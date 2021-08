Még nem dőlhetünk hátra: ezért kellene hordani a maszkot a győri főorvos szerint

Kezdünk oltásapátiába süllyedni. Levettük a maszkot, amióta elértük az 5,5 millió beoltottat. Azóta naponta körülbelül 10 ezer oltást adunk be, így az unión belül visszaestünk a 13. helyre. Nyaralunk és maszk, illetve nyájimmunitás nélkül várjuk a deltát, az eddigi legfertőzőbb és legsúlyosabb betegséget okozó vírusvariánst

- fejezte ki aggodalmát a főorvos a kisalfold.hu-nak.

Mint mondta, a negyedik hullám az oltatlanok járványa lesz, márpedig más országok tapasztalatai szerint az áldozatok 99 százaléka közülük kerül ki. Oltással pedig megelőzhető a tragédia. Hangsúlyozta, azt is, hogy a harmadik oltások sürgetése és a negyedik hullám fenyegetése mellett kellene gyorsan pótolni az elmaradt első és második oltásokat.

Elsődleges, hogy idős, beteg ember oltás nélkül ne maradjon, és az iskolapadba is minél több védett diák üljön be, mivel a negyedik hullám mozgatórugói a gyerekek lesznek. Új kutatási eredmények alapján a delta-variáns fertőzőképessége hasonló a bárányhimlőéhez, azaz minden oltatlan vagy korábban nem átesett gyermek nagy valószínűséggel el fogja kapni. Akik a munkájuk során fokozott veszélynek kitettek, mint az egészségügyiek, és négy-hat hónapnál régebben kapták meg a második oltásukat, azok minél előbb regisztráljanak a harmadikra. Gondolkodni kellene az oltások kötelezővé tételéről is, hiszen elképesztő energia, idő, pénz megy el arra, hogy racionális érvekkel győzzük meg azokat, akiket valójában nem lehet, és ezért nem tudunk úrrá lenni hosszú távon a járványon. Fontos, hogy a külföldi nyaralásból hazatérők teszteltessék magukat, mert hasonlóan a tavalyi nyárhoz, idén is ők fogják behozni nagy tömegben a vírust

- figyelmeztetett a főorvos.

Beltéren oltottnak és oltatlannak egyaránt fel kellene venni a maszkját. Hiába vagyok oltott vagy estem át a betegségen, maszk nélkül könnyen elkaphatom a deltát és továbbadhatom másnak, aki akár súlyosan megbetegedhet. A maszkkal védem őt és magamat is

- hívta fel a figyelmet dr. Tamás László.

Címlapkép: Getty Images