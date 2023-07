Leégtél? Ne dőlj be ezeknek a városi legendáknak, többet ártanak, mint hinnéd!

HelloVidék 2023.07.05. 17:02

Nyaralás vagy akár otthoni kertészkedés során is megtörténhet, hogy leégünk. Ez esetben érdemes a szakemberek tanácsát megfogadni és az erre szánt ápolókat, krémeket használni, nem pedig bedőlni a városi legendáknak. Sokan kennek magukra tejtermékeket vagy tojást, ecetet, zsírt, sőt akár étolajat kenni leégett bőrünkre. De ezek nemcsak hatástalanok lesznek, hanem kifejezetten veszélyesek is! Hogy miért? Annak jártunk most utána.

Az utóbbi évtizedekben egyre több egészségügyi probléma származik a napfénynek való tartós kitettségből, aminek az a magyarázata, hogy a légkört védő ózonköpeny sérülése miatt módosult a földfelszínre – és így az emberi bőrre – jutó napfény mennyisége és minősége is. A jelenség oka, hogy az ipari és mezőgazdasági kemizáció, valamint a környezetszennyezés miatt az ultraibolya (UV) fény spektruma a rövidebb hullámhossz felé tolódott el. A következő UV-térképen látszódik, és mindig ellenőrizhetjük, hogy erős vagy extrém-e az UV-B sugárzás, így nyári napokon könnyen eldönthetjük, elindulhatunk-e a bőrünket védő naptej, valamint szalmakalap és hűsítő italok nélkül: Forrás: idokep.hu/uv A napallergia pontos kiváltó oka még nem ismert, azonban a hajlamosító tényezők mellett a kialakulásában az UV-A és UV-B sugaraknak egyaránt szerepe lehet. A napégés a napfény UV-sugárzása miatt kialakuló bőrsérülés. A bőrben elnyelődő fényenergia következtében szabad gyökök és gyulladást keltő fehérjék keletkezhetnek. A napégés tünetei A napégés a súlyosságától függően többféle tünettel járhat. Az enyhe fokú leégés során bőrpír jelentkezhet már fél óra napon való tartózkodás után is. Ilyenkor a bőr érzékennyé válik, de akár égésszerű érzés vagy fájdalom is jelentkezhet. Ha a napnak kitett bőrfelületet lényegesen nagyobb mennyiségű (hosszabb idejű) sugárzás éri, mint amennyit a bőr pigmentjei (melaninsejtjei) ki tudnak védeni, a tünetek inkább a klasszikus égési sérüléshez hasonlítanak, így például akár hólyagok is megjelenhetnek. Egyes esetekben a napégéshez kiütések, hidegrázás, illetve láz is társulhat. Igen súlyos esetben a leégés hőgutához vezethet. Mikor forduljunk orvoshoz? Amennyiben napozást követően a bőr fájdalmas, vörös és felhólyagosodik, esetleg fejfájás, szédülés, hányinger, hányás vagy nyakmerevség jelentkezik, mindenképpen forduljon orvoshoz, aki szakszerűen kezeli a napégést. Ennek érdekében keresse fel háziorvosát, aki szükség esetén szakrendelésre irányítja. Ha csecsemőt ér napégés, a legenyhébb tünetek esetén is gyermekorvoshoz kell fordulni! A napégés oka A napból érkező sugárzások egyike az ultraibolya sugárzás (UV), melynek több fajtája van: a nagy hullámhosszú UV-A, a közepes hullámhosszú UV-B és a kis hullámhosszú UV-C, melyek a különböző napszakokban más és más mennyiségben érik a bőrfelszínt. A bőr a saját védelmére melanint termel, melynek színe barna. Ha a beérkező sugárdózis a napból nagyobb, mint amennyitől a bőr még meg tudja védeni magát, bekövetkezik a leégés. A szemre és a bőrre leginkább az UV-B és az UV-C gyakorol káros hatást. A legintenzívebb napsugárzás időszaka a nyári hónapok tizenegy körüli óráitól kora délutánig, körülbelül három óráig tart. Ebben az időszakban ajánlott elkerülni a közvetlen napfényen való tartózkodást. A nap elleni védelem azonban nemcsak a nyári hónapokban fontos, hanem például síelés során is leéghet az ember, mivel a fehér havas felületek visszaverik a napfényt. Emellett a napsugarak a vizek felső egy méterén is áthatolnak, így vízben is le lehet égni. A napégés szövődményei A napégés szövődménye lehet rövid távon a hőguta, hosszú távon, különösen gyakori leégések esetén pedig egyes bőrdaganatok kialakulása (pl. melanoma malignum, basalioma). Emellett az életük során túl sokat napozók, szoláriumozók bőre lényegesen hamarabban mutatja az öregedés jeleit is a bőr csökkent rugalmassága, illetve a korai ráncosodás miatt. A súlyos napégés járhat égéssel (elsőfokú vagy másodfokú) és hólyagképződéssel is. A hólyagok felszakadva hámhiányt hozhatnak létre, amelyek olykor akár felülfertőződhetnek. A gyermekek és idős emberek leégése a legveszélyesebb. A napégés helyes kezelése A napégés diagnosztizálása a tünetek (fájó, piros, égő, esetleg felhólyagosodott bőr) és az előzmények alapján történik. Napégés után jótékony hatású lehet a langyos vagy hideg vizes zuhany vagy borogatás. Lényeges a hidratáltság fenntartása, azaz a sok folyadék fogyasztása.

Napégés után kerülje a közvetlen napfényt. Amennyiben hőemelkedés vagy fájdalom jelentkezik, meg lehet fontolni láz- és fájdalomcsillapítók beszedését.

Ha a napégés következtében hólyagok jelennek meg, akkor steril kötésre van szükség, melyet orvos helyez fel a felülfertőződés megakadályozása végett. A hólyagokat nem szabad bántani vagy kiszúrni. Súlyos esetben infúzióra, antibiotikumra is szükség lehet. Pontosan ezért ne dőljünk be városi legendáknak! Rengeteg tévhit kering az interneten, mivel és hogyan érdemes kezelni a napégett bőrt. Ezek közül néhány: Péládul sokan mondják, hogy célszerű különböző tejtermékeket – tejfölt, joghurtot, tejet – tojást, ecetet, zsírt vagy akár étolajat kenni leégett bőrünkre. Ezek nemcsak hatástalanok, hanem kifejezetten veszélyesek is, mivel mélyíthetik az égési sérüléseket, valamin különböző fertőzésekhez vezethetnek! Használatuk valószínűleg azért terjed el, mert például a hűtőszekrényből kivett tejföl hűvöse átmenetileg valóban kellemes érzést okozhat, az ecetes borogatás pedig rövid ideig ténylegesen blokkolhatja az érzőidegeket. Azonban a pillanatnyi enyhülés hosszú távon csak tovább ront az állapoton, és feleslegesen növeli a komplikációk kialakulásának a kockázatát. Címlapkép: Getty Images