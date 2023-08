Alattomosan szedi áldozatait a csendes gyilkos: rengeteg magyar szenved miatta

A szívelégtelenség az egyike a legfőbb okoknak, mely miatt kórházi kezelésre utalnak be egy beteget. Gyakran számos társbetegség is rontja a páciensek helyzetét, de szerencsére, ha ezeket a társbetegségeket kezeljük, sokat javíthatunk a betegek állapotán és a szívelégtelenség kórlefolyását is pozitív irányba terelhetjük. A vashiány kezelésével ugyanígy jelentős eredményeket érhetünk el.

Jobb életminőség a szívbetegek számára A vashiány világszerte az egyik leggyakoribb tápanyaghiánynak számít. Az emberek körülbelül egyharmadát érinti.

A krónikus szívelégtelenségben szenvedő betegek 40%-ának szervezetében elégtelen mennyiségű vas található. Az akut, dekompenzált szívelégtelenségben szenvedőknél még magasabb arányban fordul elő: 80%-uknál állapítható meg vashiány.

A vashiány fontos mutatója lehet a szívelégtelen betegek életkilátásainak. A vashiányos, szívelégtelen betegeknek ugyanis mindössze 59%-a éri meg a diagnózist követő harmadik évet. Azoknál a szívelégtelen betegeknél azonban, akiknél nem állapítható meg vashiány, ugyanez az arány már 71%-ra emelkedik. A vashiányt általában nem említik a szívelégtelenség leggyakoribb társbetegségei között, pedig megközelítőleg minden második beteget érint. A vashiány a szívelégtelenség más társbetegségeitől teljesen függetlenül csökkent teljesítőképességhez, csökkent oxigénfelhasználáshoz, rosszabb életminőséghez és nagyobb halandósághoz vezethet. A szívelégtelenséggel küzdő betegek esetében a vashiányt sokszor nem ismerik fel időben, és emiatt nem is tudják kezelni; valószínűleg azért is, mert nem tartják számon a gyakori szövődmények között. Pedig rendkívül fontos tényező, hiszen számos kutatásban bebizonyosodott, hogy a vaspótlás a betegek jóllétét és fizikai teljesítményét is pozitívan befolyásolta. Ez a javulás a beteg által, adott idő alatt megtett séták hosszában, a maximális oxigénfelhasználás mennyiségében és a betegek életminőségében is mérhető volt. Miért fontos a vas szervezetünk számára? A vas egy fontos nyomelem, amely elengedhetetlen szerepet játszik szöveteink anyagcseréjében és a legfőbb biokémiai folyamatokban is. Szervezetünk oxigénháztartásáért felelős: ideértve az oxigénszállítást és tárolást, a váz-, illetve szívizmok anyagcseréjét, ezenkívül a fehérje-, zsír- és ribonukleinsav-anyagcserét. De a sejtek energiaellátásának fenntartásában és a vérképző szövetek anyagcseréjében is részt vesz. Testünkben vannak szövetek, melyek különösen érzékenyek a vashiányra vagy a vas rossz hasznosítására: ilyen az immunrendszer. A szívizomsejteket, a magas energiaszükségletük miatt ugyanúgy különösen negatívan befolyásolja a vashiányos állapot. A szívizomsejtek egészsége esetünkben azért fontos, mert hogylétük nagy hatással van a szívelégtelenség alakulására. Miért lesz még fáradékonyabb egy szívelégtelen beteg a vashiánytól? A szívelégtelen betegeknél a szervezet kiürült vasraktárai gyakran a légzőizmok gyengeségéhez vezetnek. Már önmagában emiatt is kimerültebbnek érezhetik magukat a betegek, és csökkenhet terhelhetőségük is. A vashiány nemcsak a légzőizmok, hanem a vázizomzat állapotát is érinti. Legfőképp azáltal, hogy a megromlott energiaellátás miatt a sejtek nem szénhidrátokból nyerik az energiát, hanem glikolízisre térnek át (az oxigénhiányos állapotban történő szénhidrátbontásra). A vashiány különböző fajtái A vashiánynak 2 fajtája van: az egyik az abszolút vashiány, amikor a vasraktárak a nem megfelelő bevitel miatt merülnek ki és így alakul ki a vashiány, ebben az esetben a vas szervezetben történő hasznosítása megfelelő (csak nem jut be elegendő mennyiség). A funkcionális vashiány pedig pont az ellenkezője, amikor a sejtek elégtelen vas ellátottsága a vas elégtelen felhasználása miatt alakul ki. Ilyenkor hiába fogyasztunk elég vasat tartalmazó élelmiszert, amellett is kialakulhat a vashiány. Bár még teljesen nem tisztázott, hogy a szívelégtelenség során miért alakul ki vashiány a szervezetben, leggyakrabban az látható, hogy a vashiány rossz vasfelszívódásra vezethető vissza. A szívelégtelen betegeknél ugyanis a gyomor- és bélrendszerben az átlagosnál nagyobb tápanyagveszteség történik, emiatt kevesebb hasznosítható vas jut el a szervezet megfelelő részeibe. A szívelégtelenséghez kapcsolódó egészségügyi problémák, mint a gyomor- és bélrendszeri ödémásodás, a többféle gyógyszer szedése miatt fellépő kedvezőtlen mellékhatások és a társbetegségek jelenléte, még inkább erősítheti ezt a vashiányt. Azonban, ha a vashiány kialakulásának oka nem is bizonyított, egy biztos: minden szívelégtelenséggel küzdő betegnek javasolt a rendszeres szűrés, mely szervezete vas ellátottságát ellenőrzi. Ez a betegek állapotától függetlenül szükséges, mind krónikus-stabil, mind akut-dekompenzációs (kórházi ellátást igénylő) fázisban, hogy amennyiben szükséges, időben megtörténhessen a vaspótlás. Amennyiben szükséges, a megfelelő vaspótlási mód kiválasztásához minden esetben konzultáljon kezelőorvosával, aki segít megtalálni az ön számára megfelelő intenzitású és típusú vaspótló terápiát!