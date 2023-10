Visszatérhet a rettegett betegség hazánkba: veszélyben lehetnek a magyar gyerekek?

A gyermekbénulás, vagyis a poliomyelitis, egy vírusos betegség, amely elsősorban az idegrendszert érinti és a mai napig jelentős nyomot hagyott az emberiség történetében. Erről a fontos és sokakat érintő témáról beszélgettünk a Magyar Polio Alapítvány elnökével, Kertész Tamással és az alapítvány kurátorával, Schweitzer Klárával, akik szintén a gyermekbénulásos betegség elszenvedői.

A gyermekbénulás, másnéven polio a 20. század elején kapott jelentős figyelmet, amikor is az 1940-es és 1950-es években az Egyesült Államokban és Európában kitört nagy járványok gyermekek ezreit bénították le, létrehozva ezzel egy közegészségügyi válságot.

Magyarországon az emberek sajnos nem igazán foglalkoznak a polioval, azon kívül, hogy a csecsemők megkapják a kötelező védőoltást ellene. Pedig többezer ember él az országban, köztük én is és sok jóbarátom is, aki ennek a súlyos betegségnek az áldozatai a mai napig. Ezért is alapítottuk a Magyar Polio Alapítványt, hogy legalább mi tájékoztassuk a sorstársainkat arról, hogy mi zajlik a nagyvilágban és, hogy milyen kutatások és eredmények vannak a témában

- mesélte Schweitzer Klára, a Magyar Polio Alapítvány kurátora.

A gyermekbénulás elleni oltást Dr. Jonas Salk fejlesztette ki 1955-ben, és ez fordulópontot jelentett a gyermekbénulás elleni küzdelemben. Az oltás kulcsfontosságú volt a betegség globális csökkentésében, ám Schweitzer Klára szerint nem árt figyelemmel kísérni a jelenlegi helyzetet is, ugyanis néhány országban a mai napig felüti a fejét a betegség.

Nekem vannak félelmeim ezzel kapcsolatban, hiszen Ukrajnában nem kötelező a védőoltás, és a háború miatt sok ukrán menekült tartózkodik Magyarországon. Igaz ugyan, hogy a kisbabák védve vannak ellene, de fontos tudnunk, hogy ez a járvány nem csak rájuk, hanem minden korosztályra egyaránt veszélyes. Ezért mindenképp érdemes beoltatni magunkat, ha olyan országba utazunk, ahol ez a vírus még előfordul, mint például Pakisztánban, de nem csak ott, hiszen a WHO kimutatta, hogy sajnos még mindig számos országban jelen van ez a betegség

- tette hozzá Schweitzer Klára.

Kertész Tamás, a Magyar Polio Alapítvány elnöke szerint bár jelentős előrelépés történt a gyermekbénulás elleni küzdelemben, még mindig vannak kihívások ezzel kapcsolatban és nem szabad megfeledkezni azokról sem, akik a mai napig együtt élnek ezzel a betegséggel.

Mindannyian elismerjük azt az óriási munkát, amit végeztek annak érdekében, hogy véglegesen felszámolják ezt a szörnyű járványt. De a jövőben figyelnünk kell és gondoskodnunk azokról, akik bármilyen okból nem tudtak az oltás védelmében részesülni. Ezeknek az embereknek segítségre van szükségük, hogy méltóságteljes és független életet élhessenek

- nyilatkozta Kertész Tamás, a Magyar Polio Alapítvány elnöke.

A figyelemfelhívásra és adomány gyűjtésre szervezett rendkívüli utazás 38. helyszíneként 2023. október 10-én Budapesten találkozhattunk Bashar Asfourral, a Rotary International képviselőjével, a Rotary Polio nagykövetével.

Ő maga is gyermekbénulás túlélője, és gyermekkorában súlyos tünetekkel, visszafordíthatatlan idegkárosodással és számtalan műtéttel kellett megküzdenie. Bashar saját példáját felhasználva útjának minden állomásán felhívja a figyelmet, hogy a polio vírus ma is kockázatot jelenthet az egész világon.

A Globális Polio Eradikációs Kezdeményezés 1988-ban indult, a Rotary, WHO, Bill és Melinda Gates és más szervezetek együttműködése eredményeként mára 99,9%-al csökkent a fertőzések száma. Ez azt jelenti, hogy kb. 16 millió ember ma képes járni – mert a védőoltás megvédte őket a polio okozta súlyos bénulásoktól, és legalább 1,5 millió ember menekült meg a betegség halálos kimenetelétől.

A gyermekbénulás nemcsak az egészségügyben, hanem rengeteg ember és család életében világszerte mély nyomot hagyott. Az eredményes oltásoknak, az egészségügyben dolgozók és a világszerte működő szervezetek elkötelezettségének köszönhetően közelebb vagyunk a betegség teljes megszüntetéséhez.

Címlapkép: Getty Images

