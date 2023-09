Kiderült a nagy energiaital-titok: valóban veszélyes a fogyasztásuk?

Az elmúlt években brutálisan kilőtt a magyarok energiaital-fogyasztása. Volt olyan év, amikor 25 százalékkal emelkedett az elfogyasztott mennyiség. Nem is csoda, hogy az utóbbi időben igencsak megszaporodtak az energiaitalokkal szembeni kritikus hangok is. Nevezetesen, hogy a töméntelen fogyasztása bizony káros lehet az egészségre. Ráadásul nemzetközi kutatások azt bizonyítják, leginkább a fiatal korosztály az, amelyik igazán fogékony ezekre az italokra, és a probléma is leginkább abból fakad, hogy sokan üdítőként isszák ezeket a terméket. Pedig azt még a Magyar Energiaitalszövetség is elismeri, ezek nem üdítők, hanem speciális, serkentő italok. De akkor mégis mi velük a baj?

A kérdés összetett, a Pénzcentrum ezúttal a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének a segítségével próbálta felfedni, milyen hatásai is vannak valójában az emberi szervezetre ezeknek az italoknak. De kutatásaik során kiderült az is, hiába a bődületes áremelkedés, amit a termékkategóriában tapasztaltunk, a magyarok szinte alig adnak alább ezeknek az italoknak a fogyasztásából. Na de akkor ihatjuk vagy sem Az energiaitalok olyan emberi fogyasztásra szánt italok, melyek nagy mennyiségben tartalmaznak koffeint, és egyéb stimuláns anyagokat, mint például a taurin vagy guarana. Dr. Bodor Zsanett dietetikus, az MDOSZ Tudományos Bizottságának tagja hozzátette azt is, hogy az energiaitalok összetételével kapcsolatosan nem lelhető fel - a hazánkban legtöbb élelmiszerre vonatkozó - Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott szabályozás. Ezáltal, illetve a fogyasztói és gyártói igényeknek megfelelően is számos ízben és összetételben eltérő italokkal találkozhatunk a piacon. E termékcsoportra jellemző, hogy víz, cukrok és egyéb stimuláns anyagok alkotják, mint például koffein, guarana vagy ginzeng, de számos energiaital tartalmaz taurint és egyéb anyagokat is. Azt is el lehet mondani, hogy az italokat gyakran dúsítják például vitaminokkal és aminosavakkal, azonban ezzel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy nem az energiaitalok ezen vitaminok elsődleges ajánlott forrásai - emelte ki Dr. Bodor Zsanett. A táplálkozástudományi szakember elmondta azt is, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szerint az ajánlott napi koffeinbevitel körülbelül 400 mg-ban határozható meg, a nem várandós felnőttek esetében. Az energiaitalbevitelből viszont nincs meghatározott mennyiség megadva sem a felnőttek, sem a gyermekek számára, azonban fontos kiemelni, hogy az elmúlt évek eredményei azt mutatják, hogy az energiaital-fogyasztás esetében igen gyakori annak túlfogyasztása, mely már negatív következményekkel járhat. Dr. Bodor Zsanett hozzátette: további sajnálatos tény, hogy az energiaital-fogyasztók nagy részét a 10-18 év közötti gyermekek képezik. Az American Academy of Pediatrics (Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia) szerint a gyermekek számára egyáltalán nem javasolt az energiaitalok fogyasztása azok magas koffeintartalma és egyéb negatív hatásai miatt. Ahogy a szakember szerint fontos javaslat az is, hogy az energiaital-fogyasztást ne kombináljuk más koffeintartalmú italokkal és alkohol fogyasztással. Az MDOSZ lapunknak beszámolt arról is, hogy a magyar egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlás, azaz az OKOSTÁNYÉR® naponta legalább 8 pohárnyi folyadék fogyasztását javasolja. Ebből a 8 pohárból lehetőség szerint 5 pohár ivóvíz legyen, míg a magas cukortartalmú gyümölcslevek, üdítőitalok mennyiségét tekintve a lehető legkevesebb fogyasztására hívja fel a figyelmet. Összességében tehát elmondható, hogy az energiaital-ivás esetén figyelembe kell venni a napi koffein-, valamint cukorbevitelt is. Mindezt már csak azért is, mert sokakban felmerülhet a kérdés, hogy az energiaital vajon jó opció lehet-e a kávé kiváltására. A szakértő szerint, ha csak a koffeintartalmat nézzük, elmondható hogy egy doboz energiaital koffeintartalma megegyezhet egy adag kávé koffeintartalmával, azonban itt azt is figyelembe kell venni, hogy a kávéval ellentétben az energiaitalok sokszor cukrot és már fentebb is említett egyéb anyagokat tartalmaznak, míg nem rendelkeznek a kávék természetes antioxidáns összetevőivel. Természetesen sem a kávé, sem bármilyen más koffeintartalmú élelmiszer esetében nem javasolt a napi határ átlépése, hiszen az már negatív egészségügyi kockázatokkal járhat. - nyomatékosított Dr. Bodor Zsanett, aki kitért arra is, az egészséges táplálkozással kapcsolatos ajánlások, mind hazánkban, mind globális szinten a lehető legkevesebb napi hozzáadott cukormennyiség bevitelét javasolják, azaz a napi energiaszükséglet maximum 10%-át (WHO). Az édesítőszerekkel készített energiaitalok fogyasztása a cukortartalom szempontjából kedvezőbbnek tűnhet, azonban az édes íz iránti vágy csökkentéséhez ez sem járul hozzá - fogalmazott. Mik lehetnek az energiaitalok legkárosabb hatásai? Akkor tényleg ördögiek az energiaitalok?I gyak vagy ne igyak energiaitalt? Erről többet ide kattintva olvashatsz. Címlapkép: Getty Images