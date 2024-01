Egy vagyont fizethetsz, ha dugulást okoz: sokan nem is sejtik, mekkora kárt okoznak

Ha takarításról van szó, aligha találunk népszerűbb kelléket a nedves törlőkendőknél. Ezzel nem is lenne akkora probléma, ha néhány perc után nem végeznék a kukában. És ha nem lennének tele műanyaggal. Vagy éppen vegyszerrel. Nagyon úgy tűnik, hogy a nedves törlőkendőkkel mégis csak bőven akad probléma, néhány percnyi kényelemért bizony igen súlyos árat fizet természeti környezetünk.

A Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. foglalta össze legutóbb, miért is károsak a nedves törlőkendők. Ahogy felhívásukban is kiemelik: pár perc használat után hulladékként végzik!

A nedves törlőkendőket csak előhúzzuk, pár mozdulattal áttöröljük a konyhapultot vagy a polcokat, a használt kendő pedig már mehet is a kukába. Ennél kényelmesebb és ennél pazarlóbb megoldást aligha találunk. Gondoljunk bele, hogy minden egyes termék előállításához szükség van nyersanyagokra, energiára, esetleg vegyszerekre, a gyártási folyamat és a szállítás során pedig károsanyagok terhelik környezetünket.

A fenntarthatóság szempontjából értelemszerűen kulcsfontosságú, hogy a termékek élettartamát a lehető leghosszabbra nyújtsuk, majd az újrahasznosítás révén értékes másodlagos alapanyagként visszakerüljenek a gazdaság körforgásába. Ezzel az elvvel éles ellentétben állnak a pár perc használat után kidobásra ítélt nedves törlőkendők, amelyek ráadásul újra sem hasznosíthatók.

Műanyaggal árasztják el bolygónkat

A nedves törlőkendők túlnyomó többsége műanyagot tartalmaz, ennek mértéke típustól függően 15-90% között mozog. A természetbe kerülve a műanyag részecskék szennyezik a talajt és a vizeket, a táplálkozás és a vízfogyasztás során pedig közvetett úton az emberi szervezetbe is bekerülhetnek. Bizony, a mikroműanyagok már a hazai csapvízben is megtalálhatók a Greenpeace kimutatásai alapján, de korábbi kutatások feltárták, hogy a mikroműanyagok szinte az egész bolygón megtalálhatók, még az olyan ember által szinte soha nem érintett területeken is, mint a Himalája, a Mariana-árok vagy éppen a Jeges-tenger jégtáblái. Az évtizedek vagy évszázadok alatt lebomló műanyagok a hulladéklerakók számára is óriási terhelést jelentenek.

Vegyi anyagokkal terhelik környezetünket

A nedves törlőkendőket különféle vegyi anyagokkal turbózzák fel, ennek köszönhetik hatékonyságukat és kellemes illatukat. Mondanunk sem kell, hogy a vegyszerek nemcsak a hulladék közé (vagy rosszabb esetben a csatornába) kerülve jelentenek problémát, de már az előállításuk is plusz környezeti terheléssel jár.

Dugulásokat okoznak és nehezítik a szennyvíz megtisztítását

Ha pedig már a csatornákat említettük, nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy sajnos rengeteg törlőkendő végzi a wc-ben. A különféle papírtermékekkel ellentétben azonban (műanyagtartalmának is köszönhetően) nem foszlik darabokra, így a csatornahálózat egyes szakaszain, vagy akár közvetlenül a háztartásban is dugulást okozhat.

Ennél is nagyobb probléma, hogy a kiszűrésük jelentős plusz terhet ró a szennyvíztisztító hálózatra, amelynek működtetése így értelemszerűen jóval nagyobb költségekkel jár. Bár ma már léteznek „lehúzható” változatok is, a műanyag- és vegyszertartalmuk miatt nem éppen környezetbarát húzás lehúzni őket. Ráadásul sem a törlőkendőkre, sem a szennyvíztelepen történő kezelésükre nem léteznek egységes nemzetközi szabványok, így semmi nem garantálja, hogy nem okoznak majd fennakadásokat.

Itt érdemes megemlíteni a lehúzható toalettpapír gurigákat is, amelyek bár jobban szétfoszlanak, mint a nedves törlőkendők, ennek ellenére így is dugulásokat okozhatnak hosszú távon. Sokkal tisztább és zöldebb megoldás a papírgyűjtőbe dobni őket, ahonnan újrahasznosításra kerülve értékes másodalapanyagként születhetnek újjá.

Egyre több nedves törlőkendőt használunk

Szinte nem létezik olyan helyiség vagy felület otthonunkban, amelyhez ne találnánk speciális törlőkendőt. Az iparág hosszú ideje 5-7 százalékos növekedést produkál évről-évre, a szakértők szerint ez a tendencia a jövőben még tovább emelkedhet. A világjárvány pedig a higiénés termékek iránti kereslet felfokozásával még erre is rátett egy lapáttal, az egyik legismertebb világpiaci márka például napi egymillió daraból másfél milliós mennyiségre emelte termelését. Pontos adatokat az Egyesült Királyságból ismerünk, ott éves szinten több mint 10 milliárd nedves törlőkendőt használnak el az emberek.

Környezetbarát alternatívák nedves törlőkendők helyett

Szerencsére jó néhány otthon is könnyedén elkészíthető, környezetbarát alternatívával helyettesíthetők a nedves törlőkendők. Ilyen például az otthon is elkészíthető popsitörlő alternatíva is, amihet mutatunk is egy videót:

Egy másik opció:

Címlapkép: Getty Images