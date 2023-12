Nesze neked karácsony: egyre súlyosabb a járványhelyzet, ez már a következő hullám?

Hamarosan itt a karácsony, amikor hazánkban hagyományosan sok a nagycsaládi rendezvény, ahova az ország több pontjáról is érkezhetnek rokonok, barátok. De már most is jelentős légúti járvány van Magyarországon, amelynek hátterében döntő többségében a koronavírus áll - számolt be az InfoRádiónak a Háziorvosok Online Szervezetének alapító-elnöke, Békássy Szabolcs.

Egy jelentős légúti járvány zajlik most Magyarországon - nyilatkozta az Inforádiónak Békássy Szabolcs országos kollegiális vezető háziorvos. Hozzátette: érdemes megemlíteni, hogy működik a légúti figyelőszolgálat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ keretein belül, ide érkeznek minták a háziorvosi praxisokból, amelyek megerősítik, hogy a jelenlegi légúti megbetegedések a döntő többségének a hátterében a koronavírus fertőzés igazolható. Ezt mutatják a háziorvosok által alkalmazott koronavírus gyorstesztek is. Országosan több százezres szintű esettel számolnak hetente. A 48. naptári héten több mint 250 ezer fő fordult a háziorvosokhoz akut légúti fertőzés tüneteivel, ami rendkívül magas szám, és ebben még nincs benne az a influenzajárvány okozta terhelés, amire valószínűleg majd a követő hetekben számítun. A védekezéssel kapcsolatban a szakember kifejtette: az influenzaoltások felvétele még mindig nincs késő, ezek rendelkezésre állnak a háziorvosoknál, így azon 60 év feletti, illetve 60 év alatti, de krónikus megbetegedésben szenvedő páciensek számára, akik még nem vették fel ezeket a védőoltásokat, a beadatásuk feltétlenül ajánlott, hiszen tudjuk, hogy az influenzafertőzésnek is lehet nagyon súlyos lefolyása ezekben a csoportban. Elmondta azt is: a héten folyamatosan egyeztettek a Nemzeti Népegészségi és Gyógyszerészeti Központ munkatársaival, így tudható, hogy a koronavírus ellen nagyságrendileg 100 000 új típusú Pfizer-vakcina áll rendelkezésre, ezek elérhetők a vármegyei irányító kórházak oltópontjain. Címlapkép: Getty Images TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!