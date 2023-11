Áll a bál ezen a településen egy víztorony miatt: a város több száz milliós bevétele forog kockán

Ideiglenes műemléki védettség alá került az érdi víztorony, ám ez a döntés megosztotta a helyieket. A múlt század közepén emelt építmény egy német tulajdonú cég telephelyén áll, és útjában van egy jelentős beruházásnak, amely évi százmillió forintos iparűzésiadó-bevételt hozna a városnak - írja a 24.hu. A lap azt a kérdést feszegette cikkében, hogy a víztorony miért is számít műemléknek, illetve feláldozható-e a műemlék a plusz bevételért.

Ideiglenes műemléki védelem alá helyezte szeptemberben a Pest Vármegyei Kormányhivatal az 1957-ben épült érdi víztornyot, miután az idén felmerült a helyi védettséget élvező, de vitatott értékű ipari építmény lebontása, írják. A védettséget egyébként egy helyi lakos, Tolmár Klára kezdeményezte, az Építési és Közlekedési Minisztérium műemlékvédelemért felelős helyettes államtitkára pedig már augusztusban döntött a tudományos előkészítés és értékelés megindításáról.

A 24 azt írja, hogy a víztorony már 2017 óta helyi védettséget élvez, ugyanakkor az épület egy német tulajdonú cég, a Krause Kft. telephelyén áll. A létra és állvány gyártással foglalkozó cég területén magasodó torony még az ötvenes években épült, mert a környéken nem volt rendesen kiépítve a közmű, így oldották meg a vízellátást a térségben. Azonban a vízvezeték-rendszer későbbi kiépülésével funkcióját vesztette a víztorony.

A lapnak Csőzik László, Érd polgármestere azt mondta, hogy a német vállalat már két éve jelezte, hogy korszerűbb csarnok-rendszert szeretne építeni, azonban ennek a tevékenységnek útjában áll a víztorony. A Krause ezért azt kérte, hogy az önkormányzat szüntesse meg az építmény helyi védettségét. Az önkormányzat a patthelyzet miatt lakossági fórumot tartott, sőt lehetőséget adtak arra, hogy a helyiek megnézhessék élőben is a tornyot. A polgármester a fórumon azt mondta, hogy a német céggel folytatott első tárgyalásokon a város főépítésze, Kuslits Tibor nem támogatta a víztorony elbontásának lehetőségét, és akkor még ő is mellette állt, mondván: nagyon kevés az épített érték Érden. Mivel azonban a Krause helyben „bevált munkaadó, iparűzésiadó-fizető és építményadó-fizető”, a polgármester más köztulajdonban és magántulajdonban álló telkeket is a cég figyelmébe ajánlott, amelyeken megvalósíthatná a fejlesztését.

A fórumon elhangzottak alapján az is felmerült, ha a helyi közösség ragaszkodik a víztorony megtartásához, akkor a cég nem Érden, hanem a lengyelországi telephelyén valósítja meg a beruházást. A polgármester szerint ezzel a város viszont éves szinten 80–100 millió forint iparűzési adóbevételtől esne el. Ez azonban a polgármester szerint nem egy elhanyagolható bevétel a város számára.

Azonban a cég sem tétlenkedett, tavaly év végén készítettek egy szakértői véleményt a víztoronyról, a szakvéleményben leírtakat Mohácsi Gábor, a vállalat ügyvezetője ismertette:

A szakértő megállapítása szerint az építmény nem rendelkezik műemléki értékekkel.

Építészeti és ipartörténeti szempontból a 20. század közepi építészet szerény példája. Fenntartása nem indokolt.

A Magyar Vízközmű Szövetség által kiadott, Víztornyok Magyarországon című 2007-es kötet az érdi víztoronnyal szinte megegyező példaként mutatja az Érsekvadkert külterületén családi házas övezetben találhat építményt, amely „a magyarországi víztorony építészetnek egyik jellegzetes, elterjedt alaptípusát” képviseli.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)