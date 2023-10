Pokollá vált a börgöndi-repülőgép szerencsétlenségben súlyosan megsérült család élete

Hosszú és fájdalmas gyógyulás vár arra a kislányra, aki a börgöndi repülőnapon sérült meg, miután a családjuk mellett csapódott a földbe egy repülőgép - írja a Blikk.

Mint ahogy mi is beszámoltunk róla, a Trojan típusú gép egy manővert követően irányíthatatlanul zuhant le, tragikus módon pont oda, ahonnan a négytagú család figyelte a légi parádét. Videón is látható, hogy milyen körülmények uralkodtak amikor a repülő lezuhant. Ebből a pokoli környezetből menekültek ki a szülők és a gyerekek, egyedül a kisfiuk úszta meg könnyebb sérülésekkel, akit az édesapa a testével védett a tűztől.

A kilenc éves Laura szenvedte a legsúlyosabb sérüléseket: sokáig altatásban tartották, az orvosa pedig korábban elmondta, hogy volt olyan nap, amikor többször meg kellett műteni. A Blikk szerint, a két keze sérült meg a legsúlyosabban, még most is komoly küzdelem folyik a gyógyulásáért, de van esély arra, hogy teljesen rendbe jöjjön, de amíg változik a teste – tehát felnőtt koráig – valószínűleg sorozatos műtétek várnak még rá. Az édesanyja gyógytornászt is keresett neki, mivel folyamatosan szükség lesz a foglalkozásokra a felépüléséhez. Az édesapa és az édesanya már otthon vannak, de ez nem azt jelenti, hogy már minden rendben lenne velük, sőt: az édesanyának, Andreának kétnaponta kell kontrollra járnia az 50 kilométerre lévő kórházba. Vezetni nem tud, így külön sofőr viszi. A család lassan a tartalékait is feléli, hiszen a felnőttek sérüléseik miatt nem tudnak dolgozni.

Ezért is indítottunk gyűjtést. Hihetetlen összefogás alakult ki: nem csak nálunk szerveztek adományozó akciókat, de több környékbeli település is bejelentkezett, hogy csatlakoznának

- mondta el Schádl Szilárd, Karád polgármestere, ezen a településen él a család.

Több helyi vállalkozó pedig felajánlotta, hogy felújítják a család házát, kifestenek, megcsinálják a fürdőszobát, hogy a körülményekhez képest steril lehessen

– tette hozzá a polgármester.

Címlapkép: Getty Images

