Nagyanyáink titkos receptje: íme a kapor 7 jótékony hatása

A Gyógynövény Szövetség és Terméktanács (GYSZT) adatai szerint Magyarországon jelenleg körülbelül 30 ezer hektáron foglalkoznak gyógynövénytermesztéssel, a legfontosabb fajok többek között a kamilla, a csipkebogyó, a homoktövis, a majoranna és a kapor.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerint, az őstermelői nyilvántartás alapján hazánkban csaknem 3000 őstermelő foglalkozik ezzel a tevékenységgel, ahhoz azonban, hogy valaki belefogjon a termesztésbe, a termékek előállításába, esetleg értékesítésébe, érdemes utána nézni, hogy hivatalosan mikre is van ehhez szükség. Erről többet itt olvashatunk

Hazánkban a gyógynövények termesztő területe 25-30000 hektár (2020-ban 31 304 ha volt), az előállított drogtömeg pedig 27-30 000 tonna körüli. Körülbelül 70-80 faj kerül rendszeres begyűjtésre a természetes élőhelyekről.

A 10 legfontosabb termesztett faj és azok termőterülete 2020-ban (ipari termesztésűek nélkül):

Számtalan magyar étel receptjében megtalálható a kapor, nem csoda, hiszen nagyszüleink korában a legtöbb ház kertjében mindig megtalálható volt a különleges ízű fűszernövényt. Ma már egyre kevesebb szó esik róla, sokan nem kedvelik intenzív íze miatt, pedig fogyasztása kifejezetten ajánlott, mivel rengeteg jótékony hatással rendelkezik.

A kapor a népi gyógyászatban évezredek óta elismert gyógynövény, ami rengeteg pozitív hatással bír egészségünkre nézve:

A kapor gazdag A-, B-, C- és E-vitaminban, emellett tartalmaz kalciumot, rézt, vasat, magnéziumot, foszfort, cinket és különböző egészséges folsavakat, telítetlen zsírsavakat (pl. omega 3) is. A kapor rosttartalma magas, kalóriatartalma alacsony, mindemellett kiváló antioxidáns, vagyis erősíti egész szervezetünket. A kapor tágítja az ereket, ezáltal növeli a fogyasztója testi és szellemi teljesítőképességét, segít küzdeni a fáradtság és a fejfájás ellen.

Kapor tea készítése cukorbetegeknek

A kapor természetes inzulin formájában is támogatja a testet kettes típusú diabétesz esetén, ugyanis a kapor magjában található eugenol a hasnyálmirigyben serkenti az inzulintermelést. A kapor tea fogyasztása segít a szervezetnek a zsír lebontásában, így a test nem raktározza el a szénhidrátot, egyenesen az izomsejtekbe juttatja azt, ahol energiává alakul. A fogyasztása mindemellett csökkenti a koleszterinszintet is, így javallott a fogyasztása magas vérnyomás vagy elhízás esetén. A kapor tea készítése cukorbetegeknek igazán egyszerű: forrázzuk le a kapor magjait (vagy tetszés szerint a kapor leveleit is), hagyjuk pihenni 10 percen keresztül lefedve, majd szűrjük le. Egy bögrényi kapor tea elkészítéséhez (kb. 3 dl víz) egy teáskanálnyi kapor kell.