírusban.

meg koronavírusban. A beazonosított betegek majd 4%-a (3,95%-a) hunyt el.

(3,95%-a) hunyt el. 19 459 a a gyógyultak számában a változás

a a gyógyultak számában a változás 824 865-tel nőtt a beoltottak száma, és 444 498-an már a második oltásukat is megkapták

