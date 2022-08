Döbbenet: ezek a legveszélyesebb fegyverek, amiket engedély nélkül bárki birtokolhat

Ahogy a portál írja, az Egyesült Államokban közismert trend, hogy ha a lakosság válságtól tart, megugrik a fegyverek forgalma. Európában, és ezen belül hazánkban is jóval szigorúbbak a lőfegyverhez jutás szabályai, azt azonban már a koronavírus-pánik kitörése megmutatta, hogy ha zuhan a lakosság biztonságérzete, akkor felpörög a bevásárlás az elérhető önvédelmi eszközökből, és elindult a spájzolás az engedély nélkül tartható fegyverből.

Magyarországon még a térség országaihoz képest is szigorúnak számít a fegyvertartás szabályozása, aki önvédelemi célból szeretne éles lőfegyvert tartani, annak hosszú és drága procedúrára kell felkészülnie.

Szabadon tartható, emberélet kioltására alkalmatlan gáz-riasztó pisztolyból ugyanakkor háromszázezer darabot is megvásároltak már, igaz ez csak óvatos becslés, hiszen ezek csak abban az esetben kerülnek be a rendőrségi statisztikákba, ha a tulajdonosuk nem csak otthon szeretné magánál tartani, és ezért viselési engedélyért folyamodik.

De mit ajánl önvédelmi célokra egy fegyverbolt annak a vásárlónak, aki semmilyen engedéllyel és képzettséggel nem rendelkezik?

Egy egyszerű és még csak nem is drága gáz, vagy paprikaspray még a legavatatlanabb kezekben is hatékony és hatásos eszköz lesz, hiszen használata és működése szinte semmiben sem különbözik egy átlagos dezodor, vagy légfrissítőétől. A leglényegesebb különbség, hogy ezek az eszközök maró, a szem és orrnyálkahártyát irritáló elegyet, (CS, vagy OC) juttatnak a támadó légterébe, mely irritálja a szem, orrnyálkahártyát, ennek köszönhetően 30-40 percre is teljesen cselekvőképtelenné téve azt

- mondta a portálnak Kerpics Gergely, a Gun Brokers Hungary Kft. airsoft üzletág-vezetője hozzátéve, egy paprikaspray maró hatása annyira intenzív, hogy a támadó hosszú ideig képtelen lesz kinyitni a szemét.

Gázspray-t, (CS tartalmú) bárki viselhet és használh at jogos önvédelemre akár közterületen is, amíg annak mennyisége nem haladja meg a 20 ml-t. A paprikasprayk ugyanakkor tiltottak. Ez a jogszabály a valóságban, (meg nem nevezett rendőrségi forrás szerint) más, ugyanis ha jogos az önvédekezés, az intézkedő szerv nem fog problémázni, hogy a sértett paprikát, vagy CS gázt használt, továbbá a 20 millilitert sem veszik annyira véresen komolyan

- húzza alá Kerpics Gergely de gyorsan leszögezi, természetesen senkinek nem ajánlja, hogy megszegje a jogszabályokat, vagy tömegoszlató kannával védekezzen.

Halálos lehet, mégis hozzá lehet jutni

Ahogy a lap fogalmaz: a hazai jogrendszer érdekessége, hogy míg az alapvetően természetes alapanyagokból készülő paprikaspray használatát tiltja, addig egy nyílpuskát bárki nyugodtan megvehet a boltban, márpedig ebben a kategóriában viszonylag szerény áron elég komoly fegyverek érhetők el, amelyekkel minden további nélkül leadható halálos lövés

A magyar jog nem tér ki a számszeríjak, vagy íjakra, ezeket bárki engedély nélkül vásárolhatja, használhatja magánterületen józan belátása szerint. Ezek a legveszélyesebb eszközök, melyeket engedély nélkül birtokolhat természetes személy, az airsoft fegyverek MKH kötelezettsége helyett fordíthatna erre komolyabb figyelmet a magyar jog, hiszen egy átlagos airsoft fegyverrel maradandó károsodást (a szemet kivéve) közel lehetetlen okozni, mivel ezek alig érik el a 2,5-3 joule energiát. Más terület a feltuningolt mesterlövész fegyverek esete, ugyanakkor 7,5 joule fölé ezek sem tudnak menni

- mutat rá Kerpics Gergely.

