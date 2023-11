Sorra osztják a 100 ezres bírságokat a hazai horgásztavaknál: ez tényleg a pofátlanság netovábbja

A minap írta meg oldalán a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége azt az esetet, miszerint egy idős férfit tetten értek, amint egy faághoz kötött véghoroggal igyekezett halat fogni az Ásványi-ágrendszerben. Azonban ez nem egyedi eset, hiszen az országban több alkalommal történt eddig feljelentés orvhalászat miatt. A tiltott eszközök listája széles, az elkövetések szám magas, az okozott károk felbecsülhetetlenek. Cikkünkben az orvhalászat jogi vonzatának igyekeztünk utána járni, illetve annak, hogy mégis mekkora probléma itthon az orvhalászat.

Az ősi halászok egyik módszere volt a véghorgok alkalmazása, de ez a véghorgos módszer egyébként már jó ideje tiltott eszköz. Aki esetleg nem lenne tisztában azzal, hogy mi az véghorog, annak annyit kell tudnia erről a módszerről, hogy a rapsic (az orvhalász, vagyis az engedély nélkül, jogtalanul, tilosban vadászó személy) a damilra horgokat köt, a végét kiköti egy parti fához, a másik végét pedig felcsalizva bedobja a vízbe. Az Ásványrárónál történt eset során az történt, hogy a helyi halőrök észlelték ugyan a véghorgot, ám nem szedték fel azonnal, megvárták míg az idős férfi megjelenik a színen. Így is történt, a leírtak szerint a férfi egy csónakból három bottal pecázott, és amint elkezdte kihúzni a tiltott eszközt, akkor derült ki, hogy nem egy, hanem öt véghorgot használt az elkövető, sőt az egyikkel egy 89 dekás csukát is sikerült kifognia. A halőrök ekkor érték tetten az orvhalászatért már többször felelősségre vont 73 éves helyi nyugdíjast. Bűncselekmény lévén a rendőrök is helyszínre érkeztek.

Mi ennek a jogi háttere?

Megkerestük az Országos Rendőr-Főkapitányságot (ORFK) azzal a kérdéssel, hogy tulajdonképpen mikortól számít valami orvhalászatnak, erre azt válaszolták, hogy orvhalászat bűncselekményt az követ el, aki jogtalanul hálóval vagy más halászati eszközzel halfogásra irányuló tevékenységet végez, továbbá külön jogszabályban meghatározott tiltott eszközzel, tiltott módon vagy kíméleti területen halfogásra irányuló tevékenységet végez.

A tiltott eszközök listáját, valamint a tiltott módokat a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 46. §-a tartalmazza. Eszerint tiltott eszközöknek és módszereknek számítanak

az olyan eszközök használata, amelyeknek működése az elektromos áram halakra kifejtett élettani hatásán alapul,

a mérgező vagy kábító hatású anyag alkalmazása,

robbanóanyag alkalmazása,

szúrószerszám alkalmazása,

búvárszigony vagy más, halfogásra alkalmas búváreszköz használata,

gereblyézés alkalmazása,

hurokvető halászati módszer alkalmazása, vagyis sorhoroggal, fenékhoroggal, csapóhoroggal történő vagy rugó elven működő önakasztós halfogási módszerek használat is tiltott,

a nyakazó háló alkalmazása,

a horgászati tilalom megsértése.

A büntetőtényállás külön súlyosbító körülményt nem tartalmaz. Az orvhalászat vétség két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető

- írta válaszában az ORFK.

Sok ilyen eset van

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az orvhalászat maga mekkora problémát okozott hazánkban az elmúlt években, valamint, hogy az idei év eddig részében mennyi ilyen eset történt. Az ORFK erre válaszában azt írta, hogy az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika adatai alapján

2020-ban 109 esetben,

2021-ben 121 esetben,

2022-ben pedig 103 alkalommal indult nyomozás orvhalászat vétsége ellen.

Az orvhalászattal szembeni fellépés során kiemelten fontos az állami, hivatásos vagy társadalmi halőrök és a rendőrség közötti szoros és hatékony együttműködés, a közös ellenérzések.

- írta az ORFK.

A témát illetően megkerestünk több vármegyei horgászszövetséget is, akik legtöbb esetben nem tudtak nyilatkozni arról, hogy pontosan mekkora károkat szenvedhet egy halgazdaság orvhalászat esetén, ugyanakkor az világossá vált, hogy sok feljelentés történik valamilyen halászati jogsértés miatt.

Szövetségünk halgazdálkodási vízterületeinek halőrzéséről tudok nyilatkozni. Halőreink a 2022-es évben 165 alkalommal tettek feljelentés különböző halvédelmi szabálysértések miatt. Ebből a hatóságok 6 esetben 100.000 Ft feletti bírságot szabtak ki. Továbbá voltak olyan személyek, akik 2 éven belül többször kerültek eljárás alá különböző szabálysértések miatt

- mondta lapunknak Kovács Gergely, a Bács-Kiskun Vármegyei Horgászegyesületek Szövetség ügyvezető elnöke, majd hozzátette:

Hivatásos halőrök feljelentési jegyzőkönyvei legtöbb esetben az engedély nélküli horgászat miatt készül el, de intézkedés alá vontak személyeket lesháló, fenékvarsa és gereblyézés miatt is. Ennek köszönhetően a tavalyi feljelentéseink miatt az illetékes halgazdálkodási hatóságok által kiszabott bírságok összege 5 987 350 Ft volt

- magyarázta az elnök.

Kovács Gergely elmondta, hogy anyagi kár nehezen felbecsülhető, de többmilliós kárt és bevétel kiesést jelenthetnek a jelenlétükkel az orvhalászok a vízterületeken.

