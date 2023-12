Ismét támad a Covid: újra kötelezővé tennék a maszkviselést?

Négy év után úgy néz ki ismét visszatérhet a koronavírus, egyre több az influenza- és koronavírus-fertőzés Magyarországon, bár utóbbiról viszonylag kevés adat áll rendelkezésre. Az idei 40. és 48. hét között összesen 1 769 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, ahol 476 főnél mutatták ki a Covid-19 fertőzést. Több kórházban, és idősek otthonában ismét bevezették a maszkviselést is. Dr. Falus András szerint nem rödögtől való a szigorítás. A szakember a Hello Vidéknek adott interjújában azt is elmondta, hogy mikor tetőzhet a járvány. A helyzet komolysága miatt a kormány nemrég 700-800 ezer adag, az új omikron variánsokra frissített Moderna oltóanyagot vásárolt.

Ismét lehet időpontot foglalni az EESZT honlapján, de aki az első oltását venné fel, annak első körben a vakcinainfo.gov.hu felületen kell regisztrálnia. Az 5-11 évesek időpontfoglalásához ugyancsak a vakcinainfo.gov.hu oldalon kell regisztrálni a gyermek tajszámával és születési dátumával. A legutolsó rendelkezésre álló adatok szerint első oltást 6,422 millió, másodikat 6,211 millió fő, harmadikat 3,9 millió fő, míg negyediket 425 ezer fő kapott. Ez a mostani Covid-oltás akció tehát a 3. és 4. oltást felvevő személyeket preferálja a jelek szerint, akik legalább 2,5 millióan vannak. Magyarországnak továbbra sincs nyilvános Covid-19 elleni védőoltás ajánlása, így nem tudható, hogy a kormány és az egészségpolitika milyen szempontok alapján alakította ki legújabb védőoltási stratégiáját. Feltételezhető, hogy a veszélyeztetett csoportok előnyt élveznek az újabb akció során is, általánosságban ugyanis ez a nemzetközi ajánlás (80 év felettiek, majd 60 év felettiek, egészségi állapotuknál fogva veszélyeztetettek). Nyakunkon az újabb koronavírushullám Ugyan a vírus sokat enyhült az évek során, illetve az oltások és a megbetegedések miatt az emberek immunrendszere is alkalmazkodott az elmúlt időszakban, az új variánsok sorban jelennek meg. Nemrégiben több ország, így Magyarország is újraoltási intézkedéseket vezetett be. Több kórházban, és idősek otthonában ismét bevezették ismét a maszkviselést. Így a győri Petz Aladár Egyetemi Oktatókórházban október 19-tól kötelező lett a maszkviselés, mint ahogy kötelező már a Tolna Vármegyei Balassa János Kórházban, és a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban is. A vakcinát elsősorban azoknak ajánlják, akik a térítésmentes influenza-elleni oltásokra jogosultak. Magyarországon térítésmentes az influenza oltóanyag a 60 éven felülieknek, a krónikus légzőszervi, szív-, érrendszeri, illetve anyagcsere-betegségben, veleszületett vagy szerzett immunhiányban szenvedőknek. Szintén térítésmentesen kérhetik az influenza-elleni vakcinát a várandós vagy a gyermekvállalást tervező nők, a tartós ápolási, illetve egyéb gondozó intézményben élők. A védőoltás javasolt az egészségügyben, illetve a szociális intézményekben dolgozóknak is. Ismét jöhet a kötelező maszkviselés? Bár maga a koronavírus-járvány már jóval kevésbé érdekli az embereket, ám az utóbbi időben talán sokan a saját környezetükben is érzékelték már, hogy egyre gyakoribbak a covidos megbetegedések. A Covid miatti nemzetközi szükséghelyzet májusban ugyan hivatalosan véget ért, de magának a világjárványnak azonban még mindig nincs vége. Az utóbbi hónapokban előbb a Magyarországon is azonosított Eris, becsületes nevén EG.5 kapott médiafigyelmet, mert az elődeinél valamivel gyorsabban terjedt, és két olyan mutációját azonosították, amelyek miatt félő volt, hogy még hatékonyabban kerüli meg az immunvédelmet. Sikerült is világszerte a legelterjedtebb variánssá válnia, de komolyabb veszélyt végül nem jelentett. A korábbi évek tapasztalatai alapján január vége és március vége között tetőzhet a járvány. A leginkább veszélyeztetett korcsoport a 60 év felettiek, és a kismamák - kezdte lapunk megkeresésére Dr. Falus András. A Széchenyi-díjas magyar immunológus, egyetemi tanár szerint érdemes beadatni az emlékeztető oltást kiemelten a krónikus betegséggel élőknek, vagy citosztatikus kezelés alatt állóknak. Mint mondja, feltehetően az influenza elleni vakcinálásnak most még nagyobb jelentősége van. Ugyanakkor azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az új oltás védelmet nyújt az új variánsok ellen is, annyira, mint a korábbi az előző variánsok ellen. Arra a kérdésre, hogy miben másabb ez a variáns a többitől, a szakember azt felelte, hogy ez az antigénszerkezetében különbözik. Influenza esetén évről évre nagy a variábilitás, de a koronavírusnál is jelentős. Indokolt lenne bevezetni ismét a kötelező maszkviselést - tette hozzá. Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központ Egészségbiztonság Nemzeti Laboratóriumának igazgatója júniusban a Portfolio-nak azt mondta: Közösségi szinten az a legfontosabb, hogy az időseket és a krónikus betegeket védjük a súlyos lefolyás ellen, utána jönnek az egészségügyi dolgozók, a szociális ellátásban dolgozók, és ha sok vakcina áll rendelkezésre, akkor az általános népességnek is juthat belőle - hívta fel a figyelmet. Azt is hozzátette, hogy "ha valaki rendszeresen kap emlékeztető oltást, az védeni fogja a súlyos lefolyású megbetegedés ellen. Ez a legfontosabb, amit egy védőoltástól várunk". Vagyis az oltás rendszeres felvétele mellett vannak érvek. Hivatalosan idén lett csak vége a járványnak A Covid–19 miatti egészségügyi vészhelyzetnek hivatalosan idén májusban lett vége. A világjárvány legalább 20 millió ember halálát okozta. A szám nagyjából a háromszorosa a korábban közölt statisztikai adatoknak. A worldometers.info statisztikai oldal adatai szerint ugyanis mintegy 700 millió esetet regisztráltak világszerte. A halálos áldozatok számát 7 millióban határozták meg. A legtöbb áldozatot az Egyesült Államokban regisztrálták, majd Brazília, India és Oroszország következik. Magyarország a 25. helyen van ezen a listán, 48 881 halálozással. Címlapkép: Getty Images 