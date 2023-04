A tiberi orvos sokat érő tippjei: ezek a gyógynövények még a Candida-fertőzést is legyőzik

A candidiasis olyan gombás fertőzés, amelynek kórokozói a Candida családba tartozó gombák. Ezek általában a bőrön, a nyálkahártyán, a nemi szerveknél és az emésztőrendszerben szaporodhatnak el. Noha a fertőzés viszonylag könnyen gyógyítható, nem mindegy, milyen kezelési formát választunk.

Mivel ez a típusú gombás fertőzés több szervet is megtámadhat, a tünetek is nagyon változatosak lehetnek. A candidiasis igen elterjedt betegség, és néhány szélsőségesen súlyos, komoly szövődményekkel járó esettől eltekintve viszonylag könnyen gyógyítható.

Ráadásul sok olyan egyéb betegség vagy tünetegyüttes hátterében is állhat Candida-fertőzés, amikor erre nem is gondolnánk. Sokszor évekig nem derül ki, hogy mi a tünetek igazi oka, mivel nem gyanakodnak a betegségre és emiatt nem is végeznek erre irányuló vizsgálatokat. A betegség az epehólyag és a hasnyálmirigy működését is befolyásolhatja, de alapvetően bárhol jelentkezhet a probléma, hiszen ilyenkor az emberi szervezet egyensúlya felborul. Erdélyi Zoltán tibeti orvos szerint a gyógyszeres kezelés hátránya lehet, hogy az ilyen esetekben felírt erős orvosságokat nem ajánlatos huzamosabb ideig szedni.

A gyógyszereket nem, a gyógynövényeket szedhetjük hosszú távon is.

Amiket általában Candida- vagy egyéb gombás fertőzések kiirtására adnak, a legtöbbször erős gyógyszerek, amelyeket nem lehet hosszú távon szedni, mert nagyon megterhelik a májat. A másik probléma, hogy nem végeznek minden esetben laborvizsgálatot, és így írnak fel antibiotikumot, ami azonban csak a baktériumokat pusztítja el, a gombával szemben hatástalan. Ilyenkor ráadásul a hasznos bélbaktériumaink ellen is fellép, ami kifejezetten káros az egészségünkre. Ezért is lehet jó választás egy gyógynövény-készítmény. A tibeti gyógyászat négylépcsős terápiás ösvényén a gyógyító szerek gyógynövényalapúak, melyek hatását akkor tudjuk a leghatékonyabban kiaknázni, ha a táplálkozást és az életvezetést is szükségszerűen módosítjuk a terápiának megfelelően. A mai trendeknek megfelelően szinte már kötelező egy ilyen készítménynél, hogy vegán, tej- és gluténmentes legyen

- fejtette ki Erdélyi Zoltán, a Myrobalan termékcsalád kifejlesztője.

Ha ezeket a tüneteket tapasztaljuk, gyanakodjunk Candida-fertőzésre

Erdélyi Zoltán arra is felhívta a figyelmet, milyen tüneteknél gyanakodhatunk Candida- vagy egyéb gombás fertőzésre.

Ha a felfúvódás, hasmenés vagy székrekedés és a kellemetlen lehelet tartósan fennáll, valószínűsíthető kórokozók jelenléte a szervezetben. A Candida – de más baktérium és gomba is - ezek mellett szorongásos tüneteket és a félelemérzet felerősödését is okozhatja. Baktériumok eleve vannak a szervezetünkben, a baj az, ha ez a hasznos bélflóra felborul és elszaporodik egy baktériumtörzs, a többi, jótékony baktérium pedig nem tudja visszaszorítani és nem tud helyreállni a bélflóra

- tette hozzá a szakember.

A gyógynövény-keverék azonban nem csak Candida-fertőzés esetén hatásos, hanem egyéb gombás, bakteriális fertőzések esetén is hatékony segítséget nyújt.

Ez a gyógynövény-komplex a Candida mellett számos más kórokozó általi megbetegedésre is hasznos lehet, mint például az emésztőrendszeri panaszokat okozó Helicobacter pylori, Clostridium és a Giardia. Enyhítheti a gyulladásos bélpanaszokat, és hatékony része lehet a SIBO elleni terápiának is. A Nodida kapszula gránátalma-tartalma segít visszaállítani az emésztés helyes működését, ami támogatja a kórokozók pusztítását. A szegfűszeg, az olajfa levél, kapor, koriander, mirha, zsálya, fahéj hatásáról régen beigazolódott, hogy segítenek a kórokozók kiirtásában, a gyógynövények szinergista – egymást erősítő – hatása pedig tovább növeli a termék komplexitását és hatékonyságát. Az összeállítás sajátossága következtében a hozzászokás és mellékhatás-effektus szinte teljesen kizárt, ezért hosszú távon is szedhető

- magyarázta Erdélyi Zoltán.

Az idegrendszer zavarai felboríthatják az emésztést

A tibeti orvos arra is felhívta a figyelmet, hogy az emésztőrendszeri problémák és a fertőzések, kórokozók elterjedése a szervezetben nagyon sok esetben visszavezethető az idegrendszer működéséhez.

A tudatunk, az idegrendszerünk és az emésztőszervünk működése nagyon szoros kapcsolatban áll egymással. Az emésztőszerveknél van egy ugyanolyan ideghálózat ugyanolyan idegsejtekkel, mint az agyban. Tételezzünk fel egy tökéletesen egészséges embert mentálisan és fizikálisan is. Ha az illető kap egy olyan rossz hírt, ami a gondolatait megváltoztatja, az idegrendszer azonnal jelzést küld az emésztőrendszernél lévő idegsejteknek. Az egész rendszer felborul és ez rendkívül gyorsan megváltoztatja a bélflórát. Leállíthat emésztési folyamatokat, de a bélflóra néhány perc alatt is felborulhat ilyenkor. Ugyanígy visszafelé is igaz mindez, tehát ha olyan ételt fogyasztunk, ami kórokozókkal fertőzött, gombákat vagy baktériumokat tartalmaz, ez felborítja az emésztőrendszert, ami viszont a tudatunkra is fog hatni

- magyarázta a keleti gyógyító.

