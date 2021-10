A tapasztalt horgászt meglepte a kapitális fogás: brutális folyami szörny akadt a horogra

A Nyíregyházán élő Vass István Miklós nem először osztotta meg meg kalandjait a Szabolcs megyei lapnak. Ezúttal arról mesélt, amikor a folyó tetőzésekor horgászott és egy kapitális méretű harcsa akadt a horgára. Az elmondása alapján még csak pár órája várakozott, amikor egy erőteljes kapást érzett az egyik boton.

Néhány perces fárasztást követően sikerült a ladikba emelni a fényképen is látható ragadozót, aminek a hosszúsága 117 cm, a súlya pedig 14,5 kg volt. Mint mindig, most is visszanyerte a hal a szabadságát. Az éjszaka folyamán még 4 kapásom volt, de sajnos a szerencse vagy az akadó közrejátszott, így nem tudtam további harcsákat fotózásra csábítani

– mesélte a lapnak.

Címlapkép: Getty Images