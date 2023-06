Kamu riasztást kapott az Országos Mentőszolgálat: még helikoptert is küldtek a helyszínre

Egy 16 éves lány újraélesztéséhez kérte tegnap Mezőcsátra a mentők gyors segítségét egy férfi, aki elmondása szerint ugyan látja a történéseket, nem mer közelebb menni - kezdi posztját az Országos Mentőszolgálat.

A hívás ezek után ugyan megszakadt, mentésirányító bajtársunk azonnal több mentőegységet riasztott, köztük a miskolci mentőhelikoptert is. A mentőerők perceken belül helyszínre értek és a rendőrökkel közösen átfésülték a környéket, ahol senkit sem találtak. Eközben a mentésirányítás is folyamatosan próbálta visszahívni a bejelentőt, aki nem vette fel többé a telefont. Bár a mentők nem feltételezték, hogy ezzel bárki is viccelhet, hamar kiderült, hogy csak rossz tréfáról van szó. Bajtársaink ugyan megkönnyebbültek, hogy nincs rájuk szükség, az eset még a helyi lakosság körében is komoly felháborodást váltott ki

- írták.

Címlapkép: Getty Images

