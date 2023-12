Sokan érezték az éjszakai földrengést: megmozdult a kanapé, inogtak a karácsonyfadíszek

Hazánkban is érezni lehetett a földrengést, sok helyen mozogtak a karácsonyfadíszek. Bosznia-Hercegovinában mozdult meg a föld, néhány perccel este 3/4 10 előtt.

2023. december 30-án, azaz szombaton este 21:43 perckor 5,2-es magnitúdójú földrengés keletkezett Bosznia-Hercegovinában, Zenica várostól kb. 10 km-re - derült ki az ELKH FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium oldaláról. A földrengés mélysége nagyon sekély volt. AZ amerikai USGS földrengés jelző szenzorai 4,7-re becsülték a rengést - írta az Időkép.

A lap beszámolója szerint a földrengést hazánkban is érezni lehetett, elsősorban az ország délnyugati feléről kaptak számtalan bejelentést: Pécs, Komló, Szekszárd, Sellye, Paks, Mohács, Barcs - csak néhány település, ahol érezni lehetett.

Pécsről volt, aki azt írta, hogy megmozdult alatta a kanapé, de azt például többen is jelezték, hogy a karácsonyfájukon inogni kezdtek a díszek. Akadt olyan is, aki alatt pár másodpercre megremegett, megmozdult a szék. "Dombóváron is érezni lehetett, a kanapén ülve azt hittem szédülők. Fura érzés volt" - számolt be egy másik észlelőnk.

