Nem semmi mázlija volt a fotósnak: ritkán látott madárfaj bukkant fel az Alcsi-Holt-Tiszán

Újabb fokozottan védett madárfaj költését bizonyította az Alcsi-Holt-Tiszán a Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület - írta a Szoljon.hu. Mint kiderült: eddig ritkán látott madárfaj költ az Alcsi-Holt-Tiszán.

Három fiatal bakcsót is sikerült a minap egy este találnia Hajdú Tamás elnöknek, így bizonyítottá vált egy újabb fokozottan védett faj szaporodása a tavon- számolt be róla honlapján a a Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület. A madarász csónakból fotózva kutatta fel a nádas madarait. Mellettük egy vörös gémet és nyolc jégmadarat is megfigyelt. A ritka jelenségről poszt is készült:

Címlapkép: Getty Images