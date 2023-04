Te is így mosod a ruháid? Nagy hiba, az egészséged lehet a tét

HelloVidék 2023.04.06. 15:06 Megosztom

Nagypéntekhez számos babona és népi hiedelem kapcsolódik, amit sokan ma is tartanak. Ezen a napon nem csak a mezőgazdasági és az állattartással kapcsolatos teendők voltak tiltottak, de nem lehetett házimunkát végezni sem. Ilyenkor például nem raktak tüzet, kenyeret se sütöttek, de tilos volt a mosás is. Ehhez a babonához egy elég durva intelem is tartozik: a hagyomány úgy tartja, a nagypénteken mosott ruha viselőjébe villám fog csapni. Lássuk be, azért ez sok háziasszony kedvét elveszi a mosástól! Na de milyen gyakran kell egyáltalán mosnunk? Mit kell többször mosni és mi az, amit többször is viselhetünk mosás nélkül? Húsvét előtt most ennek jártunk utána cikkünkben.

Az, hogy hányszor érdemes ruhadarabokat mosás nélkül viselni, gyakran inkább a néphagyományon vagy személy nevelésén alapul, mintsem szakmai tanácsokon. Egy TikTok-felhasználó, Allison Delperdang heves online vitába kezdett, amikor január 10-én közzétett egy videót arról, hogy többször viseli ugyanazt a pizsamát. Amikor fiatalabb voltam, azt láttam, hogy a szüleim mindig ugyan azt a pizsamát hordták több ideig is, hiszen nem voltak piszkosak. Én is ezt csinálom felnőttként – mondta, majd hozzátette, hogy szeretné tudni, hogy ez így helyes-e vagy jobb lenne, ha minden este más ruhában aludna. A CNN Healthh cikke szerint a válasz – a pizsamák és más ruhák esetében is – az olyan személyes szempontoktól függ, mint az izzadságszint és az életmód, bár sok embernél más, absztraktabb tényezők is szerepet játszhatnak, mondják a szakértők. A ruházati higiéniával kapcsolatos meggyőződésünk nagyrészt "társadalmi és kulturális" - mondta Dr. Anthony Rossi, a New York-i Memorial Sloan Kettering Cancer Center bőrgyógyász asszisztense és az Amerikai Bőrgyógyászati ​​Akadémia munkatársa. Az emberek hajlamosak túlmosakodni és "túlhigiéniázni", mert van ez a luxus, hogy állandóan, sőt bármikor megtehetjük mindezt - tette hozzá. Az azonos ruhák újraviselése – különösen az egymást követő napokon – a döntési fáradtság elkerülésével jár, ezért ugyanazon ruhák viselése kevesebb döntéssel és stresszel jár - mondta Manal Mohammed, a Westminsteri Egyetem orvosi mikrobiológiai oktatója. Ha nem tudjuk, mikor kell kimosnia a ruháinkat, az a spektrum mindkét végén következményekkel járhat. A túl ritka mosás bőrproblémákhoz vagy fertőzésekhez vezethet, a túl gyakori mosás pedig károsíthatja ruházatunkat. Ez utóbbi felesleges mosást és erőforrás-felhasználást is eredményezhet - tette hozzá. Nézzünk most néhány vezérelvet, amelyek segítenek meghatározni, hogy egy ruhadarabot mikor lehet újra viselni mosás nélkül, és mikor kell bedobni a szennyesbe. Univerzális szabály? Van, amire létezik Nincs szigorú szabály arra vonatkozóan, hogy hányszor viselhetsz újra ruhát, de a szakértők szerint van néhány típus, amelyet minden használat után ki kell mosni: alsóneműt, zoknit, harisnyát, leggingst és aktív ruhát. Ez a tanács minden más foltos, izzadt, szagos vagy látható koszos ruhára is vonatkozik – mondta Mohammed. Az ilyen típusú ruhák testünk azon részén találhatók, ahol nagyon