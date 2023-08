Peter Šrámek nem akárhogyan lett vidéki: most azt is elárulta, kivel osztja meg álomotthonát

Gondoltátok volna, hogy magyar nyelven éneklő Fonogram-díjas fiatal énekes, Peter Šrámek régóta vágyott egy saját baromfiudvarra?! „Nem fogok pörköltet csinálni belőlük, nálam mennek nyugdíjba” - mesélte most a Storynak.

Peter Šrámek, a Magyarországon élő, magyar nyelven éneklő Fonogram-díjas énekes nemrég arról mesélt a Story magazinnak, hogy a kertes ház, ahol él, a nyugalom szigete. Az énekes kertészkedik és kis baromfiudvarában bizony csirkék, kacsák és kakasok kapirgálnak. Levágni őket nem fogja, mert úgy gondolja, a szárnyasoknak is van lelkük, és érzéseik.

A nagymamám tartott tyúkokat. Már gyerekként is nagyon tetszett az egésznek a hangulata: a reggeli etetés, a tojások begyűjtése, az állatokról való gondoskodás. Úgyhogy eldöntöttem, hogy felnőttként, amint lehetőségem nyílik arra, hogy egy baromfi­jaim legyenek, biztosan belevágok az állattartásba

– mondja a Story magazinnak Peter Srámek, aki nemrég maga mögött hagyta a főváros nyüzsgő forgatagát, és megvette saját otthonát.

Eddig egy háromszobás panellakásban éltem a családommal, ám két évvel ezelőtt elköltöztem Tökölre, és önálló életet kezdtem egy kertes házban

- mesélte a Storynak.

Az énekes azt is elárulta a lapnak, hogy egy hónappal ezelőtt vette meg az első baromfikat:

„A rohanó életmódom mellett szükségem van a nyugalomra, a feltöltődésre. Ezt adja meg az otthonom, az állattartás és a kertészkedés, ami teljesen kikapcsol. Paradicsomot, paprikát ültetek, a kert hátuljában pedig nemrég kialakítottam egy kis baromfiudvart, ahol van két törpe hollandi kacsám, hét házi és három dísztyúkom, valamint két kakasom. Kettőt el is neveztem, az egyiket Marusnak, a másikat pedig Pistikének hívom, ők a kedvenceim. Persze a többiből sem fogok pörköltet vagy húslevest csinálni

- közölte, majd azt is elmesélte, hogy sosem tudná levágni őket, úgyhogy nála fognak nyugdíjba menni. Minden reggelemet velük indítja a napot:

a kezemből etetem őket, ragaszkodom hozzájuk, ahogyan ők is hozzám. A szárnyasoknak is jár a törődés, nekik is van lelkük, érzéseik, mindegyikük egy külön egyéniség.

No de kivel tölti az idejét, ha éppen nem a szárnyasairól gondoskodik?

Jelenleg egyedül élek, de olykor fogadok szállóvendégeket

– mondja mosolyogva Srámek, aki azért hozzátette, fiatal még, éli az életét, de nyilván vágyik ő is komoly kapcsolatra.

Címlapkép: Getty Images