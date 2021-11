Meglepő dolgok derültek ki: így reagálunk, ha a személyes érdekeinkről van szó

A 25 és 45 év közötti korosztályt vizsgálta a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. reprezentatív generációs kutatása. A vizsgált generáció ismeri és kedveli a fenntartható megoldásokat. Nagyon nyitottak az innovációkra, az újdonságokra, és átalakulóban vannak náluk az élvezeti cikkek fogyasztásának szokásai is. Mindez egybecseng a BAT “Egy jobb holnap” elnevezésű vállalati stratégiájával, hogy csökkentse üzleti tevékenységének egészségügyi hatásait és kevésbé káros* alternatívákat biztosítson a felnőtt fogyasztóknak, mint például a magyar piacon frissen bevezetett hevítéses dohányterméke.

Az élvezetekkel összefüggő attitűdökre is kiterjedő felmérés azt is megállapította, hogy a szendvicsgeneráción belül átalakulóban vannak az úgynevezett élvezeti cikkek fogyasztásának szokásai, bár az ártalomcsökkentés és egészséges életmód felé történő elmozdulás erőteljesen megosztja még a korosztályt.

A megkérdezettek közül alig többen preferálják az alkoholmentest az alkoholtartalmú itallal szemben, szinte ugyanannyian választották az egészségesebb ételt az inkább finommal szemben és ez a feleződés tapasztalható a hagyományos és a kevésbé káros dohánytermékeket választóknál is.

A kutatásból kiderül, hogy a 25-45 év közötti felnőttek számára fontos ugyan a környezettudatosság, de azért jól látszik az is, hogy a személyes érdekek több esetben felülírhatják ezt.

A szelektív hulladékgyűjtés kimagasló a körükben (72% ezt választja a vegyeset megjelölő 6%-hoz képest), a csomagolásmentes termékeket is többen részesítik előnyben, mint a csomagoltakat (42 vs 15%), az üveget a műanyagnál (57 vs 7%), a megújuló energiaforrásokat a kimerülőknél (60 vs 7%).

Éles döntési helyzetekben azonban fordul a kocka: a saját autó előnyt élvez az autómegosztással szemben (64 vs 11%), a saját gépjármű a tömegközlekedéssel (53 vs 13%), a nem bio termékek a biokkal szemben (68 vs 11%).

Jelentős változások zajlanak a dohányiparban, a dohányipar jövőjét az innováció határozza meg, ez a folyamat pedig nagyon egybecseng a generációkutatásból is jól látható fogyasztói szokások változásával. A technológia, a generációs változások és az egészségügyi tudatosság példa nélküli lehetőséget biztosítanak arra, hogy a nikotinfogyasztás kevésbé káros lehetőségeit tegyük elérhetővé a fogyasztók számára, ezért is lépett be a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. is új termékével a magyarországi hevítéses dohánytermékek piacára

- mondta Orosz Zoltán, a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette: minden előzetes várakozásunkat felülmúlta a termék hazai fogadtatása, a nemzetközi sikerek után itthon is az innovatív megoldásokra nyitott közönség kedvence lett.

A teljes Generációkutatás eredményeiről, legfontosabb megállapításairól Gömöri András Máté színművész beszélgetett Dr. Zacher Gábor toxikológus főorvossal, Bereczky Enikő generációkutatóval és Sasvári Gabriellával, a Micra Market Research kutatási igazgatójával.

Címlapkép: Getty Images