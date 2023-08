Nemcsak a hőség, még ez is kínozza a magyarokat: mikor lélegezhetünk fel?

A szakemberek szerint hétfőn térségünket már megközelíti egy hullámzó frontálzóna, ami miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. Éppen ezért érdemes megfogadni a javaslatokat:

Kánikulában a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre van szüksége a szervezetnek, ezért a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kéri a lakosságtól, hogy a nagy melegben fogyasszanak több folyadékot, lehetőség szerint vizet. A déli órákban semmiképpen ne tartózkodjanak a tűző napon.



Az átlagosnál melegebb időjárás bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen tüneteket, dekoncentrációt. Fokozottan figyeljünk egymásra! Az autóval közlekedőket különös óvatosságra intjük, rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg. Akik a szabadságukat vízparton töltik, kerüljék a déli órákban a napozást, hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének, illetve felhevült testtel semmiképpen ne ugorjanak a vízbe.



Ajánlatos naponta több órát légkondicionált, hűtött helyiségben tartózkodni. Ha van légkondicionáló berendezésünk, időnként kapcsoljuk be, de a hőmérsékletet ne állítsuk 27 foknál hűvösebbre. A készüléket szakaszosan használjuk az ízületek védelme érdekében. Az ablakot csak éjszaka és hajnalban nyissuk ki, nappal sötétítsünk be.



A ventilátort szintén szakaszosan kell üzemeltetni. Fontos tudni, hogy a lapátok csak a belső meleg (forró) levegőt forgatják, ami kiszárít bennünket, ezért még több folyadékot kell fogyasztani.



Néhány percre se hagyják a gyermekeket, házi kedvenceket a parkoló autóban! Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot.