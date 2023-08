Megkeserítheti a nyári szünetet ez a betegség: minden gyereket érinthet

A nyár a gyerekek számára alapvetően a gondtalan pihenés, és az élményekkel teli vakáció időszaka. Csakhogy ebbe az idilli állapotba könnyen belerondíthat a fejfájás. A visszatérő fájdalomnak szezonális okai is lehetnek, ugyanis nyáron több dolog is előidézheti a gyermekek fejfájását.

A fejfájás nem pusztán felnőtteket érintő probléma, gyermekeknél is egy viszonylag gyakran megfigyelhető jelenségről van szó. Egy friss hazai kutatásból például az derült ki, hogy minden negyedik gyermek küzd rendszeres fejfájással, azaz havonta legalább egyszer érzi a kellemetlen tünetet. A megkérdezett szülők kevesebb mint hetven százaléka ennél ritkábban tapasztalt gyermekénél fejfájást, de szintén találkozott már a problémával.

Legyen szó akár rendszeresen, akár csak alkalmanként jelentkező fájdalomról, a legtöbb szülő felteszi a kérdést: mitől fáj a gyerek feje? Nyaranta az alábbi tényezők erősíthetik fel vagy válthatják ki akár önmagukban is a fejfájást.

Szélsőséges időjárás és a frontok

Az utóbbi pár év tapasztalatai bizonyítják, hogy a hazai időjárás rendkívül szélsőségessé vált. Az extrém időjárási jelenségek pedig köztudottan befolyásolják a közérzetet, az érzékenyeknek nem ritkán fizikai tüneteket is okoznak.

A nagy hőség vagy a hirtelen időjárásváltozás bárki szervezetét megviselheti, de leginkább a fiatalabb és az idősebb korosztályokból válogat. A gyermekek esetében ez sokszor a levertségen és a fejfájáson keresztül mutatkozik meg

– mondja Dr. Kőnig Róbert, gyermeksebész.

A frontérzékenység gyakorta jár együtt fejfájással, nem pusztán a felnőttek, de a gyermekek körében is lehet ez egy kiváltó ok. Sőt, szülőként érdemes tudni, hogy a migrénre és a frontérzékenységre való hajlam genetikailag öröklődik. Tehát ha a szülő is nehezen viseli az időjárás változásait és fejfájós, akkor ezek a panaszok gyermekénél is nagy eséllyel előjöhetnek majd a jövőben.

Rengeteg az allergiás

Már egészen kora tavasztól pollenek úsznak a levegőben, de nyáron tombol igazán az allergiaszezon. Augusztustól kezdetét veszi a parlagfű virágzása, és egészen október közepéig kínozza a magyarok mintegy ötödét3, köztük sok gyermeket is. A szénanátha tipikus tünetei az orrfolyás és az orrdugulás, a szem és torok irritációja, illetve a tüsszögés és a köhögés. A tünetek tartós fennállása, hasonlóan egy makacsabb megfázáshoz, számos alkalommal fejfájást is eredményezhet.

