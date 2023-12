700 millió forintos projektet zárt Békés megye: még folk musical is készült a betyárokról

Hétszázmillió forintos, a vármegyei értékeket bemutató uniós projektet zárt le Békés Vármegye Önkormányzata - közölte a szervezet közleményben az MTI-vel. Elkészült a Viharsarok márka, amely lokális márkaként segíti a fogyasztókat a Békés megyei helyi termékek kiválasztásában. Tizenöt kézműves, kistermelő vált jogosulttá a használatára.

Mint írták, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) elnyert 730 millió forintos támogatás Békés Vármegye Önkormányzatának második legnagyobb pályázata volt a most záródó uniós ciklusban.

A Békés Vármegyei Aktivitás Nonprofit Kft.-vel konzorciumban a települési, valamint a vármegyei értéktárakban nyilvántartott értékeket igyekeztek megismertetni az itt élőkkel.

A projekt részeként megvalósult 223 közösségfejlesztő és közösségmegtartó rendezvény, amelyeken több mint 18 ezer embert - a vállaltnál kétszer többet - értek el. Filmvetítéseket, tematikus táborokat, túrákat szerveztek.

Elkészült a Viharsarok márka, amely lokális márkaként segíti a fogyasztókat a helyi termékek preferálásában, kiválasztásában. Tizenöt kézműves, kistermelő vált jogosulttá a használatára.

Elkészült egy mobil applikáció is, emellett számos kiadvány és kisfilm is a vármegye értékeinek bemutatására, valamint egy imázsfilm is készült Békés vármegyéről, amely jövőre lesz látható.

Békési betyárok címmel született egy folk musical, amelyet mindannyiszor telt ház előtt játszottak. Ugyancsak szerveztek népzenei koncerteket Bartók Béla gyűjtései nyomán, mások mellett a Prima Primissima-díjas zenész, Szokolay Dongó Balázs közreműködésével.

A projekt folytatására is készülnek a TOP Plusz keretében, várhatóan jövőre adják be a pályázatot - közölték.

