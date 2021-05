Míg mi aludtunk: ez az óriási tűzgömb húzott el este felettünk +VIDEÓ

"Eszméletlen fényes volt, és kb. 5 másodpercig is látszódott" - így szólnak a beszámolók a tűzgömbről, mely 22 óra 9 perckor tűnt fel az égen. A webkamerák tanúsága szerint nem 5, hanem 7 másodpercig is látni lehetett a jelenséget - írja az Időkép. Nem egy felvétel is készült a különleges égi jelenségről.

Címlapkép: Getty Images