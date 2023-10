"Itt az ideje a bekuckózásnak": így készít vitaminbombát télire a Barátok közt sztárja

Beköszöntött az ősz, ilyenkor fogékonyabbak vagyunk a náthára, megfázásra, hisz nappal még meleg van, de reggel és este alaposan lehűl a levegő. Különösen fontos ebben az időszakban a megfelelő rost- és vitaminpótlás, valamint a bélflóra védelme, hiszen, bár elcsépelten hangzik, de igaz: az egészség a belekben kezdődik. A Barátok közt sztárja, Szabó Erika szerint az október a bekuckózás időszaka, amikor is legfőbb ideje fermentálni egy nagy adag zöldséget télire, hiszen ezeket így a boltban nem vásárolhatjuk meg, és a rengeteg jótékony hatásuk van. Nem ördöndősség, érdemes mepróbálkozni vele, mutatjuk, hogyan!

Gyakorlatilag bármilyen zöldséget fermentálhatunk

Gyakorlatilag a nyersen ehető zöldségek és gyümölcsök mindegyike fermentálható. A legkönnyebben elkészíthető zöldségek közé tartozik a káposzta (fehér, vörös, kínai kel), a sárgarépa, az uborka, a cukkini, a paprika, a brokkoli és a legtöbb retekféle, de a cékla is. Gyümölcsökkel is lehet próbálkozni, akár szilvával, almával, körtével vagy dinnyével is, de láttam már olyat, hogy valaki citromot vagy narancsot fermentált gyömbérrel.

Fermentálhatunk uborkát, cukkinit, de akár sárgarépát vagy hagymát is, de remek csalamádé készíthető fehér káposztából, póréhagymából céklából is vegyesen. Nincs szükség semmilyen adalékanyagra és tulajdonképpen fűszerre a són kívül, de ízlés szerint adhatunk hozzá mustármagot, köménymagot, borsot, kaprot, petrezselymet vagy fokhagymát is, ízlésvilágunknak megfelelően csípősre is készíthetjük, egy kis pirospaprikával vagy csípős zöldpaprikával, cseresznyepaprikával megbolondítva.

A legolcsóbb probiotikum a fermentált zöldség

A fermentált zöldségek és gyümölcsök segítik az emésztést, jótékony hatással bírnak nemcsak a gyomorsavra és a bélrendszerünkre, hanem az egész szervezetünkre is. Az így erjesztett ételek természetes probiotikumként működnek, megvédik vagy segítik helyreállítani a bélflóránkat, és még a kórokozóktól is megóvnak.

Ilyenek a zöldségárak most a vidéki piacokon

Az AKI PÁIR legfrissebb adatai szerint a 42. héten a fogyasztói piacokon így alakulnak a kilóárak vagy darabárak:

Sárgarépa: Debrecen: 300 Ft, Szeged: 580 Ft

Zeller: Debrecen: 750 Ft, Szeged: 880 Ft

Cékla: Debrecen: 480 Ft, Szeged: 480 Ft

Cukkini: Debrecen: 650 Ft, Szeged: 550 Ft

Uborka (kígyó és berakó fürtös): Debrecen: 600 és 500 Ft, Szeged: 550 Ft és 650 Ft

Karfiol: Debrecen: 550 Ft, Szeged: 750 Ft

Karalábé: Debrecen: 250 Ft/db, Szeged: 250 Ft/db

Vöröshagyma (barna héjú): Debrecen: 380 Ft, Szeged: 680 Ft

Fokhagyma: Debrecen: 2200 Ft, Szeged: 2500 Ft

Lecsópaprika: Debrecen: 380 Ft, Szeged: 450 Ft

Így kezdjünk hozzá a munkához

Szerezzünk egy vagy több jól záródó, esetleg csatos befőttesüveget, amit alaposan főzzünk ki forró vízben. Majd a fermentáláshoz szükséges eszközöket ecettel öblítsük át, és hagyjuk teljesen megszáradni, így lássunk munkához. Ezt követően forraljunk vizet, majd hagyjuk szobahőmérsékletűre visszahűlni, majd ehhez adjuk hozzá az alaplét, ha van ilyenünk, de e nélkül is kiválóan működik a dolog.

Ügyeljünk az arányokra, vagyis literenként vagy a zöldség kilójaként 1 evőkanál (2 dkg) sót adjunk a vízhez. Viszont jódozott sót semmiképp ne használjunk, mert az megakadályozhatja a tejsavas erjedést!

Fermentálás lépésről lépésre

Az épp beszerezhető zöldséget vagy gyümölcsöt először szeleteljük fel, még jobb, ha legyaluljuk vagy reszeljük, aztán sózzuk meg, és tegyük egy tiszta, csíramentes üvegbe. Alaposan nyomkodjuk le az üvegben a zöldséget

A szobahőmérsékletre lehűtött vizet (ha volt alaplé, előbb adjuk hozzá) öntsük a zöldségre.

Fontos, hogy a lé teljes egészében befedje a zöldségeket, nyomkodjuk le őket nagyon alaposan, akár nehezéket is tehetünk a tetejére (tiszta kődarabot vagy bármit), nehogy nemkívánatos baktériumok is megtelepedhessenek az üveg falán vagy fedelén.

Figyeljünk, hogy sehol ne maradjanak légbuborékok, rázogassuk meg az üveget, hogy a maradék levegő is távozhasson.

Olyan helyre tegyük az üveget, ahol nem éri napfény, de az átlaghőmérséklet 20 Celsius fok fölött legyen.

Naponta 1, de ha kell, akár 2-3 alkalommal óvatosan nyissuk ki, hogy távozhasson belőle a szén-dioxid.

Az üveg zárva tartása is fontos, mert az erjedés során végig törekednünk kell az anaerob környezet fenntartására.