sok természetes baktérium él a testünkön. Amikor a mindennapi tevékenységektől izzadunk, akkor ez nedvességet és olyan környezetet teremt, ahol ezek a baktériumok túlszaporodhatnak. A baktériumok túlszaporodása fertőzésekhez, gombákhoz és egyéb bőrproblémákhoz vezethet - tette hozzá. Milyen gyakran kell mosni a törölközőt? Az izzadságból származó baktériumok mellett az edzőtermekben vagy sportolási körülmények között hordott ruhák olyan baktériumokkal is érintkezhetnek, mint a Staphylococcus aureus, ami a közösségi és kórházi környezetben gyakori fertőzésekhez vezethet. Ezek a fertőzések súlyossá válhatnak, ha bejutnak a belső szövetekbe vagy a véráramba. Vannak, akik levegőn vagy szárítógépen hagyják megszáradni az edzésruhájukat, hogy másnap ismét biztonságosan viselhessék. De ez a megközelítés tovább ront a helyzeten. A hő hatására a baktériumok elszaporodnak, így ezzel egyáltalán nem sterilizáljuk a ruháinkat. Valójában a szappannal és vízzel való mosás vezet eredményre – és főleg forró vízzel, mert ez segít fellazítani a szennyeződést és a faggyút, és valóban megszabadul a baktériumoktól. Amikor arról van szó, hogy miért ne viseljünk újra zoknit mosás nélkül, az azért fontos, mert a lábon és lábujjakon a gombás fertőzések így egyszerűen elterjedhetnek - mondta Dr. Jeremy Fenton bőrgyógyász, a New York-i Schweiger Dermatology Group orvosi igazgatója és klinikai oktató. Hozzátette, cipőnk belseje tökéletes környezet a gombásodáshoz. Meleg, párás, sötét van. Emiatt a cipőnket vagy legalább a talpbetétünket legalább havonta egyszer mosógépben ki kell mosni. Farmer, ingek, kabátok A pizsamák, felsőruházatok, farmerek és egyéb ruhák esetében, hogy hányszor hordható mosás nélkül, ugyanazok az elvek érvényesülnek a fehérneműnél vagy az aktív ruházatnál. Ami a nadrágodat és az ingedet illeti, szerintem ez a kényelemtől függ, és attól, hogy mennyire izzadsz egész nap - mondta Rossi. Ha általában lefekvés előtt zuhanyozunk, fehérneműt viselünk, és pizsamában keveset izzadunk, akkor egy hétig is viselhetjük a pizsamánkat mosás nélkül - tette hozzá a szakértők. De, ha izzadunk vagy nem hordunk alváshoz fehérneműt, akkor minden alkalommal ki kell mosni őket - jegyezte meg. A felsőruházatot – például kabátokat vagy dzsekiket általában elég 1-2 havonta kimosni, mivel nem érnek hozzá a bőrünkhöz. Aktuális téma lehet, hogy mossunk-e farmert, és milyen gyakran, hiszen sokan szeretnék megőrizni a szövet épségét, amely általában merevebb és tartósabb, mint a többi. Ha a farmer nem izzadt, nem piszkos vagy foltos, akkor nem kell gyakran mosni – mondta Rossi. Én személy szerint nem mosom gyakran a farmeremet - tette hozzá. Mohammed azt javasolta, hogy havonta mosson farmert, de elismerte, hogy ez az életmódtól és a környezettől függ. Ha valaki azt mondaná nekem, hogy hónapokig hordja a farmernadrágját, és nem mossa, és nem volt semmilyen problémája a bőrével vagy a szagával, akkor egyáltalán nem látnék problémát - mondta tette hozzá. A legfontosabb kérdések, amelyeket fel kell tenni maguknak – mondják a szakértők, ha elgondolkozunk azon, hogy újra felvegyünk-e valamit mosás nélkül – a következők: Van szaga?

Van valamilyen bőrbetegségem, például ekcémám, kiütésem vagy bőrelváltozásom?

Láthatóan koszos, izzadt?

