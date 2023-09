Egekben az őszi finomságok ára: kinek lesz pénze az egészséges életmódra?

Nyár végén sem kell lemondanunk az édes gyümölcsökről, a lédús vagy roppanós zöldségekről. Persze az árak sok esetben igen csak borsosak, azért találunk jó áron is finomságokat, csak körbe kell néznünk az ajánlatok, akciók között. Cikkünkben most annak jártunk utána, miért fontos egyáltalán a zöldség és gyümölcsfogyasztás, hogy érdemes őket fogyasztani. Illetve nem utolsó sorban azt is megnéztük, mennyire kell kinyitni a pénztárcánkat egy nagybevásárlás során.

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által kiadott táplálkozási ajánlás, az OKOSTÁNYÉR® szerint a napi ételeink felét zöldségeknek és gyümölcsöknek kellene kitennie, amelyekből naponta 4 adagot, összesen legalább 40 dekagrammot kéne enni, ebből legalább egy adagot nyersen. De miért van ennek ekkora jelentősége? Először is sok bennük a vitamin és az ásványi anyag, például C-vitamin, folát, kálium és magnézium. Az emésztést segítő rostokban gazdagok. Zömmel alacsony a kalóriatartalmuk is, ez alól azonban vannak kivételek, mint például az olajos magvak, az avokádó vagy a száraz hüvelyesek. Viszont magas a folyadéktartalmuk, 70-95 százalék között mozog, ezért hasznosan járulnak hozzá a napi folyadékbevitelünkhöz. A szakemberek szerint nagyon fontos, hogy minél többféle színű zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk naponta, nem csak a szemet gyönyörködtető látvány miatt, hanem azért is, mert a különböző színűekben különböző antioxidáns hatású színanyagok és vitaminok, ásványi anyagok találhatók. Sok a C-vitamin például a paprikában, citromban, narancsban, kiviben, bogyós gyümölcsökben. Az egészséges szemhez és bőrhöz, a csontok megfelelő fejlődéséhez főleg a sárga, narancssárga zöldségek, gyümölcsök járulnak hozzá. A vérképzésben szerepet játszó folát pedig főként a zöld leveles zöldségekben spenótban, kelkáposztában, fejes salátában található meg. A sejtjeink, izmaink működéséhez elengedhetetlen káliumból sok van a banánban, burgonyában, paradicsomban. Hogyan érdemes fogyasztani őket? A dietetikusok azt javasolják, hogy főként nyersen fogyasszuk őket, mert hő hatására veszíthetnek a vitamintartalmukból. A rosttartalmuk így is megmarad és beleszámítanak a napi mennyiségbe, kivéve a burgonya, ami a napi legalább 4 adagba nem számítható be. Figyeljünk rá, hogy zsírszegényen készítsük el a zöldséges ételeket és ezeket enyhén vagy egyáltalán ne sózzuk, a gyümölcsökhöz pedig lehetőleg ne adjunk cukrot. Inkább süssük meg őket, sütés közben karamellizálódik a természetesen bennük lévő cukor, és intenzívebb lesz az ízük. Ha nem frissen fogyasztjuk őket, különböző módon tartósítottakat is választhatunk: szárított, gyorsfagyasztott, konzerv gyümölcsöket és zöldségeket, savanyúságokat. A legkímélőbb azonban a gyorsfagyasztott módszer, mert ezzel lehet legjobban elkerülni a jelentősebb vitaminveszteséget. Ezért ha friss zöldség és gyümölcs nem áll rendelkezésünkre, válasszuk a gyorsfagyasztottat. Milyen árakra számíthatunk a boltokban? A kormány az árverseny további fokozása érdekében arról döntött, hogy augusztus 1-től másfélszeresére - 10 százalékról legalább 15 százalékra - emeli a kötelező bolti akciózás mértékét. Emellett a kormány úgy vezette ki a 1,5 éve működő élelmiszer-árstopot, hogy a kötelező akciózás az érintett termékkörökre is kiterjed. A kötelező akciózás kiterjed a baromfihúsra, a sertés- és marhahúsra, a halra és halkonzervekre, a húskészítményekre, a tejre, tejfölre és helyettesítő termékekre, a joghurtra egyéb savanyított készítményekre, egyéb tejtermékre, a sajtra, vajra, margarinra