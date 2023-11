Meglépte a Rossman: bezár az összes üzletük Magyarországon

A cégvezetés egyhangúan megszavazta a kollégák számára biztosított szabadnapot. Az országos bolthálózattal, piacvezető online drogéria shoppal rendelkező cég számára kiemelten fontos, hogy munkatársai számára biztonságot és támogatást nyújtson a felgyorsult kereskedelmi környezetben - írja közleményében a Rossmann

Ez az év iszonyatos tempót diktált, túl vagyunk három olyan Glamour bevásárló ünnepen amilyet még soha nem láttunk, de nem csak a Glamour napokon tudtunk a drogéria piac felett növekedni, darab eladásban gyakorlatilag május óta verhetetlenek vagyunk, ami nagy szó ebben az inflációs környezetben. Év közben kétszer is emeltünk bért, Glamour bónuszt osztottunk, de azt gondolom, hogy az anyagi juttatásokon túl, nagyon fontos az erkölcsi megbecsülés is. Már korábban is gondolkodtunk azon, hogy akinek csak lehet, lehetővé tesszük, hogy a december 24-ét ünnepi készülődéssel, szerettei körében töltse, ebben a döntésben megerősített minket a Lidl példaértékű lépése

– mondta el Szurma Gyöngyi cégvezető-értékesítési vezető.

A következő hetekben zajlik az egyeztetés azokkal a bevásárló központokkal, ahol kötelező érvényű nyitvatartás vonatkozik a Rossmann üzletekre is – a cég bízik abban, hogy itt is zárva tudnak majd tartani.

Címlapkép: Getty Images

