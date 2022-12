Ennyit kérnek idén a dió kilójáért a piacokon: így tárold, hogy sokáig friss maradjon

A hazai kertekben lassan ritkaságszámba megy, ha akad egy olyan diófa, ami terem is - burka nem feketén potyog le, és benne a dióbél is hasznosítható. A dióburok-fúrólégy károsítása miatt ugyanis felére esett vissza hazánkban a diótermés az elmúlt években. A nyugatról terjedő kártevő már megjelent a Duna túloldalán is, és nyomában nagy pusztítás tapasztalható. De hogyan érdemes eltenni a diót, hogy legalább karácsonyig kitartson, ne avasodjon meg? Héjasan, pucolva, mi a legtutibb megoldás?

Idén nemcsak a dióburok-fúrólégy károsítása miatt pusztult a termés, de még az aszály sem tett jót a diófáknak. Ennek ellenére lesz idén a boltokban magyar dió, a minőségével sem lesz gond a termelők előrejelzése szerint, de arra is számítanak – írta meg a HelloVidék, hogy alaposan felmegy az ára ennek a nálunk főként szezonálisan fogyasztott csemegének. Mára luxuscikké vált a dió, minden hasznos tulajdonsága ellenére is egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a fogyasztását. A csipkereki Varga-család szerint dióból idén nincs hiány, az ára viszont drágult. A várakozások szerint egy kilogrammja a piacokon elérheti az 5000 forintot. A boltban pedig lehet, hogy még ennél is többet kell érte fizetni – közölték a vaol.hu-val. Az árak azonban még így sem követik le a termelők költségnövekedését. Varga Árpád szerint már az sokat javítana a helyzeten, ha – akár védővám bevezetésével – korlátoznák az olcsóbb, de sokszor rosszabb minőségű importot. Az otthoni diótermesztők is tapasztalhatták, hogy idén a korábbi évekhez képest enyhébb volt a dióburok-fúrólégy pusztítása. Ennek köszönhetően a szemek is szépek lettek. Mennyiért tudunk most diót beszerezni? Egy rúd karácsonyi bejglihez legalább 25-30 dkg dióbélre van szükség, az ünnepi süteményekhez reális a minimum egy kilogramm dió beszerzése, így igencsak drága mulatság lesz idén az ünnepi kedvenc. Ezért sem mindegy, így karácsony előtt mennyiért tudunk betárazni belőle. Az Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) információs rendszer adatai szerint a 47.héten a hazai tisztított diót (dióbél) 3700 forint/kilogramm leggyakoribb áron értékesítették, ami az 52 héttel korábbihoz képest 1,4 százalékkal nőtt. A külpiaci, jelöletlen dióbelet 3680 forint/kilogramm áron kínálták (–3 százalék). Az interneten keresgélve a Jófogáson és Facebook-hirdetésekben is árulnak diót: 3000-4000 forint közötti áron adják a dióbél kilóját, de akad hely, ahol már 2500 forintért már postázzák is (azért legyünk körültekintőek, kitől vásárolunk!). Egy biztos, nem mindegy hol és mennyiért sikerül dióhoz jutnunk, ahogy az sem, utána mit kezdünk vele! Pucolva a dióbél könnyen megavasodhat, de ha héjasan, nedves helyen tároljuk, meg is penészedhet, aztán dobhatjuk ki az egészet! Hogyan tároljuk helyesen a diót? A pucolatlan diót szüret után ki kell szárítanunk, amelynek legjobb módja, ha kiterítjük száraz, szellős helyen - mondjuk a padlásra vagy csapadéktól védett teraszra. A száradás kb. 2 hónapig tart, közben néha forgassuk meg, majd akasszuk fel lyukacsos zsákba. Figyeljünk rá, hogy ne jussanak be a térbe kéretlen rágcsálók, mert pillanatok alatt nagy pusztításra képesek! Héjban tárolás: ez a legegyszerűbb módszer, ami persze helyigényes, de nem is kell vele sokat vesződni. Tilos műanyag zacskó tartani, helyettük inkább tároljuk dióidat lazán szőtt szövetzsákban. Fontos továbbá, hogy dióink száraz, hűvös helyre kerüljenek. A megfelelő körülmények között tárolt, kiszárított diók akár 3 évig is felhasználhatók maradnak a héjukban. Kemény héjuk remekül védi őket a nedvességtől és a penésztől, de érdemes persze figyelni rá, hogy erre ne is legyen szükség. Jó tudni, hogy ha túl korán hámozzuk ki dióbeleket a héjukból, akkor sokkal hamarabb megromlanak majd, mint a héjukban tároltak!

a kiszárított és megpucolt diót tegyük egy légmentesen záródó befőttes üvegbe vagy csatos üvegbe, így tovább eltartható. Darált dió tárolása fagyasztóban: pucolt vagy darált diót tehetjük a fagyasztóba is, és érdemes csak közvetlen sütés előtt kivenni. Ellenkező esetben könnyen megavasodhat. Ha tudjuk, másnap szükségünk lesz rá, akkor érdemes előző este jó kivenni a fagyasztóból és szépen lassan kiengedni.