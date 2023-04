Baktériumok melegágya lehet a fésűd vagy a borotvád: így tisztítsd meg, az egészséged múlhat rajta

A reggeli fésülködéskor, borotválkozáskor és fogmosáskor ritkán jut eszünkbe, hogy az ezekhez használt eszközök akár több kárt is okozhatnak, mint amennyi hasznot hoznak. Pedig a túl ritka vagy nem megfelelő tisztítás és ápolás baktériumok és kórokozók elburjánzásához, de akár a készülékek meghibásodásához is vezethet. Az Euronics szakértője most összeszedte, mire érdemes odafigyelnünk, ha szeretnénk elkerülni ezeket az eseteket.

Egy elektromos borotva egy életen át elkísérhet

Ahhoz, hogy egy elektromos borotvát, hajvágót, multigroomot és egyéb hasonló eszközt sok-sok éven át használhassunk, nem kell mást tenni, mint rendszeresen tisztítani és időnként néhány karbantartási lépést is elvégezni. Egyik-másik ezek közül egyértelmű lehet, de a szakemberek nap, mint nap találkoznak olyan szervizelni hozott borotvával, aminek csupán egy kis tisztításra lenne szüksége. Ami az élettartam növelésnél is fontosabb, hogy a borotvák bőrbaktériumokat, vírusokat és akár súlyosabb betegségeket is terjeszthetnek. Nem csak a szőrszálakat vágják - legtöbbször mikrovágásokat okoznak a bőrön, amin keresztül a rajtuk megtelepedett kórokozók bejuthatnak a szervezetbe is.

Az első feladat, hogy a vágófejből óvatosan rázzuk ki a szőrszálakat. Ezzel a pármásodperces lépéssel, máris elkerülhetjük, hogy felhalmozódjon a potenciálisan akár kórokozóknak is táptalajt nyújtó szennyeződés. Amennyiben az eszköz vízzel mosható, elegendő meleg víz alá tartani és szappannal vagy alkoholos oldattal átmosni. Az átmosás után egy tisztítókefével távolítsuk el a megmaradt szőrszálakat. A borotvához járó kefe a legjobb erre a célra. A tisztítási folyamat befejezése után szárítsuk meg az alkatrészeket az összeszerelés előtt.

A tisztítófolyadék használata elkerülhetetlen minden borotválkozó számára: hetente alkalmazva egyszerre keni, zsírtalanítja és fertőtleníti a vágókéseket. Egy csepp borotvaolaj vagy tisztító spray alkalmazása a tisztítás és szárítás után, segít az alkatrészek zökkenőmentes mozgásában, és meghosszabbítja a borotva élettartamát.

Ahhoz, hogy borotva optimális teljesítményt nyújtson, 18-24 havonta ki kell cserélni az összes vágóalkatrészt.

A fésűk, hajkefék igazi baktériumkeltetők

A hajas fejbőr kevésbé savas, nedvesebb és jobban védett az ultraibolya sugárzástól, mint a bőr többi része. Talán nem is gondolnánk, de a haj tele van mikróbákkal, amiknek, ez a környezet ideális a szaporodáshoz. Ezért különösen fontos, hogy a fésülködéshez használt eszközöket gyakran és alaposan tisztítsuk meg.

Kezdjük a beszorult hajszálak eltávolításával. Ezt legegyszerűbben úgy tehetjük meg, hogy az egyik kefét vagy fésűt egy másikhoz dörzsöljük, majd az összegyűlt hajat kézzel is kiszedjük. Ezután egy erre alkalmas edényt megtöltünk forró vízzel, amihez egy kis mennyiségű fertőtlenítőszert vagy antibakteriális szappant adunk. Ebben az oldatban áztassuk az eszközt 10-15 percen keresztül, majd ezután teljesen szárítsuk meg azt.

A fogkefe is legyen baktériummentes

Amikor fogat mosunk, a baktériumok, a nyál, a fogkrém, az ételmaradékok a fogkefén maradnak, ahonnan megsokszorozva kerülhetnek vissza a szánkba. Így hiába végzünk alapos munkát a fogmosás közben. Fordítsunk ezért külön figyelmet a fogkefe tisztán tartására!

Újra csak magától értetődő lépés, hogy a fogmosás után alaposan öblítsük le fogkefét vízzel. Tároljuk az eszközt függőlegesen, hogy levegőn száradhasson. Nedvesen sose tegyük zárt tartóba, mert ezzel is ideális környezetet biztosítanánk a mikroorganizmusoknak.

Egy-két hetente érdemes fertőtleníteni is a fogkefét. Egy jó megoldás, ha 30 másodpercig antibakteriális szájvízbe mártjuk azt. Ha nincs kéznél szájvíz, használható helyette két teáskanál szódabikarbóna is egy csésze vízben feloldva.

A szakemberek tanácsa a legbiztosabb fertőtlenítéshez azonban, hogy használjunk UV-s fertőtlenítőt. Ezek az eszközök bizonyítottan több kórokozót pusztítanak el, mint bármilyen más a fogkeféknél alkalmazható módszer.

Fontos, hogy a háztartásban található fogkeféket egymástól elkülönítve tároljuk, elkerülendő a keresztfertőzéseket. Azt is érdemes tudnunk, hogy minden alkalommal, amikor lehúzzuk a WC-t, az öblítő víz finom cseppjei a levegőbe kerülnek. Ezek a cseppek akár két órán keresztül is a levegőben maradhatnak, és a legkülönbözőbb felületeken megtelepedhetnek, akár a fogkefén is. Ezért a WC-t lecsukott fedéllel húzzuk le, és a fogkeféket a lehető legtávolabb tároljuk a WC-csészétől!

Végül nagyon fontos, hogy a fogkeféket, fogkefefejeket maximum háromhavonta, vagy amikor a sörték kifakulnak vagy elhasználódnak, ki kell cserélni.

Címlapkép: Getty Images