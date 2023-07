Új őrület hódít a vidéki kertes házakban: félredobták a műanyag medencéket, helyette ezt építik

Létezik más módja az otthoni fürdőzésnek, mint a klóros műanyag vagy épített medencék, mégpedig a fürdőtavak: a biológiailag tisztuló medencék egyre elterjedtebbek Európa-szerte, Magyarországon is - írta cikkében a Pénzcentrum.



Egyre több településen vezetnek be vízkorlátozásokat a nyár legmelegebb időszakaiban, ilyenkor tilos folyóvízzel locsolni a kertet, autótmosni vagy medencét tölteni. A víz tehát fogy, ennek ma már Magyarországon is kézzelfogható jelei vannak. Létezik azonban más módja is az otthoni kerti fürdőzésnek, mint a klóros műanyag vagy épített medencék, a biotavak. Ha jül van megépítve, szinte nincs is fenntartási költsége, így tulajdonképpen olsóbb, a hagyományos "döglöttvizes" medence. Létezik azonban más módja is az otthoni fürdőzésnek, mint a klóros műanyag vagy épített medencék, mégpedig a fürdőtavak: a biológiailag tisztuló medencék egyre elterjedtebbek Európa-szerte, Magyarországon is - írta a Pénzcentrum.

A fürdőtavaknak két fő része van, az egyik természetesen az úszófelület, ahol ugyanolyan tevékenységek végezhetők, mint egy hagyományos úszómedencében, mint sportolás, játék, pihenés egy gumimatracon. A másik a part nagyobbik részét határoló úgynevezett regenerációs- vagy szűrőfelület, amely egy 20-30 cm mély, vízzel borított rész. Ebben a részben vízi és mocsári növények élnek, amelyeknek azon kívül, hogy díszítenek, fő feladatuk a víztisztaság fenntartása, a szennyeződések szűrése, és az oxigéntermelés. Sokan kedvelik őket, mivel természetes hatást keltenek, emellett nem szükséges vegyszereket használnunk a fenntartásukhoz és így magunkat, és családtagjainkat sem mérgezzük például klórral és egyéb vegyszerekkel. A kert élővilága gazdaggá válik, hiszen a vízfelület és a növényvilág miatt idővel megjelennek új madárfajok, kisebb hüllők és ragadozó életmódú rovarok, mint a szitakötő. Ezek az állatok pedig csak jót tesznek nekünk, hiszen jelenlétükkel jóval kevesebb lesz a szúnyog a kertben.

Egy biotó ára azonban milliókban mérhető, bár soktényezős, de annyi elmondható, egy átlagos méretű vízfelületű hagyományos fürdőtó ára kb. 3,5 millió Forint + áfától kezdődik, de a határ itt is a csillagos ég.

Címlapkép: Getty Images