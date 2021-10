Előnyt jelent a munkahelyen: új számítógépes ismereteket tanulhatunk

Megismerhető a világ legnépszerűbb programozási nyelve

Az algoritmikus gondolkodás képességének megléte manapság egy sor munkakörben előnyt jelent, mivel napjainkban nem válik élesen el az alkalmazói és a programozói ismeretek halmaza, a jövőben pedig óriási előnyt jelent a kreatív, kódolói hozzáállás. Ezt felismerve bővül az ECDL a Kódolási alapismeretek moduljával.

Ez a Python programozási nyelven alapul, amely az utóbbi években a világ legnépszerűbb programozási nyelvévé vált, a mintegy két évtizede uralkodó C és Java nyelveket is megelőzve a programozási nyelvek népszerűségének nemzetközi mérőszámaként használt TIOBE-index szerint. Az új modul az algoritmikus gondolkodást fejlesztő gyakorlati feladatokat tartalmaz az algoritmusok tervezésétől egészen a tesztelésig és hibajavításig.

A Python egy könnyen elsajátítható nyelv, amelyet adatelemzési, adatvizualizálási feladatokra éppúgy lehet használni, mint online vagy offline alkalmazások fejlesztésére, illetve akár játékok készítésére is. A Python-nyelv alapjainak ismerete nemcsak IT-s, de pénzügyi és tudományos munkakörökben is előny lehet, az új ECDL modul teljesítésével ezt igazolhatják a vizsgázók.

Elvárás, hogy online is tudjunk kooperálni a kollégákkal

A pandémia alatt egyértelművé vált, hogy iparágtól függetlenül manapság elengedhetetlen a vállalkozásoknál az online kollaborációs eszközök használata. Fontos, hogy a munkatársak ne csupán hatékonyan tudjanak kommunikálni, de a munkájukhoz használt adatokat is képesek legyenek megosztani a többiekkel, illetve maguk is hamar megtalálják a keresett adatokat például egy felhőtárhelyen - szakítva az e-mailben küldözgetett fájlverziók elavult gyakorlatával.

Az online együttműködés nemcsak a felhőalapú szolgáltatások használatát jelenti, de azt is, hogy a munkavégzéshez szükséges digitális alkalmazásokat és módszereket egy munkaközösség közösen tudja igénybe venni, hatékony, projektszerű feladatok ellenőrizhető elvégzéséhez is. A legtöbb munkáltatónál lassan követelménnyé válik az online kollaborációra való képesség. Az ehhez nélkülözhetetlen kompetenciák elsajátítása és a szerzett ismeretek bizonyítása válik lehetővé az Online együttműködés modul teljesítésével.

A programozási alapismeretek elérhetővé tétele fontos mérföldkövet jelent a magyarországi ECDL-képzésben: bevezetésével elsősorban arra reagálunk, hogy már a hazai munkaerőpiacon is igény mutatkozik az hagyományos értelemben vett felhasználói ismeretek mellett az ettől eltérő szemléletre, így az algoritmikus gondolkodás képességére még akkor is, ha valaki nem informatikai fejlesztőként kíván elhelyezkedni

- mondta el Szalay Imre, a Neumann Társaság ügyvezető igazgatója az új modulok bevezetése kapcsán.

Mind a programozási alapismeretek, mind az online együttműködési modult a tavaly bevezetett Sophia automatikus vizsgarendszerben lehet teljesíteni. A rendszer az adott kérdéseket, megoldandó feladatokat véletlenszerűen választja ki az adatbázisából, a feladatok teljesítését követően gyakorlatilag azonnal kiértékeli az eredményeket.

A Neumann Társaságról

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság a legnagyobb múltra visszatekintő hazai informatikai szervezet, 1968-as megalapítása óta kiemelkedő szerepet vállal a digitális esélyegyenlőség megteremtésében. Tevékenységei között kiemelt az informatikai tehetséggondozás, amelynek jegyében évtizedek óta főszervezője a Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási, a Nemes Tihamér Országos Alkalmazói, és az Országos Grafikus Programozási Versenynek, illetve felkészítője a diákolimpiákra utazó csapatoknak (IOI, CEOI, EGOI, eJOI). A társaság célja, hogy a digitális világ GPS-eként segítse a tájékozódást az információs társadalom világában.

