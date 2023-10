Egy kisebb vagyont is kiadhatunk erre az tojásra: darabonként 10 ezret is fizethetünk érte itthon

A struccokat szinte mindenki ismeri, egy „jópofa” állatként lebegnek a szemünk előtt. Ez igaz is, ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy igazi kuriózumnak is számít, hiszen tojása és húsa is egyedülállónak mondható. De ugyanez érvényes az emukra is. Egy tojás több ezer, akár 10 ezer forintba is kerülhet, de megéri az árát, hiszen egyedülálló ízélményben lesz része annak, aki a kóstolásra adja a fejét. Hogy milyen jövő áll a strucctenyésztés és fogyasztás előtt és milyen nehézségekkel kell megküzdenie annak, aki ezekkel az állatokkal foglalkozik, annak most az Agrászektor járt utána.

Ahogy arról a lap is beszámol, a nanduk tenyészszezonja március-áprilistól szeptemberig tart általában, egy tojó pedig 20-70 tojást tojik. Ugyanakkor ezt nem lehet elfogyasztani, hiszen a nandu védett állat, így a tojását értékesíteni sem lehet. A húsát szintén nem lehet fogyasztani, de természetesen vannak kényszervágások, az más feldolgozási lehetőségeket nyújt, de alapvetően a CITES védi őket. A struccoknak május-júniustól indul a tojószezon, ami késő őszig tarthat, több etapban tojnak, és szintén 20-70 tojást adnak, de volt már példa, amikor 80-90 darab volt ez a mennyiség. A tojásuk általában 1,2-1,5 kilogramm, ez körülbelül 30 tyúktojásnak felel meg, de zsírszegényebb annál, tehát egészségesebb, illetve finomabb is. Olvastam róla, hogy szívbetegek is ehetik, mivel kevesebb benne a koleszterin. Viszont a fehérjetartalma elég magas. - mondta a lapnak egy pest megyei tenyésztő. A szekértő kitért arra is, hogy az emuk párzási szezonja télen van, novembertől április-májusig. Az ő tojásuk 600-800 gramm, smaragdzöld színű a héja, nem lámpázható. Ez 10-15 tyúktojásnak felel meg, véleménye szerint sokkal finomabb, hiszen krémesebb, lágyabb. Nem olyan sárga, mint a tyúkoké, de hatalmas, és akár 2-3 ember is jól lakhat egy tojásból készült rántottával. Szintén magas a fehérje- és alacsony a zsírtartalma. A strucctojás darabja 8-10 ezer forint, az emu 6 ezer forint volt január-februárban. Nandut viszont nem lehet kapni az említett védettség miatt. A csibét ugyanakkor lehet értékesíteni, de azt is csak úgy, hogy ha mindenféle papírt megcsináltat az ember, a CITES-től kezdve a chipeltetésen át, sok orvosi papír is kell hozzá. Jelenleg 35-40 ezer forint egy naposcsibe, de 1,5-2 hónapos korában már 60-70 ezer forint. A strucc-csibéket nagyjából 30 ezer forintért lehet eladni. A teljes cikket az Agrárszektor oldalán olvashatjátok. Címlapkép: Getty Images