és készítményeire, egyéb zsiradékokra, a kenyérre, péksüteményekre, a száraztésztára, rizsre, egyéb cereáliáka, a lisztre, cukorra és tartósított lisztesárukra, a friss zöldségre, a friss gyümölcsre, a gyümölcs- és zöldséglevekre, a készételekre, fűszerekre, ételízesítőkre, a kávéra, teára, az ásványvizekre és üdítőitalokra. Augusztustól pedig a kötelező akciózás kiegészült a kristálycukorral, a búzafinomliszttel, a napraforgó étolajjal, a házi sertés combbal, a csirkemellel és csirkefarháttal, a 2,8 százalékos UHT tejjel, a tojással, valamint az étkezési burgonyával, kivéve az újburgonyát. Mi a helyzet a piacokkal? Nyár végén sem kell lemondanunk az édes gyümölcsökről, a lédús vagy roppanós zöldségekről. Persze az árak okoznak még meglepetéseket így is, de figyelve az akciókat, aktuális ajánlatokat, áruházi kedvezményeket azért találunk jó áron is finomságokat. Ajánlott ezért nyitott szemmel járni és több boltot, áruházat is szemügyre venni. Fontos továbbá, hogy a sorból ne hagyjuk ki a piacokat sem, hiszen itt többségében friss hazai, termelői árut találunk. Nem beszélve arról, hogy itt aztán lehet alkudozni, vagy ahogy a mondás tartja: jó vásárt csinálni. Éppen ezért, ahogy a körképek során, úgy most is megnéztük az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adatait, ennek alapján azt láthatjuk, hogy Az AKI PAIR adatai szerint a vidéki fogyasztói piacokon a gyümölcsök: az alma fajtái 400-500 Ft/kg között kaphatók a körte fajtái 850-950 Ft/kg között szilva fajtái 350-500 Ft/kg között mozog a kajszi ára 1200-1400 Ft/kg között található az őszibarack ára 1000-1200 Ft/kg között alakul a nektarin ára 800-1100 Ft/kg között vásárolható meg a pirosribiszke 3000 Ft/kg a málna 3500-4000 Ft/kg a szeder pedig 4800 Ft/kg áron kapható. A zöldségeknél: a burgonya és különböző fajtái 420-600 Ft/kg között található a gömb paradicsom 450 Ft/kg a fürtös 750 Ft/kg a koktél 1750-2200 Ft/kg áron kapható a tölteni való paprika 600-780 Ft/kg a hegyes erős 80-200 Ft/db a pritamin 700-800 Ft/kg a kaliforniai 1450 Ft/kg a lecsó paprika pedig 350-400 Ft/kg között mozog a padlizsán 500-650 Ft/kg a cukkini 450-500 Ft/kg a kígyóuborka 600 Ft/kg a spárga tök 250 Ft/kg a sütőtök 500 Ft/kg a zeller 850-950 Ft/kg a karalábé 250-380 Ft/kg a karfiol 500-880 Ft/kg a brokkoli 1280 Ft/kg a vöröshagyma 500-650 Ft/kg a lila hagyma 620-700 Ft/kg a fokhagyma pedig 2500-2800 Ft/kg áron szerezhető be. A vidéki nagybani piacokon a következő árakkal találkozhatunk: a gyümölcsöknél: az alma fajtái 250-290 Ft/kg között kaphatók a körte fajtái 500-700 Ft/kg között szilva fajtái 280-350 Ft/kg között mozog a kajszi 900 Ft/kg áron kapható az őszibarack ára 500-600 Ft/kg között alakul a nektarin 600 Ft/kg áron kapható a pirosribiszke 2000 Ft/kg a málna 3000 Ft/kg a szeder pedig 3000 Ft/kg áron kapható. A zöldségeknél: a burgonya és különböző fajtái 220-240 Ft/kg között található a gömb paradicsom 320-350 Ft/kg a fürtös 450 Ft/kg a koktél 1150 Ft/kg áron kapható a tölteni való paprika 450-500 Ft/kg a hegyes erős 120 Ft/db a pritamin 800 Ft/kg a kaliforniai 850 Ft/kg a lecsó paprika pedig 270-350 Ft/kg között mozog a padlizsán 350 Ft/kg a cukkini 200-250 Ft/kg a kígyóuborka 260-450 Ft/kg a spárga tök 150-230 Ft/kg a sütőtök 300 Ft/kg a zeller 280 Ft/kg a karalábé 120 Ft/kg a karfiol 500-880 Ft/kg a brokkoli 780 Ft/kg a vöröshagyma 320 Ft/kg a lila hagyma 300-400 Ft/kg a fokhagyma pedig 1100 Ft/kg Ahogy az árakar összehasonlítjuk, látható, hogy a nagybani piacokon némileg alacsonyabb árakkal találkozhatunk, ezért érdemes több helyen is körülnénzni, mielőtt vásárolunk. A piacokon ráadásul több árus kínálja ugyan azt a terményt, az árak viszont a "versenyhelyzet" miatt eltérhetnek egymástól. 